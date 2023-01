Táta by neměl slov, na oslovení prezident si budu zvykat, přiznal Pavel

Česká televize rozhovor vysílá z Národního muzea. Před ním se spontánně sešly stovky lidí a slaví zvoleného prezidenta. Pavel je před příchodem na rozhovor pozdravil.

Pavel v rozhovoru přiznal, že kandidatury nelituje. „Myslím, že můj táta by dneska neměl slov. Sledoval bedlivě každý můj krok,“ zavzpomínal na rodiče.

Řeč přišla i na současného prezidenta Miloše Zemana. „O armádu se zajímal. Například souhlasil s mým návrhem, abychom se sházeli každého čtvrt roku, abych ho mohl informovat,“ řekl. Na druhou stranu to bylo podle Pavla srážené Zemanovým přístupem k Rusku.

Od Havla bych si vzal neformálnost

Třeba Václav Klaus měl podle Pavla vždycky styl. „Václav Havel. Líbilo se mi, když organizoval setkání s odborníky. Kdybych si od ně měl něco vzít, tak to bude třeba neformálnost,“ komentovala nově zvolená hlava státu s tím, že by si dokázal představit, že by post prezidenta trochu zcivilnil.

Pavel také v rozhovoru přiznal, že manželku jeho kandidatura nepotěšila. „Bere to jako službu. Sloužili jsme oba, tak je připravena to se mnou zvládnout. Její první slova po sečtení dneska? No asi. Co s tím budeme dělat?,“ řekl se smíchem Pavel. Ke kandidatuře ho prý motivovaly debaty o možném nástupu Andreje Babiše na Hrad. Bylo by to něco, co by si pro Českou republiku nepřál.

Uvedl rovněž, že po vítězství zatím nemluvil ani s Babišem, ani se Zemanem. „Nebýt toho, že by Andrej Babiš byl tak favorizovaným kandidátem, tak bych zřejmě asi ani neměl motivaci kandidovat,“ přiznal Pavel.

Okamžiků, které ho v kampani zasáhly, bylo prý mnoho. „Například děti mi přišly říct, že mi přejí, abych vyhrál ve volbách. Také mi namalovaly obrázky,“ řekl k emotivním chvílím. K nim patřil také příběh ze Staroměstského náměstí v Praze, kdy jedna malá holčička poslala Pavlovi slona. Ten se dostal k manželce Evě Pavlové, která si jej dokonce v sobotu s sebou vzala do volebního štábu.

Tereza Burešová Sofinka jela do Prahy dát Petru Pavlovi svého plyšového slona pro štěstí. Říkala jsem jí, že se to asi nepovede. Když se na pódiu zjevil její milovaný Zdeněk Svěrák, na svou misi téměř zapomněla. Když začaly bít zvony na Týnské věži, z níž se rozvinula česká vlajka a všichni začali zpívat, moje dcera zpívala s nimi a já jsem cítila mrazení... Už jsme pomalu odcházeli a Sofi: "Mami, ten slon!" Ach... A pak tahá tátu za ruku:"Hele,hele, tam je Pavel Fischer! Pojďte, řekneme mu, ať ho dá Generálovi!" A už byla u něj, poprosila ho a on povídá: "Tak to je ale velmi zodpovědný úkol, ten bych se sám obával vyplnit. Pojď." Vzal ji za ruku a odnesli společně plyšáka do zákulisí. Tak se slon pro štěstí dostal až ke Generálovi a proto V Y H R A J E ! ! ! A přidávám fotku, kde sloník kouká z kabelky budoucí paní prezidentové.... 287 287

Pavel také o sobě řekl, že není politický stratég. „Pokud člověk chce zůstat sám sebou, tak je nutné postavit strategii kolem něj. Oni se mě ani nesnažili předělat,“ podotkla nová hlava státu. Za nejtěžší část své cesty na Hrad označil Pavel kampaň před druhým kolem volby. Vadilo mu zneužití obav a strachu. Pak však podle něj přišlo jisté uvolnění.

Podle něj vysoká účast ve volbách byla způsobená tím, že lidé již byli znechucení současnou situací. „Pokud uvidí, že je tady snaha komunikovat i s opozicí, tak se spousta věcí může rozjet i samospádem,“ řekl dále Pavel, který si je vědom toho, že část lidí možná bude zklamaná, že do měsíce se Česko nemá lépe.

„Ale minimálně uvidí změnu k přístup a komunikaci. Na tom ale musíme pracovat,“ uvedl s tím, že po rozhovoru se chystá zpět do volebního štábu. „Zítra mě čeká opět mediální kolečko, v pondělí už nějaké telefonáty se státníky,“ komentoval s tím, že by si ještě rád se ženou užil několik dní volna.

Chce telefonovat ukrajinskému prezidentovi

Pavla přijela podpořit i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která se objevila na tiskové konferenci, kterou Pavel pořádal po vyhlášení voleb. Čaputová ještě před příjezdem do štábu v Karlíně Pavlovi prostřednictvím sociálních sítí vzkázala: „Spolu s Vámi zvítězila naděje, že slušnost a pravdivost mohou být silou“.

Pavel již krátce po vyhlášení výsledků oznámil, že v neděli hodlá telefonovat ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Chtějí totiž spolu probrat možnost, že by na Ukrajinu vyrazil se slovenskou hlavou státu. Ta podle Pavla nápad uvítala.

Nově zvolený prezident již odpoledne pro Českou televizi také uvedl, že se nebrání schůzce se současným prezidentem Milošem Zemanem. „Pokud mi bude chtít sdělit rady do života, rád si je vyslechnu,“ řekl Pavel s tím, že navazovat na svého předchůdce příliš nechce.

Věříte, že se prezidentovi Petru Pavlovi podaří spojit rozdělenou společnost? Ano 76 %(223 hlasů) Ne 24 %(72 hlasů)

Pracovní schůzka s Fialou

Zeman již svému nástupci stihl pogratulovat. Současně však v rozhovoru pro Frekvenci 1 pronesl, že Pavel udělala chybu v kampani, když mluvil o rozdělení země na tábory dobra a zla. Sám by rozlišoval jen voliče a nevoliče.

Pavel se s premiérem Petrem Fialou již domluvili, že se příští týden setkají na pracovní schůzce. „Domluvili jsme se na tom, že se sejdeme v příštím týdnu na pracovní schůzce společně s dalšími ústavními činiteli,“ uvedl Pavel. Schůzka by se měla týkat nastavení vzájemných vztahů a plánů na další období.