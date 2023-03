Hospůdka, kterou chválil i Pohlreich, se znovu otevře. Manželé našli sílu i chuť

Manželé Štěpán a Zdeňka Rudovi oznámili své rozhodnutí o znovuotevření restaurace na sociální síti.

„Ještě na začátku tohoto roku by nás ani nenapadlo to, co vám chceme právě sdělit. Nevíme přesně, kdy ten zlom nastal, ale určitě k němu došlo i díky vám. Je úžasné, jak nám i přesto, že hospůdka je již od září zavřená, stále vyjadřujete podporu. Dotazujete se nás, kdy otevřeme, že se vám stýská, že na nás myslíte a v některých případech nám přímo rozkazujete, ať otevřeme, že chcete přijet! Jste prostě báječní,“ začíná jejich zpráva na Facebooku.

Doplňují, že kromě hostů jsou skvělí i někteří jejich kolegové a kolegyně, kteří se k nim chtějí zase vrátit a pracovat u nich. „A tak jsme se odhodlali a poslední víkend v květnu hospůdku otevřeme,“ píší.

Na informaci o znovuotevření restaurace zaměřené na steaky z domácího hovězího masa reagovalo téměř šest tisíc lidí, více než 400 komentářů vyznívá téměř totožně: „Je to skvělá zpráva“.

Přestože mají manželé s fungováním restaurace čtrnáctiletou praxi, provázejí je nyní obavy. „Obavy máme, to je ale myslíme pochopitelné. Štěpán se nenásilně obul do nové podoby interiéru hospůdky a tím patrně získal i chuť, zapálení a vnitřní sílu, kterou pro znovuotevření potřeboval a po dlouho dobu postrádal. Jeho každodenní práce na sobě, jeho vytrvalost a vůle dostala hospůdku až před znovuotevření,“ vysvětlují.

Obratem ale přiznávají, že na jak dlouhou dobu bude restaurace fungovat, nedokážou teď říct. Od posledního víkendu v květnu bude otevřená ve stejném režimu jako předchozí léto, tedy od čtvrtka do neděle. Zájemci o gastronomický zážitek si budou muset místo předem rezervovat.

Rudovi uzamkli restauraci loni v září. Důvodů měli několik. „Celý obor pohostinství zažívá krušné časy, které odstartovala pandemie covidu, což způsobilo i obrovský odliv zaměstnanců z gastronomie. Hospůdku jsme se snažili udržet ze všech sil, bohužel jsme naráželi jen na odpor a sil na tento nekonečný boj již není dostatek,“ oznámili tehdy manželé s tím, že se oni i jejich hospůdka potřebuje znovu nadechnout.

Hostinský Štěpán Ruda, který je zároveň i majitelem biofarmy Vojetice zaměřené na chov masného skotu plemene Charolais a agroturistiku, měl o vlastním podniku jasné vize. Chtěl být co nejvíc soběstačný pro zásobování kuchyně, mít ekologicky čistý bio chov a vlastní, doma vypěstované, kvalitní suroviny pro vaření. To se mu splnilo.

První dva roky po otevření restaurace strávil jen v kuchyni. Téměř stejně dlouho trvalo, než poskládal spolehlivý a fungující tým lidí.

Zásadní zlom nastal v roce 2009, kdy restauraci navštívil šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Poukázal jen na několik chyb, především na ceny pokrmů, která podle něj neodpovídala kvalitě. Na to, že suroviny pocházely z vlastní zahrady a maso z přilehlé farmy, se podnik cenou až příliš podbízel.

Hospůdka tenkrát dostala od Pohlreicha při jeho opakované návštěvě hned všechny tři možné hvězdičky a při ochutnávání jídel, která mu připravil Štěpán, se nad jeho uměním Pohlreich doslova rozplýval. Při ochutnávání žeber, rustikální paštiky s bylinkami či dokonale udělaného pupíku z domácího hovězího mluvil o tom, že bůh existuje. „Ty vrahu,“ zakřičel tenkrát na Štěpána s labužnickým uspokojením.

