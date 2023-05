Zámek v Lánech obsadili harleyáři. Pro charitu se s nimi projel i prezident

Peníze ze závodu poslouží na pořízení resuscitačního simulátoru představující dítě narozené ve 29. týdnu těhotenství. Podobný dosud v ČR není.

Prezident už během prezidentské kampaně říkal, že v případě, že v boji o Hrad uspěje, chtěl by otevřít nejenom Pražský hrad, ale i lánský zámek akcím pro veřejnost. „Akce, jako je tato, která má naprosto jednoznačně dobročinný účel, mezi ně určitě patří,“ řekl Pavel.

V zámeckém areálu byl cíl charitativního závodu, který dopoledne odstartoval v Praze. Účastnilo se jej letos rekordních 120 jezdců. Celkově šlo o pátý ročník, ve spolupráci s Nedoklubkem třetí. Motorkáři přitáhli pozornost řady návštěvníků, zájemci také mohli absolvovat prohlídku zámku, prohlédnout si park i motorky a též se seznámit s činností Nedoklubka a podpořit jej.

„Myslím si, že by to takto asi mohlo a mělo fungovat. Určitě v tom budeme pokračovat, na příští rok se domluvíme,“ dodal Pavel. Podle něj právě i atraktivní zakončení přitáhlo do charitativního závodu více lidí než loni a příští rok by to mohlo být ještě lepší.

Pavel přijel na motocyklu značky BMW, na sobě měl šedočernou kombinézu s modrými prvky, v podobném duchu byla i barva jeho stroje. „Dneska to bylo krásný, nebylo ani horko, ani zima, nepršelo, trasa byla krásná,“ popsal prezident. Na motorce seděl podle svých slov asi po dvou týdnech. Dodal, že neměl žádnou velkou pauzu a čas na motorku si vždy udělá.

Peníze vybrané na startovném se obvykle dělí napůl mezi vítěze a Nedoklubko, avšak letos se, stejně jako v minulém roce, vítěz Michal Pivec rozhodl darovat i svůj podíl neziskové organizaci. Celkem tak Nedoklubko získalo téměř 200 tisíc korun. Ředitelka Nedoklubka Lucie Žáčková řekla, že by peníze chtěla využít na pořízení resuscitačního simulátoru, který se dá napojit na přístroje a dokáže simulovat vitální funkce stejně jako u skutečného nedonošeného miminka. Podle ředitelky by se mohlo podařit figurínu, která stojí asi 1,5 milionu korun, pořídit už příští rok. „Bude to hodně práce, ale věřím, že se to ujme a že to bude něco, co tady nemá obdoby,“ uvedla Žáčková.

Nedoklubko od roku 2002 podporuje rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení. Zvyšuje informovanost veřejnosti o problematice předčasného porodu a české neonatologii. Pracuje na osvětě, podporuje výzkum a prevenci předčasného porodu. Ročně se v ČR rodí přibližně 8500 předčasně narozených dětí.