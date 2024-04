Žádná mřížka ani pánev. Steak lze připravit přímo na rozpálených uhlících

Do podobné situace se dostaly tři páry po nezdařeném grilování zeleniny v hlavní části pořadu, kde se více vyřazovalo kvůli nepozornosti a neplnění časového limitu.

Podmínkou bylo připravit určitý počet porcí pro externí porotu složenou tentokrát z řezníků. Paradoxně odborníci na bourání masa museli ohodnotit grilovačku určenou spíše pro vegetariány.

A dvěma dvojicím vyřazeným do rozstřelu se nepovedlo připravit dostatečný počet porcí, zbylé dvojice zklamaly svým výkonem.

Všechny rozhodily neustálé hádky syna s matkou, tedy soutěžících Davida a Viery. Došlo to tak daleko, že Zdeněk Pohlreich nastolil vojenský řád a přikázal, že odteď bude jeden z dvojice hlavou a druhý rukama.

A ty jedny ruce rozhodně chyběly. Jako by na fotbalovém derby byl vyloučený červenou kartou klíčový hráč. Ač se nechtěli soutěžící na tento faktor vymlouvat, ve dvojicích, které obvykle bojují s organizací času a práce, to zanechalo následky.

V rozstřelu se dvojice měly potýkat se zdánlivě jednoduchým úkolem. Pro každého fanouška grilování by to mělo být snadné. Běžně má každý po ruce vpichovací teploměr, aby mohl měřit teplotu v mase. Jenže to tu bylo zakázané, asi jako když u přijímacích zkoušek na střední školu nesmějí mít studenti kalkulačku nebo tabulky.

Navíc se až během přípravy soutěžící dozvěděli, že nemohou testovat stupeň propečení tím, že by steak rozkrojili. A to hlavní: museli upéct steak přímo na rozžhavených uhlících. To je rozhodně neobvyklé. Tím se to nejjednodušší grilování proměnilo v noční můru.

Česko na grilu Pořad můžete sledovat každé pondělí večer na Primě, anebo týden předem na Prima+.

Na pořad dne se dostala i odvěká otázka, zda solit maso před, anebo až po grilování. David nasolil a opepřil maso předem, čímž si vysloužil pozdvižené obočí Zdeňka Pohlreicha, který patří do druhého proudu. Argumentoval tím, že má vyzkoušené, že když maso předem nasolí a nechá v lednici přes noc, je křehčí. „Já si myslím, že je to osolené brzy, a jestli tady ten experimentátor předloží něco výjimečného, tak jdeme domů s ostudou,“ prohlásil.

A jak myslíte, že to dopadlo? Davidova strategie se osvědčila a připravil ukázkový steak. S opečenou krustou po obvodu s tím, že střed byl růžový a šťavnatý. Pomohlo to, že před přípravou potřel maso sádlem, za což si vysloužil poklonu od obou porotců: Zdeňka Pohlreicha i Martina Svatka.

Rozstřel nezvládly nakonec Rita a Jeana, které soutěž musely opustit. Za odměnu dostaly grilovací manuál v podobě knihy z pera Zdeňka Pohlreicha. Což je komické, protože podobné knihy už mají určitě dávno prostudované.