Děti mají vlastní život, říká o rodině Pavel. Na motorce chce jezdit dál

Z prvního manželství má nově zvolený prezident syny Jana a Petra, jeho manželka Eva Pavlová má rovněž z prvního vztahu dceru Evu.

„Moje žena už se s tím vnitřně srovnala. A je připravená se velice aktivně zapojit do práce,“ uvedl pro deník Blesk Pavel.

„Naše dospělé děti mají svůj život. My jsme je od ničeho neodrazovali, ale taky jsme je nějak do toho procesu uměle nevtahovali. Bude určitě na nich, do jaké míry a jestli vůbec se budou chtít do něčeho zapojit,“ odpověděl Pavel na dotaz, jak se budou děti zapojovat do prezidentského mandátu.

Všechny tři děti nového prezidentského páru mají vlastní rodiny, jeden z Pavlových synů žije v zahraničí.

„Mladší syn žije dlouhodobě v Německu, dcera kousek na jih od Prahy, starší syn kousek od Tanvaldu. Mají svoje životy a já budu moc rád, když si je zachovají,“ prozradil armádní generál ve výslužbě, který informace ze svého rodinného soukromí médiím sděluje jen velmi střídmě.

Vnoučata mají Pavlovi čtyři. „Té nejmladší je teď něco málo přes rok, nejstarší bude za chvíli sedm. Jsou to akorát napůl dva kluci dvě holky,“ pochlubil se pyšný dědeček. Jako prezident si na svá vnoučata plánuje vždy najít čas.

Bydlení v Černoučku

Bydlení nechce zvolený prezident s manželkou v dohledné budoucnosti měnit, i nadále by chtěli zůstat ve svém oblíbeném Černoučku.

„Tedy do té míry, dokud to bude jenom trochu možné. Dojezdová vzdálenost z malé obce do Prahy je přijatelná. Je to v podstatě stejné, jako kdybych bydlel někde v okrajové části Prahy,“ míní Pavel, který se ani jako prezident nechce vzdát své vášně, jízdy na motorce.

28. ledna 2023

Pavel sice ještě neusedl na Hradě, ale už nyní připravuje velké změny. V uplynulém týdnu například sdílel s médii svůj kalendář.

„Je to jeden ze základních projevů transparentnosti. S účastí médií se budeme bavit i o tom, jak by měly vypadat webové stránky Hradu, aby na nich byly informace, které by média i veřejnost měly mít,“ uvedl Pavel, jehož předchůdce Miloš Zeman s novináři téměř nekomunikoval.

Pavel se také stal první evropskou zvolenou hlavou státu, která telefonovala s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Hovor podle kanceláře tchajwanské prezidentky trval asi čtvrt hodiny. Cchaj vyjádřila přání zůstat s Pavlem v kontaktu.

„Ujistil jsem ji, že Tchaj-wan a Česká republika sdílí hodnoty svobody, demokracie a lidských práv a že budeme dále posilovat naše partnerství,“ řekl k průběhu hovoru Pavel.

Bývalý náčelník Generálního štábu České republiky vyhrál prezidentské volby s dosud nejvyšším ziskem hlasů. Za novou hlavu státu si ho zvolilo 3 359 151 voličů. Až do inaugurace, která se uskuteční 9. března, úřaduje Pavel v Hrzánském paláci nedaleko Pražského hradu. Ten občasně využívá vláda k jednání a k přijetí zahraničních návštěv.