Očkovat už se v bývalé Bohémě nebude. Prostor chtějí zpět umělci, Brno váhá

„Ani po pěti letech od velké rekonstrukce Janáčkova divadla stále není hotovo a není jasné, co v přízemí bude. Pro nás je priorita využít ho pro kulturní aktivity, jak to bylo zamýšleno už při stavbě. Musíme investovat energii do rozvoje publika, získávat nové generace a přitáhnout je k divadlu,“ vysvětlil ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser s tím, že od velkých divadel se dnes už očekává komplexní zážitek a taková centra bývají i v tuzemsku standardem.

V edukačním a kreativním centru s kavárnou by nabízeli besedy s dramaturgy, workshopy, herecké a pěvecké kroužky, scénografické dílny, taneční pro dospělé a přes léto příměstské tábory.

Zázemí by tam našla i baletní škola. „O ni je enormní zájem u dětí i dospělých, ale nemáme adekvátní prostory, takže můžeme vzít jen zlomek. Přitom je to zisková aktivita,“ dodal Glaser. Díky grantu mohli zaměstnat lektorky, které v minulé sezoně uspořádaly přes 80 akcí pro všechny věkové skupiny a na letošek toho chystají ještě více.

Jasno o využití prostor přitom mělo být už na konci roku 2019, kdy se tehdejší radní pro kulturu Marek Fišer (Piráti) přikláněl právě k variantě kreativního centra.

Ve hře je univerzita i kulečník

Teď však takové plány nejsou vůbec jisté. Podle informací MF DNES se mezi návrhy na využití objevila i kulečníková herna a město jedná také s Masarykovou univerzitou. Jisté tak zatím je, že očkovat se tam už nebude. „Klinika Podané ruce provozuje ambulanci praktického lékaře v Brně ve Vídeňské ulici, kde očkování stále nabízíme. Zároveň jsme tam schopni zajistit větší prostor, pokud by to bylo s další covidovou vlnou potřeba,“ sdělila mluvčí Podaných rukou Johana Ryšavá.

O jiném využití prostor podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka vedení města zatím nerozhodlo. „Další využití Bohémy se prověřuje. Vedení divadla projevilo zájem vybudovat moderní edukační a kreativní centrum, u něhož v tuto chvíli neznáme případné náklady na realizaci. Další možností je využití prostor Masarykovou univerzitou, s níž vedeme jednání,“ řekl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Město totiž zároveň řeší havarijní stav budovy na Moravském náměstí, kde sídlí Divadlo Bolka Polívky a Univerzitní kino Scala. Zatímco divadlo našlo dočasný azyl v Dělnickém domě v Židenicích a město pro něj chystá úpravy sálu Břetislava Bakaly, náhradní prostory pro Scalu jsou zatím ve hvězdách.

„Při diskusích o náhradních prostorách za kino Scala zazněla od představitelů města zmínka o bývalé Bohémě. Nešlo však o žádnou oficiální nabídku. Očekáváme, že během podzimu budou pokračovat usilovná hledání náhradních prostor za Scalu. Pokud bude možnost prohlídky prostor, jako jsou Bohéma či Kino Art a další, uvítali bychom ji,“ reagoval mluvčí Masarykovy univerzity Radim Sajbot.

I přes tato jednání se divadlo myšlenky na edukační centrum nevzdává, náklady na opravy bude znát do konce září. Aktuálně totiž zpracovává architektonickou studii, kterou následně předloží radním. „Chceme být připraveni, abychom poté hned mohli nabízet všechny doprovodné programy. Náklady na úpravy zatím neznáme, ale hrubé odhady mluví o nižších desítkách milionů,“ odhadl Glaser.

Při velké rekonstrukci budovy se tyto prostory totiž neupravovaly. Původně se počítalo s tím, že se zrekonstruují až na míru nového provozovatele restaurace. K tomu už však nedošlo.

Muzejku nájemce neopustil

Kromě těchto plánů přišel Glaser také s rozšířením programu pro letošní sezonu v Redutě. Ohledně ní se na jaře vedl spor, když primátorka Markéta Vaňková (ODS) chtěla, aby polovinu hracích dnů přenechala Divadlu Bolka Polívky.

K tomu nakonec nedošlo, ale od města dostal ředitel úkol využít Redutu kreativněji. „Úkol splníme. Rozšíříme aktivity festivalu Divadelní svět Brno a od prosince budeme po celý rok jednou za měsíc do Reduty přivážet představení pražských i mimopražských divadel,“ prozradil Glaser, že vyplní i poslední volné okénko v hracím programu.

Stejně jako u bývalé Bohémy, ani o využití dalšího prostoru v centru není zatím jasno. Nájemce kavárny Muzejka v Berglově paláci na Moravském náměstí dostal od města už na jaře výpověď z nájmu a do konce května se měl vystěhovat.

Vedení města tak učinilo po osmi letech, kdy měla společnost Gattamelata dlouhodobě problémy s placením nájemného či záloh na energie. „Dosud nevyklidila a nepředala prostory Muzejky, město s ní vede soudní spor,“ uvedl Poňuchálek. Jakmile budou prostory prázdné, nabídne je město dalším zájemcům.