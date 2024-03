Půlhodinová pauza na oběd? To mi přijde perverzní, říká Zdeněk Pohlreich

O svém působení v show Česko na grilu, která na Primě startuje v závěru března, jste řekl, že se nevracíte jako „nice guy“ a nikdo to ani nemůže očekávat. Myslíte, že by vám lidé roli dobráka nevěřili, nebo vás tak ani nechtějí?

Myslím, že lidé to nechtějí. Chtějí vidět někoho v televizi, jak trpí. Dokonce si myslím, že to je nedílná součást mého televizního úspěchu. Dokud se to netýká jich samotných, tak to všichni milují. Ale vážně, tenhle pořad je ještě normální, není to žádná katovna. Myslím, že je to hodně decentní.

Jsem skalní zástupce a fanda normálního kapitalismu – nezdeformovaného nějakým sociálním inženýrstvím.