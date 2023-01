Pavel bude odpoledne telefonovat se Zelenským a prezidentkou Tchaj-wanu

„Oslavování radosti nebylo úplně tolik,“ řekl nově zvolený prezident Petr Pavel. V sobotu po zveřejnění výsledků absolvoval mnoho televizních výstupů. „Kromě pocitu uspokojení začínám čím dál více cítit břímě odpovědnosti a očekávání,“ dodal.

Na tiskové konferenci Pavla těsně před oznámením výsledku voleb se objevila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. „Nejkrásnější byla přímá gratulace od prezidentky Čaputové,“ konstatoval Pavel. Slovenská hlava státu prý přijela narychlo a jen kvůli Pavlovi, pokud by nevyhrál volby, jela by „inkognito“ zpátky na Slovensko.

V neděli má Petr Pavel na programu telefonát s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Chtějí spolu probrat možnost, že by na Ukrajinu vyrazil právě se slovenskou hlavou státu Zuzanou Čaputovou. Cesta by měla podle Pavla proběhnout na jaře.

Kromě toho má v neděli telefonovat i s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Ta se mu již ozvala s gratulací písemně. „Je to spíš podle toho, kdo z nich se jak ozval, na kdy se podařil domluvit rozhovor, není tam žádné plánované pořadí,“ uvedl generál ve výslužbě.

V příštím týdnu má nově zvolený prezident naplánovanou schůzku s premiérem Petrem Fialou, který mu už stihl rovněž osobně pogratulovat. V rozhovoru sdělil, že si v pondělí zavolá i s odstupujícím prezidentem Milošem Zemanem.

„Nejtěžší bude naplnit očekávání pomoci lidem v sociálně tíživých situacích,“ doplnil Pavel v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi. Nový prezident plánuje zahájit další kolo cest po krajích, začne prý Karlovarským krajem, pokračovat bude v Ústeckém. Zároveň se bude účastnit i jednání vlády a mluvit jednotlivě s ministry.

Závazek Pavel vůči koalici SPOLU necítí, i když ji volil. „Řadu věcí by mohla koalice dělat lépe,“ zdůraznil Pavel v České televizi. Nově zvolený prezident slíbil, že bude poslouchat argumenty a kritiku vlády nejen občanů, ale i opozice.

Pavel se pro CNN Primu News vyjádřil k výkonu své tiskové mluvčí Markéty Řehákové na tiskové konferenci, která sklidila na sociálních sítích velké množství kritiky. „Brala to velice citlivě. Říkal jsem ji, že nemusí brát hodnocení na sociálních sítích jako bernou minci,“ zastal se své mluvčí Pavel.

„Způsob, jakým vedla tiskovou konferenci, vyjadřoval emoce, ale nikoli špatné. Nemám jediný důvod to vidět kriticky,“ konstatovala nová hlava státu. Ve funkci mluvčí bude Řeháková dle slov Pavla pokračovat.

Úklid kanceláře a nová standarta

V rozhovoru pro MF DNES tehdejší kandidát Pavel avizoval své první kroky na Hradě. „Nejdříve bych pořádně vyvětral a uklidil. To znamená, že bych se především podíval na fungování prezidentské kanceláře a spolu se svou vedoucí kanceláře bych udělal audit,“ řekl minulý týden Pavel.

Takzvaný úklid potvrdil i v nedělní Partii. „Bude potřeba přenastavit fungování kanceláře prezidenta,“ komentoval armádní generál ve výslužbě. Podle Pavla v posledních letech ztratila kancelář důvěryhodnost, proto plánuje změnit některé vedoucí pozice. Konkrétní jména chce představit v blízké době.

Do týmu nového prezidentka by se mohla zapojit i Pavlova bývalá soupeřka v prezidentské volbě Danuše Nerudová, která ho v druhém kole podporovala. Zatím s Nerudovou nicméně Pavel nejednal. „Nebyla o tom řeč, ale jsem připraven s ní komunikovat, a pokud by zde byla shoda, rád tomu půjdu vstříc,“ uvedl Pavel.

Petr Pavel oznámil, že nechá vyrobit novou prezidentskou standartu. Chce na ni použít i zbytky rozstříhané standarty, kterou roku 2015 sebrala z Hradu skupina Ztohoven. Na vrácení standarty se Pavel se skupinou dohodl v průběhu kampaně.

Pavel zamýšlí učinit úřad prezidenta více „civilní“. V ČT oznámil, že při svých výjezdech například zúží ochranku, která jej bude doprovázet.

Ukrajina musí být znovu suverénní

V rozhovoru pro CNN Prima News Pavel vyjádřil i svůj názor na ruskou agresi. „Válka má potenciál se rozrůst. Zároveň jsme součástí organizací, které nám dávají největší bezpečnostní garance,“ řekl vítěz prezidentských voleb. Cesta ke konci konfliktu a garantování bezpečnosti podle něj vede skrze snahu o obnovu Ukrajiny jako suverénní země.

„Rusku začnou chybět zdroje, uvidí, že se z této situace nedá vyjít zásadním vítězství a i oni budou hledat nějakou cestu,“ odvětil Pavel na otázku ohledně možného konce války. Ruská agrese podle Pavla dotýká zájmu České republiky. „Musíme svým dílem přispět k tomu, abychom se vrátili do běžného stavu, kdy spolu státy hovoří jako rovný s rovným,“ dodal.

V nedělní debatě na ČT Pavel doplnil, že by neměl problém uzavřít obrannou dohodu s USA o vojenské spolupráci tak, jak to učinilo Slovensko. „Není důvod se takové dohody obávat, ale je třeba vysvětlit lidem, o čem je a že bude mít na jejich životy spíše pozitivní vliv,“ řekl Pavel. Je podle něj potřeba fakty bojovat s dezinformacemi, které by se s dohodou mohly pojit.

Ve druhém kole hlasovalo pro Pavla 3 358 926 lidí, pro jeho soka Andreje Babiše 2 400 271. V prvním kole Pavel dostal 1 975 056 hlasů a Babiš 1 952 213. Účast byla rekordní. K urnám dorazilo 70,25 procent oprávněných voličů. V prvním kole jich hlasovalo 68,24 procent.

Mandát současnému prezidentovi Miloši Zemanovi skončí až 8. března. Přesný den inaugurace nového prezidenta ještě nebyl upřesněn, předpokladem je, že se bude konat 9. března. Zeman v sobotu svému nástupci vzkázal gratulace a v rozhovoru pro Frekvenci 1 uvedl, že se Pavlem rád setká, i když sám volil kandidáta hnutí ANO.