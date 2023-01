Budu civilní, slíbil Pavel. Výjezdy chce bez pompy a s menší ochrankou

„Pro někoho to možná bude působit úsměvně, že ještě do nedávna sloužící generál bude chtít vykonávat nějaký úřad civilně, ale ti, kdo mě znají, vědí, že jsem i vojenské funkce vykonával civilněji, než bylo obvyklé,“ pousmál se Pavel v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi.

Od svých začátků u vojenských složek si prý vždy zakládal na obsahu, nikoli na formě. „Nejde o to, abychom měli prezidenta jako nedotknutelný symbol na piedestalu. Máme mít člověka, u kterého se lidé mohou zastavit a třeba si mu postěžovat,“ přiblížil Pavel svou představu o výkonu funkce.

Nastupující prezident oznámil, že je připraven zahájit další kolo cest po České republice tak, jak to dělal v kampani. Chce prý vyslechnout problémy, které trápí občany, a následně je tlumočit vládě. „Předpokládám, že bych měl začít tam, kde jsou problémy největší,“ uvedl bývalý šéf NATO. Prvně proto navštíví Karlovarský kraj, následovat bude Ústecký a Moravskoslezský.

Kolona není třeba

„Když prezident přijede do krajů, nemá kolem toho být obrovská pompa, která stojí nejen hodně zdrojů, ale i energie. Nemyslím si, že je nutné, aby na výjezd do kraje jela kolona aut a spousta lidí, ale mělo by to být o pracovním obsahu jednání,“ předeslal Pavel. Redukovat chce proto rozsah zabezpečení a celkového servisu, který je okolo prezidenta.

Půjde tedy o změnu proti jeho předchůdci. Výjezdy do krajů prezidenta Miloše Zemana byly organizačně náročné i kvůli zdravotnímu stavu končící hlavy státu. Poslední léta ve funkci totiž Zeman trávil na invalidním vozíku, jeho cesty proto doprovázela řada zaměstnanců Hradu.

Kromě toho Zeman využíval i poměrně rozsáhlý doprovod ochranky. Ta dokonce musela v roce 2018 zasahovat proti aktivistce skupiny Femen, která Zemana „přepadla“ ve volební místnosti. O bezpečí prezidenta se stará Útvar pro ochranu ústavních činitelů Policie České republiky, který svého chráněnce střeží 365 dní v roce po 24 hodin denně.

Sesazení prezidentské funkce z pomyslného piedestalu doložil Pavel i ve vysílání Českého rozhlasu. Řekl, že nechce svůj oficiální portrét ve školách ani na známkách. „Mně se mnohem více na známkách líbí motivy našich hradů, zámků a přírodních krás. Myslím, že by to tak mohlo i zůstat,“ sdělil vítěz voleb.

Mezi občany vyrážel Pavel i před druhým kolem prezidentské volby společně s manželkou Evou. Setkání s příznivci se těšila hojné účasti, tehdejší kandidát mluvil na pódiích, zároveň chodil i přímo do davů s občany promlouvat. Odpůrců, kteří by proti Pavlovi protestovali, docházelo minimum.