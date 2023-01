Budoucí kancléřka: Nechci být celebrita jako Mynář, na Hradě nejdřív vyvětrám

Po dnešním zvolení Petra Pavla prezidentem je už jasné, že v pozici hradní kancléřky nahradíte Vratislava Mynáře. Jak jste poslední dny a speciálně dnešek prožívala?

Byla jsem přesvědčená od samého začátku, že to dobře dopadne. Všechny jsem tím v týmu štvala, protože byli napnutí až do poslední chvíle. Ale nyní se to potvrdilo a mám velkou radost.