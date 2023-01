Ochranka, služební BMW a Černouček. Co čeká nového prezidenta Pavla

Bydlení

Pavel bydlí v Černoučku na Litoměřicku. Podle CNN Prima News by i po zvolení nejradši zůstal doma. „Myslím, že prezident je první mezi rovnými. Není nikde dáno, že by musel bydlet na Hradě, nebo někde na zámku,“ nechal se slyšet.

Prezidentské volby 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Někdy asi nebude možné jezdit každý večer domů, ale kdykoli to bude možné, budu radši tady než někde jinde, protože tady se cítíme doma,“ dodal.

Ani podle starostky Lucie Kavánové by sousedům přítomnost prezidenta nevadila. „Když byl v NATO, měl taky ochranku. Takže jsme to už zažili a místním to vůbec nevadilo. A myslím, že by to nevadilo ani tentokrát. Vždycky, když měl přijet, ochranka to tady nejdříve prohlédla,“ uvedla.

Kromě svého dobu bude mít na Pražském hradě k dispozici tři prezidentské byty. Jeden z nich pro T. G. Masaryka vybudoval hradní architekt Josip Plečnik přímo ve druhém patře Nového královského paláce, ve styku jižního a středního křídla. Vše je účelně vyřešeno a promyšleno, prezidentský vůz vjel do tunelu a odtud jel prezident výtahem přímo do své střízlivě zařízené rezidence.

Masarykovi nástupci se odstěhovali za větším klidem a pohodlím do zahrad, kde nechal Edvard Beneš upravit starší domek na prezidentskou rezidenci. Vila stojí v jihozápadní části Královské zahrady Pražského hradu.

Další prezidentské stěhování nastalo v novém tisíciletí. Prezident Václav Klaus si nechal upravit k obývání Lumbeho vilu v severozápadní části areálu Hradu za Jelením příkopem, stranou od ruchu.

Ochranka

Oficiálně ochranku prezident dostane hned po zvolení, hlavní prezidentští kandidáti ji ale dostávají ještě během voleb. O bezpečí prezidenta se stará Útvar pro ochranu ústavních činitelů Policie České republiky, který svého chráněnce střeží 365 dní v roce po 24 hodin denně.

„V této souvislosti jsme navázali komunikaci se zástupci volebních štábů s přihlédnutím k dosavadním volebním preferencím jednotlivých kandidátů a projednali varianty dalšího postupu, které však z povahy věci nemohou být uveřejněny,“ řekl k postupům při ochraně prezidentských kandidátů Jozef Bocán, mluvčí Útvaru pro ochranu prezidenta.

Výběr týmů je komplexním řešením. Každý člen podstupuje pravidelně náročná psychologická vyšetření a také důkladné lékařské prohlídky. Samozřejmostí jsou skvělá fyzická kondice a odolnost vůči stresu. Vždy jde o zkušené policisty s letitou praxí a špičkové střelce.

Auto

K dispozici má prezident rozsáhlý autopark. Zeman využíval vůz Škoda Superb, jeho předchůdci BMW a Audi. Za svůj úřad Zeman vystřídal osm automobilů.

Modely značky Škoda jsou s tuzemským prezidentským úřadem historicky úzce spjaty. Již v roce 1926 využíval první prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk legendární vůz Škoda Hispano-Suiza s šestiválcem o výkonu 100 koňských sil.

Generál Pavel má momentálně sportovní vůz BMW M2 a motocykl GS 1250. Jak uvedl v rozhovoru pro Xman.cz, poprvé měl v rukou moped, přes Jawu 350 nakonec přešel k cestovní endurům i sportovnějším motorkám. Motorkářského koníčku se nevzdal ani na svých zahraničních cestách ve své někdejší funkci předsedy vojenského výboru NATO v Bruselu.

Generál Petr Pavel je vášnivým motorkářem.

První dáma

S manželem oslaví příští rok dvacet let od svatby. To, že bude její muž jednou kandidovat na prezidenta, by ji prý dříve nenapadlo. „Spíš bych si myslela, že až půjde do důchodu, budeme se věnovat chalupaření, rodině a vnoučatům,“ směje se.

„Na mediální pozornost si já osobně asi nikdy nezvyknu a doufám, že posledním dnem prezidentských voleb to trochu opadne. Kdybych se stala první dámou, nebo jak raději říkám manželkou prezidenta, musela bych si najít nějakého šikovného člověka, který by mi s tím pomáhal, zbavoval mě trémy a naučil mě vycházet s médii,“ popisuje.

Eva Pavlová také od října působí v Černoučku jako zastupitelka. Jak uvedla starostka Lucie Kavánová, zatím má informace, že tam zůstala i po zvolení. „Není v tom problém. Je předsedkyní kontrolního výboru, jsme připraveni jí ale práci trochu ulehčit. Řadovou zastupitelkou nejspíš zůstane,“ uvedla starostka.

Plat a spolupracovníci

Mzda Zemanova nástupce bude činit 341 200 korun měsíčně. Vysoký životní standard, organizaci času a schůzek, ale i pohodlné bydlení zajišťuje prezidentovi Kancelář prezidenta republiky, která má pro letošní rok rozpočet 420 224 007 korun, tedy zhruba o 22 milionů více, než tomu bylo v loňském roce.

„Byl bych rád, aby v Kanceláři prezidenta republiky zůstalo maximum odborníků, kteří svou práci odvádějí profesionálně ve prospěch České republiky a nepodléhají politickým či lobbistickým tlakům,“ uvedl generál Petr Pavel.

„Pokud jde o lidi přímo napojené na trio Mynář, Nejedlý, Ovčáček, očekávám, že sami odejdou v okamžiku, kdy nad nimi zmizí ochranná ruka současného prezidenta,“ doplnil.