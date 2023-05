Americký samorost je zpátky. Harley s obřím motorem, co nemá konkurenci

Na rozdíl od jiných strojů nemá za sebou desítky let evoluce, poprvé se představil v roce 2013, kdy šlo o úplně nový model, který nevycházel z žádné předlohy, ale který vývojáři z Milwaukee postavili nanovo. A evidentně se toho nebáli.

V portfoliu H-D budil Breakout pozornost a byl hodně jiný od všeho, co tu bylo před ním. Na jednu stranu oldschoolová konstrukce ve stylu chopperu, nohy dopředu, široká guma a jako motor bylo použito samozřejmě velké véčko. Na druhou stranu moderní světlo, motor silný a přichlazovaný vodou, a i když se na pohled tváří jako hardtail, má odpružené zadní kolo.

Od samého začátku to byl bike pro fajnšmekry, zkrátka motorka pro radost, žádný cesťák na dlouhé štreky. Jenže jak přišel, stejně tak před třemi lety začal překvapivě mizet a H-D stáhlo Breakouta z mnoha trhů.

Velký návrat

Jenže příznivcům značky evidentně chyběl a vrací se v plné kráse, a dokonce mezi výročními modely k oslavám 120 let od založení značky.

A rovnou s tím největším a nejsilnějším motorem, který byl donedávna vyhrazen jen limitovaným CVO modelům. Na vzhledu motorky se moc nezměnilo, pozorné oko upoutá fakt, že černou na mnoha místech vystřídal chrom. Mezi hlavní poznávací znaky patří opět specifické přední světlo, velké přední kolo, přímé sání vzduchu na pravé straně motoru a typická nádrž.

Znalci se pousmějí, protože první Breakout z roku 2013 měl 19litrovou nádrž. U předposlední generace z roku 2018 se snížila velikost nádrže skoro o šest litrů, ale u modelu 117 se opět vrací k objemu 19 litrů.

Pozice za řídítky je atypická, ostatně jako celý motocykl. Sedíte nízko (665 mm), ale ruce máte natažené dopředu a vysoko. Řídítka jsou rovná a široká, ale jsou připevněná na vysokém představci. V městském provozu vás možná bude jejich šířka občas limitovat, ale pro běžnou jízdu je to pecka a široký úchop vám dává pocit jistoty při kontrole stroje.

Ovládací prvky řídítek jsou typicky harlejácké a v zásadě jednoduché. Na levém řídítku: přepínání displeje, klakson, přepínání světel, ovládání levé směrovky a ovládání tempomatu. Na pravém řídítku: výstražná světla, startér, spínač\vypínač zapalování, pravá směrovka a volitelné tlačítko kontroly trakce.

Pro někoho, kdo nemá zkušenosti s H-D nebo se starými motocykly, bude nezvyk v ovládání směrovek. Levou směrovku ovládáte na levém řídítku, pravou na pravém. Opětovným stiskem tlačítka směrovku vypnete, ale skvěle funguje i jejich automatické vypínání.

Displej velikosti 2,1 palce a kontrolky jsou opravdu minimalistické a asi neznám motocykl s menší „palubkou“. Tohle řešení bude mít zřejmě i spoustu odpůrců, ale na druhou stranu to umožnilo propůjčit stroji opravdu čistý a minimalistický design a navíc musím uznat, že malý černobílý displej i kontrolky kolem něj jsou dobře čitelné i na ostrém slunci.

Displej má několik režimů, nejpraktičtější mi přišel mód, v kterém je zobrazena rychlost, otáčky (číslicemi), stav nádrže a zařazený rychlostní stupeň.

Žádný štít vás před větrem nechrání. Přední lampa má hodně specifický design. Zadní a brzdové světlo budete mít problém najít, jsou totiž ukrytá v zadních směrovkách. Sedlo je hodně zapuštěné do stroje a v zadní části se výrazně zvedá, díky tomu nemá jezdec při zrychlení tendenci sklouzávat dozadu a sedí v něm pevně. Zrcátka jsou typická pro H-D naháče a dobře plní svou funkci. Stupačky jsou vpředu a nahoře.

Velký motor

Největší změnou na novém Breakoutu je motor. Použito bylo samozřejmě velké véčko, tedy dvouválec do „V“, označovaný jménem „Milwaukee eight 117“. 102 koní nevypadá ve srovnání s dnešní konkurencí úplně vyjimečně, ale ve světě H-D je to pořádná porce výkonu. Jenže tady nejde jen o koně, ale hlavně o pořádný krouťák. A ten je fenomenální. Točivý moment 168 Nm, to už je něco!

Objem 117 palců krychlových odpovídá 1 923 ccm. To je dost nejen mezi motorkami, ale Breakout tím strčí do kapsy i většinu aut dnes prodávaných v Evropě. Aby dokázal motor plnit emisní limity, je přichlazovaný kapalinou, takže kromě olejového chladiče najdete za předním kolem i klasický vodní chladič.

Už v základu je motor vybaven přímým vzduchovým filtrem, který je natočen dopředu, proti směru jízdy. Výkon je na zadní kolo přenášen klasicky řemenem. Šestistupňová převodovka je hrubá, ale přesná, tak jak jsme u posledních Harleyů zvyklí.

Koncovky výfuku jsou dvě, každý válec má svou. Nezklame ani zvuk, který je u Harleye samozřejmě důležitý.

Stroj vypadá na první pohled jako hardtail, ale ve skutečnosti má schovaný zadní tlumič, i když s minimálním zdvihem 43 mm. Zadní tlumič je snadno nastavitelný velkým kolem schovaným na pravé straně pod sedlem. Přední předkopnutá vidlicemi má zdvih 49 mm.

Na předním i zadním kole jsou obuté nízké pneumatiky. Ráfky s 26 paprsky mají inovovaný design. Jednotlivé paprsky jsou na střídačku černé a chromové. Vypadá to dynamicky i na stojící motorce a na roztočených kolech ještě líp. Zadní 18palcové kolo má šířku 240 mm, a to je na sériový stroj zatraceně hodně. Šířka předního pláště je sice pohodových 130 mm, ale neobvyklá je pro změnu velikost kola 21 palců, kterou na ostatních motorkách jen tak nenajdete. Zadní 2pístková a přední 4pístková brzda fungují dobře. A protože i H-D jde s dobou, je ABS náklonové.

American dream

Harley je hodně o designu, ale hlavně o emocích z jízdy. Motorku jsme protáhli kalifornskými horami. Posaz na chopperu s dopředu nataženýma rukama i nohama osobně úplně nevyhledávám, takže jsem si na něj musel chvilku zvykat. Nohy dopředu mají výhody i nevýhody. Výhodou je, že je nemáte skrčené pod sebou, ale pohodově natažené. Fajn je to na pěkné rovné silnici. Horší už je to na rozbitých silnicích, kde bych se na stupačkách pod sebou rád pěkně vzepřel na nohou při přejíždění nerovností.

Jenže u nohou natažených dopředu se nevzepřete a všechny rány od podvozku schytáváte pěkně do zad. Na širokou zadní pneumatiku si musíte chvíli zvykat, ale díky jejímu dobře zvolenému profilu se láme do zatáček dobře.

Podvozek je tuhý a rovné silnice mu chutnají. Dává i dobrou zpětnou vazbu o chování stroje. Na rozbitých silnicích podvozek malinko odskakuje a přicházíte o většinu komfortu a pohody.

Nejlepší je při jízdě skvělý zátah motoru. Nutí mě tahat za plyn jako blázen a užívat si zrychlení doprovázené skvělým hřměním motoru. Breakout jde krásně za plynem a ochotně akceleruje. S provozní hmotností 310 kg to není žádný drobek, ale motor cvičí se strojem poctivě a pro běžnou jízdu má slušný přebytek výkonu. Funguje pěkně už od cca 1 500 ot\min, ale klidně si nechá líbit i vytáčení do vyšších otáček, kde se z něj stává opravdový dravec.

Obrovský dvouválec nejenže skvěle jede, ale výborně i brzdí motorem. Při podřazení se lehce rozvibruje, ale ne nepříjemně – tak akorát, aby vám připomněl svou velikost a hmotnost. O zkrocení výkonu na silnici se stará nově i pokročilá kontrola trakce, která se přizpůsobuje náklonu motocyklu. Ta není součástí standardní výbavy, což ale celkem chápu. Pokud si někdo pořizuje motorku, s kterou chce gumovat nebo dělat jiné vylomeniny, pak tuhle „vychytávku“ úplně nepotřebuje. Na druhou stranu někomu méně zkušenému se může kontrola trakce s takhle silným motorem určitě hodit.

Trochu jsem se bál, jestli bude takhle těžké motorce stačit jeden brzdový kotouč se čtyřpístkovým brzdičem, ale bál jsem se zbytečně. Předek brzdí dobře a zadní brzdu jsem skoro nepotřeboval. Při neustálém překlápění stroje v zatáčkách v kalifornských horách jsem pořád brousil stupačkami. Breakout dovolí náklon 26,8 stupně. Takže jsem musel dávat nohy na stupačkách vysoko, jinak jsem brousil paty. Rád jezdím na Harleyích v otevřené helmě, ale kvůli absenci předního štítu to od rychlosti 100 km\h bylo už dost náročné, nebo by to chtělo minimálně lepší brýle.

Harleye jsou vyhlášené tím, že si je jejich majitelé často a hodně upravují. Jenže v dnešní době je kvůli legislativě čím dál větší problém se změnami v konstrukci, i třeba jen s výměnou kola za jinou velikost nebo za kolo s výrazně širší pneu. Breakout nabízí pár takových vychytávek z výroby. Mimo cestovní endura budete těžko hledat motorku s 21palcovým předním kolem. Zadní pneu s šířkou 240mm v sérii taky jen tak nikdo nenabízí.

Tuning v ceně

Cena startuje na 23 600 eur, tedy asi 550 tisíc korun. To není úplně málo. Na druhou stranu za to dostanete hodně individuální stroj, který bude budit pozornost a rozhodně nezapadne. Ve standardní výbavě najdete: přímý vzduchový filtr, zvýšený výkon motoru, hromada chromu nebo designová kola, to jsou věci, kterými si běžně majitelé „haryků“ dovybaví své stroje dodatečně a za nemalé peníze.

Není to nejlepší stroj na dlouhé cesty, na rozbitých silnicích vás pěkně vyklepe, ale na projížďky kolem komína po pěkných silnicích, nabízí hromadu zábavy. Breakout určitě zaujme nejen svým designem, ale velkou porci zábavy nabízí i motor. Pokud si budete chtít motorku dál individualizovat, H-D nejenže nabízí hromadu vlastních doplňků, ale jako jedna z mála značek nedělá problémy se zárukou a své zákazníky k takovým úpravám přímo vybízí a na svých akcích vyhlašuje různé soutěže pro majitele a stavitele takových strojů.