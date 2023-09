Festival harleyů v Praze navštívil prezident Pavel. Pohlreich griloval

Během tří dní navštívilo akci přes dvacet pět tisíc návštěvníků všech věkových kategorií, kteří na akci dorazili nejen z Česka a sousedních zemí, ale třeba i z Velké Británie, Francie, Itálie, Nizozemska, USA, Mexika nebo Nového Zélandu. Čtyři tisíce návštěvníků dorazily na motocyklech a tradiční sobotní spanilou jízdu si užilo osm set z nich, a to nejen na strojích Harley-Davidson, ale i na motocyklech jiných značek, dokonce i na skútrech.

Létající motorky a Monkey Business

Hned první den se All American Fest rozjel skutečně naplno. Návštěvníky uchvátila dechberoucí open-air show ve freestyle motokrosu v čele s Petrem „Pilníkem“ Pilátem a neuvěřitelným jedenáctiletým Matyášem Novotným. Skvělou podívanou představoval i oblíbený pole dance battle. Celý den pak vyvrcholil koncertem oblíbené české kapely Monkey Business, která předvedla nejen energií nabitý koncert, ale i jedinečnou vizuální show.

Návštěva prezidenta a osvětlení parašutisté

Sobotu odstartovala spanilá jízda osmi set motocyklů, zejména Harley-Davidson, ale i dalších značek, která vedla od holešovického Výstaviště do centra Prahy a zpět. Jako již tradičně byla skvělým zážitkem nejen pro účastníky, ale také dokonalou podívanou pro všechny přihlížející.

Překvapením a vzácným hostem sobotního oficiálního zahájení All American Festu se stal prezident Petr Pavel, který na akci dorazil i s manželkou Evou. A že se nejednalo jen o zdvořilostní návštěvu, dokazuje i to, že si celý festival prošel a na výstavišti strávil víc než čtyři hodiny. Dokonce se stal i součástí exhibice dakarského závodníka Davida Pabišky, který na svém motocyklu Pan America přejížděl přes auta – v jednom z nich seděl i prezident, samozřejmě se svou ochrankou.

Prezident Petr Pavel obdivuje jeden z historických vozů

Tím ale sobota rozhodně neskončila. Kromě stálého programu ve family zóně pro nejmenší návštěvníky, koncertů nebo možnosti vyzkoušení si motocyklů Harley-Davidson zdarma přišlo ještě večerní překvapení. Toho se ujalo hned osm osvětlených parašutistů, kteří ve 20:20 seskočili přímo mezi nastartované burácející motocykly Harley-Davidson. Světelnou podívanou nad Prahou tak mohli obdivovat nejen návštěvníci festivalu. Definitivní tečkou za sobotním programem byly již tradiční zápasy v bahně. Šest odvážných a krásných žen potěšilo motorkáře divokou podívanou. Nic si však zadarmo nedaly.

Zdeněk Pohlreich u grilu

Poslední den akce patřil hlavně nabitému programu na cooking scéně, kde nejprve griloval herec a bavič Tomáš Měcháček a pak oblíbený, ale i obávaný šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Ten se společně se zakladatelem Burgerfestu Zdeňkem „Zedem“ Střížkem ujal grilu a postaral se nejen o výbornou show plnou legrace, ale návštěvníkům předal i praktické rady a tipy, jak správně grilovat, tak aby i na domácím grilu chutnal burger jako od šéfa.

FMX show pod vedením Petra „Pilníka“ Piláta

I v neděli jste si mohli užít zkušební jízdy na motocyklech Harley-Davidson, kterých za celé tři dny proběhlo 440, sledovat show ve freestyle motokrosu, účastnit se soutěží, odpočívat při koncertech nebo si pochutnávat na burgerech. Celé tři dny se nezastavil ani Pavel Anděl, který všechny koncerty, kuchařské show i soutěže uváděl.

Nedělení závěrečné zakončení se neslo v duchu nejen poděkování návštěvníkům a ocenění nejlepších burgerů a restaurací zastoupených na All American Festu, ale především na něm pořadatelé oznámili termín konání akce v roce 2024. Ta opět připadne na poslední prázdninový víkend, tentokrát však prvně v historii odstartuje již v srpnu. Konat se tak bude od pátku 30. srpna až do neděle 1. září 2024.

Prahou projelo osm set motocyklů

„Musím říct, že jsme opravdu nadšeni, jak skvělé fanoušky a návštěvníky máme a že jsme si s nimi opět mohli akci užít na maximum! A i když si každý rok v pátek, kdy akce začíná, říkáme, že je to už naposledy, přesně oni jsou důvodem, proč si v neděli řekneme, že jdeme do dalšího ročníku. Velké díky proto patří všem, kteří za námi během nabitých tří dní zavítali a All American Fest si užili přesně podle svých představ,“ ukončil celý festival jeho organizátor Jaroslav Vavřina.