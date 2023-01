Budoucí první dáma už řeší charitu, sejde se se zmocněnkyní pro lidská práva

Podle Pavla jeho manželka se zmocněnkyní už víckrát mluvila. Znovu by se s ní měla potkat v době, kdy se bude připravovat program nového prezidenta i program první dámy. Budou vznikat v příštích týdnech.

„My jsme už některé peníze, které byly navíc (z volebního účtu pozn. red.), poslali asi sedmi organizacím. Mimo jiné na Modrou rybku, což byla jedna z těch, které navrhla má žena. Myslím, že má připravenou celu řadu dalších,“ uvedl Pavel. Nadační fond Modrá rybka se věnuje vzdělávacím projektům pro znevýhodněnou mládež.

Když se do něčeho pustí, dokáže být důsledná

Podle Pavla jeho manželka o charitativní činnosti mluvila už dříve i s dalšími lidmi, i s nimi by se chtěla sejít. „Najde si svoje projekty asi velice rychle,“ doplnil nově zvolený prezident. V jednom z předchozích rozhovorů například zmínil, že se jeho paní zajímala třeba o podporu samoživitelek a samoživitelů, dětí v dětských domovech či lidí s postižením.

Pavel také podotkl, že pokud se do něčeho jeho manželka pustí, dokáže být důsledná. Rovněž řekl, že stejně jako on je jeho žena zvyklá lidem sloužit. Pavlová je totiž podplukovnicí v záloze. Byla zvolena i do zastupitelstva obce Černouček na Litoměřicku, kde prezidentský pár teď bydlí.

Zemanová o nadaci ztratila zájem

To předchůdkyně nové první dámy Ivana Zemanová příliš aktivní v charitativní oblasti nebyla. Ač na začátku tvrdila, že tomu tak bude. Redakce iDNES.cz několikrát upozornila, že po založení Nadačního fondu Ivany Zemanové v roce 2014 ještě současná první dáma slibovala, že chce pomáhat týraným dětem.

Ivana Zemanová, manželka prezidenta Miloše Zemana | foto: Herbert Slavík

Tehdy prý Zemanovou k založení nadace vedly především tragické policejní statistiky. „Připadá mi, že problematika ohrožených dětí je u nás dlouhodobě na okraji zájmu,“ vysvětlila před lety první dáma. „Nemyslím si, že bychom byli lhostejní, ale spousta lidí si – jak se říká – nechce přidělávat starosti. Malé dítě je přitom naprosto bezbranné. A právě takový jeden všímavý soused je může zachránit,“ věřila po spuštění nadace.

Jenže s roky přestala mít zřejmě o nadaci zájem. Za celý loňský rok například nezveřejnila na webu jedinou zmínku o pomoci a sociální sítě utichly příspěvkem z února 2022 s fotografií auta vedle cedule s informací o sbírce na auto pro hospicovou péči. Zda právě na sbírku nadace přispěla, pořídila vyfotografovaný vůz nebo chtěla sbírku jen zpropagovat, není známo.

Odborníci poukázali na to, že svou roli současná první dáma pojala velmi minimalistickým způsobem. Její práce je tak téměř neviditelná.

Klausová otevřela zahrady na pražském Hradě

Charitativní činnosti se věnovala i Livia Klausová, manželka bývalého prezidenta Václava Klause. Ta si například nechala ohledně této oblasti poradit od bývalé první dámy Dagmar Havlové, která dosud provozuje nadaci Vize 97 manželů Havlových.

Livia Klausová (11. dubna 2007)

Dosud také funguje Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, který se podle webových stránek zaměřuje na poskytování stipendií, příspěvků na kroužky či podporuje počítačové kurzy pro seniory.

Klausová také třeba v roce 2010 nechala pro veřejnost otevřít zahrady pražského Hradu, a to na opakované žádosti lidí. „Když už těch dopisů bylo víc, řekla jsem si, proč ne, uděláme den otevřených dveří. Netušila jsem ale, že zájem bude tak obrovský,“ komentovala záležitost v minulosti Klausová.

Tradici založila Eleanor Rooseveltová

V minulosti bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček pro iDNES.cz uvedl, že se všeobecně očekává, že bude první dáma více vystupovat na veřejnosti.

„Tradici založila Eleanor Rooseveltová, u nás po revoluci Olga Havlová. Prezident je politik, zabývá se výkonem funkce, plní ústavní pravomoci. Od jeho manželky se očekává, že vnese do působení hlavy státu citovou složku, důraz na rodinu, výchovu dětí, sociální aspekt,“ podotkl Špaček.