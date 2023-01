Micka na Hradě snad zůstane, vídám více flanelu, říká šéfka Pavlovy kampaně

Je dobojováno. Zvítězili jste. Jaké zavládly v týmu emoce?

Nadšení, euforie, pocit osobního vítězství, protože jsme do toho dávali všichni nejen čas, ale i srdce. Teprve teď se začínáme všichni dívat do budoucnosti. Je tam samozřejmě i velká únava. Kampaň sice skončila, ale očekávání médií jsou obrovská, náš mediální tým je stále pod obrovskou palbou.

Uronila jste slzu?

Když jsme s celým týmem a prezidentským párem stáli před lidmi na pódiu a zpívali českou hymnu, tak jsem brečela. Celý kruh se uzavřel. Byla jsem hrdá na tým i našeho kandidáta.

Řekli jste si něco s budoucím prezidentem mezi čtyřma očima, když už bylo jasno?

Poděkovali jsme si, objali se. Jako tým jsme mu dali i nějaké dárky. Zároveň, protože bylo ve štábu rušno, tak jsme i na nějaké zapomněli a předáme si je ještě tento týden.

Takže s novým prezidentem budete ještě dodatečně slavit?

Ano, máme to v plánu. Dohodli jsme se, že uspořádáme týmovou večeři. V klidu, až to trochu opadne a nebude takový tlak médií ani podporovatelů. Ještě si to užijeme.

Termín schůzky se Zemanem zatím nepadl

Už dopředu jste říkala, že po kampani spolupráce vaše i vašeho muže s Petrem Pavlem skončí. Co tedy budete dělat dál?

Pro nadcházející měsíc jsem se s panem generálem domluvila, že tým přechodně zaštítím, protože budoucí vedoucí prezidentské kanceláře Jana Vohralíková má ještě nějaké závazky v Senátu. Tým potřebuje dál pracovat, komunikovat na sociálních sítích, v médiích, potřebujeme se připravit na to, co přijde. Ale od března bych už aktivní roli v týmu mít neměla. Chci se věnovat rodině a podnikání.

Už se váš tým spojil s nynější kanceláří prezidenta republiky?

Vím, že zatím proběhly nějaké SMS zprávy. Předpokládám, že postupem dní dojde k navázání hlubšího kontaktu.

Hovořil už Petr Pavel s Milošem Zemanem? Jak to vypadá s případnou schůzkou?

Plánuje se s ním spojit. O konkrétním termínu nevím.

Jak nastavit komunikaci I se svým soupeřem o Hrad Andrejem Babišem byl zatím Petr Pavel v kontaktu pouze skrze SMS zprávy, když reagoval na blahopřání. Doufá však, že v budoucnu spolu nastaví nekonfrontační komunikaci. „Měli bychom dát jasně najevo, že jsme schopni normálně komunikovat, i když budeme mít rozdílné názory, a budeme se snažit hledat kompromis, který bude dobrý pro tuto zemi,“ míní Pavel.

Slovenská prezidentka přijela poblahopřát novému českému prezidentovi přímo do vašeho štábu. Máte i další reakce ze zahraničí?

Pan generál si už volal a přijal gratulace od polského prezidenta Andrzeje Dudy, ukrajinského prezidenta Volodymira Zelenského, předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen či tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen.

Do své inaugurace, tedy během února, chce budoucí prezident navštívit ty regiony, kde nezvítězil. Už ví, kam pojede jako první?

Na dnešní (pondělní, pozn. red.) poradě padly nějaké návrhy. Ale ještě nemáme přesnou představu, potřebujeme to dát dohromady v kalendáři i s jeho dalšími povinnostmi. Nerada bych teď něco slíbila, aby to pak nedopadlo a ty lidi to nemrzelo.

Vyrazí do regionů i první dáma?

Věřím, že pokud to bude možné, tak ráda svého muže podpoří a pojede také. Bude ale záležet i na jejím zdraví. Kampaň byla náročná a paní Pavlová je teď trochu nachlazená, snad se dá brzy dohromady.

S budoucím prezidentem nevyšel v pondělí rozhovor ani v jedněch tištěných novinách. Nepovažujete to za chybu?

Během celé kampaně jsme měli otevřený přístup ke všem médiím. Rozhovory určitě budou, jen jsme to museli nějak prioritizovat. Je třeba si také uvědomit, že kampaň skončila a nově zvolený prezident musí dostat i čas na práci, která bude enormní. Myslím si, že výhledově by mělo být těch mediálních výstupů méně, aby byl čas na pracovní schůzky.

Ikonický flanel, knír a Micka na Hradě

Jaké momenty kampaně zpětně hodnotíte jako klíčové?

Kdybych měla vyzdvihnout jeden z těch, kdy jsme byli pod palbou, tak to bylo, když jsme ustáli první větší mediální útok ohledně výpovědi bývalého spolužáka pana generála z vojenského kurzu. To byl těžký moment, protože byl první a bylo to velké. Vyzkoušeli jsme si naši krizovou komunikaci, jak to bude fungovat, a nakonec nám tahle zkušenost pomohla i v dalších situacích.

Silný pozitivní okamžik, kdy jsme si řekli, že se něco mění, byla návštěva Ústí nad Labem, kam jsme vyrazili po prvním kole. Byli jsme tam už před volbami, je to bašta protikandidáta, ale nebáli jsme se toho. Přišly tisíce lidí. Do té doby jsme takto silnou účast na žádném z mítinků neměli. Najednou jsme měli pocit, že tu podporu, co čteme v průzkumech, cítíme. Pomohlo nám to v tom druhém kole dotáhnout.

Myslíte si, že kampaň vašeho soupeře byla přestřelená?

Na mě osobně to bylo moc. On samozřejmě měl asi důvody, proč zvolil tuto notu, ale dopustil se několika chyb a vypadá to, že emočně to bylo tak vypjaté, že část lidí se pak od něj odklonila.

Využili jste těch chyb?

V tom nám pomohla i občanská společnost. Děti to vysvětlovaly svým rodičům a prarodičům, vznikala různá informační videa, lidé roznášeli letáky, které si sami vytvořili. Ano, určité kroky Andreje Babiše dokázal náš tým využít, aby se staly chybou. Bylo důležité nenaskočit na tu jeho negativní kampaň.

S manželem jste se do kampaně položili naplno. Co jste výhře obětovali?

Ke konci jsme tomu museli věnovat už veškerý náš čas, a to i chvíle s rodinou. V horké fázi kampaně jsme už neměli v hlavách prostor na nic jiného. V tom období tím děti trpěly. Samozřejmě se jim věnovaly babičky, měli jsme chůvu, ale není to ono.

Jako my to mělo více kolegů v týmu. Ve volebním štábu jsme si pak zřídili i improvizovaný dětský koutek, aby děti, které nás neviděly pomalu čtrnáct dní, aspoň mohly být součástí toho, co děláme a viděly, proč nejsme doma. Teď se budeme všichni snažit ten čas našim rodinám vrátit.

Vaše děti byly i ve volebním štábu. Co na to říkaly?

Byl to pro ně obrovský zážitek. Moje devítiletá dcera byla naprosto nadšená. Podala si ruku s panem Svěrákem, pak se mnou chtěla jít na schůzku s panem premiérem. To jsem jí ale musela říct, že by se asi nehodilo. Myslím, že pochopily, že to bylo něco speciálního.

Co zůstane pro nového prezidenta podle vás ikonické? Flanelky či kníry?

To by bylo hezké, oboje by se mi líbilo. No mám pocit, že vídám čím dál víc lidí ve flanelu, takže možná. Třeba se bude objevovat i kočka Micka. Budu ráda, když budoucí hradní tým tyto prvky humoru v komunikaci udrží. Samozřejmě to ale musí mít důstojnost.

Co si z celé té několikaměsíční kampaně odnášíte?

Že i s pozitivní kampaní se dá vyhrát, ale taky, že politický marketing je strašná fuška. Teď už klidný spánek, že na Pražském hradě bude skvělý prezident. No a bohužel i nějaká ta kila navíc.