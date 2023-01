Generál Pavel lituje minulosti v KSČ. Podpořil by eutanazii, trest smrti odmítá

Petr Pavel se narodil v roce 1961 do rodiny příslušníka Československé lidové armády Josefa Pavla, který byl zároveň členem Komunistické strany. Petr Pavel se vydal ve stopách svého otce a ke studiu nastoupil na Vojenské gymnázium v Opavě.

Po jeho absolvování pak pokračoval na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. V roce 1988 zahájil tříleté postgraduální studium oboru Zpravodajství na Vojenské akademii v Brně. Vzdělání si následně rozšířil ještě v zahraničí, studoval v americké Bethsedě či v Londýně.

Členství v KSČ

Svou vojenskou kariéru odstartoval Pavel ještě před revolucí, v roce 1983 začal pracovat u výsadkové jednotky, jeho snem bylo stát se elitním výsadkářem v Prostějově. V témže roce podal také přihlášku do Komunistické strany Československa, kam ho po dvou letech přijali.

„Abych zvýšil své šance prodrat se úzkým sítem výběru a sen si splnit, ve 21 letech jsem podal přihlášku do KSČ a v letech 1985 – 1989 jsem byl jejím členem. Narodil jsem se do rodiny, kde bylo členství v KSČ považováno za normální věc. Sám jsem tehdy neměl dost informací a zkušeností, abych vyhodnotil zločinnost tehdejšího politického režimu. Dnes vím, že to byla chyba,“ vysvětloval Pavel opakovaně v rámci své předvolební kampaně.

Výsadkáři organizačně spadali pod Zpravodajskou správu Generálního štábu, která sbírala informace o vnějším nepříteli, tedy cizích armádách. „Pavel ani jeho výsadkový pluk nikdy nesbírali informace o vlastních občanech. Tento fakt je možné ověřit ze služebního spisu Petra Pavla a dokládá jej také jeho čisté lustrační osvědčení,“ uvedla Markéta Řeháková z Pavlova týmu.

Na zpravodajskou činnost navázal Pavel i po roce 1989, v devadesátých letech působil ve Vojenském zpravodajství. Zkušenosti má však i z bojů, ve kterých osvobodil skupinu obklíčených francouzských vojáků uprostřed chorvatsko-srbského ozbrojeného konfliktu.

I vzhledem ke své vojenské minulosti Pavel podporuje zvýšení výdajů na armádu, není podle něj ale možné upnout se na konkrétní číslo. „Dvě procenta HDP, to je jen vodítko. Cílem není utratit peníze, ale mít armádu, která bude dostatečně moderní a schopná, aby splnila úkoly, které od ní očekáváme,“ míní generál ve výslužbě.

Cesta do NATO

V roce 2012 jmenoval tehdejší prezident Václav Klaus Pavla náčelníkem generálního štábu. Ve funkci generál vystřídal pozdějšího ministra obrany Vlastimila Picka a v úřadu setrval následující tři roky.

Zastání získal v roce 2014 také u současného prezidenta Miloše Zemana, který podpořil jeho kandidaturu do funkce předsedy vojenského výboru NATO. Do této funkce, která představuje po generálním tajemníkovi druhý nejvyšší post aliance, nakonec Pavla zvolili. Výboru předsedal do roku 2018.

Pavel nadále vnímá význam NATO či Evropské unie pozitivně a míní, že Česko by mělo v těchto organizacích setrvat. „Měli bychom využít veškeré možnosti, která nám členství přináší, a pokusit se změnit, co se nám na mezinárodních organizacích nelíbí. Česko je svrchovaný stát a plnohodnotný člen. Nemůže tedy tiše sedět, přikyvovat, a potom nadávat na výsledek. Musíme být více aktivní a zároveň konstruktivní,“ uvedl Pavel a dodal, že se nebrání přijetí eura.

Od roku 2018 je Petr Pavel ve výslužbě, v občanském životě ale zůstal nadále aktivní. V roce 2020 založil v souvislosti s pandemií covidu-19 iniciativu Spolu silnější, jejímž cílem bylo pomáhat lidem, kteří bojovali s virem v první linii. Pomoc poskytla iniciativa také lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě, kamiony s humanitární pomocí vyslala po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu.

Pavel stojí o připojení této východoevropské země k EU. „Ukrajina samozřejmě musí splnit všechny podmínky pro získání členství. Například pokročit v boji s korupcí. Věřím ale, že má nárok na stejnou šanci, jakou jsme v minulosti dostali my,“ myslí si generál, podle kterého je důležité, aby do země nadále proudily dodávky zbraní ze zahraničí.

„Přerušení dodávek zbraní by znamenalo, že její armáda utrpí větší ztráty a Ukrajina jako samostatná země nakonec přestane existovat,“ uvedl Pavel, který současně řekl, že je pro uvalení embarga na dovoz ruské ropy. Česko spolu s celou EU se má aktivně zapojit do poválečné obnovy Ukrajiny.

Postoje a názory

Pavel, který v létě začal sbírat potřebných 50 tisíc podpisů pro svou kandidaturu, je zastáncem názoru, že všichni občané republiky by měli mít stejná práva a možnosti. Podporuje proto manželství pro všechny. „Jestliže společnost přijala jako fakt, že mezi námi žijí lidé s odlišnou sexuální orientací, pak nevidím důvod, aby na svých právech byli jakkoliv kráceni,“ uvedl Pavel.

Stejnopohlavní páry by podle něj měly mít možnost adoptovat děti, rozhodující je pro něj v tomto případě zájem dítěte. „Když si dám na misky vah kvalitu života dítěte bez rodiny v dětském domově a kvalitu života dítěte ve stabilním prostředí s milujícími rodiči, tak pro mě nehraje roli, jakého jsou pohlaví,“ dodal.

Hledání rovnosti pak generál ve výslužbě požaduje také mezi muži a ženami na trhu práce. „Z hlediska rozdílů mezi platy žen a mužů pořád patříme k nejhorším zemím v EU. Když se budeme bavit o rovnoprávném postavení na trhu práce, tak to je nejen o rovných příležitostech, ale i o rovném hodnocení, a tady máme co zlepšovat,“ sdělil Pavel.

Kladně se kandidát na prezidenta staví například k zavedení eutanázie či ke zvýšení koncesionářských poplatků za rozhlas a televizi. Naopak odmítá zavedení trestu smrti či jízdenky zdarma pro studenty a seniory, což považuje za populistické.

Předvolební kampaň

Generál ve výslužbě v několika rozhovorech uvedl, že nechce kandidovat za žádnou z politických stran. Sám se označil za „nezávislého člověka, který se nenechá ovlivňovat stranickou politikou“. Podporu mu přesto v prezidentské volbě vyjádřil premiér Petr Fiala a další členové vlády.

V pozitivním duchu se nesla také Pavlova kampaň. Před prezidentskou volbou ho vítala plná náměstí po celé republice. Podporu mu vyjdařovali také herci a jiné známé osobnosti.