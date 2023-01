Zeman takový náskok nečekal, s Pavlem se rád setká. Babiše nemá za odepsaného

Jediné rozlišení voličů, které Zeman uznává, je na ty, kteří jdou k volbám a na ty, kteří nejdou. „Poctivě přiznávám, že mě výsledky překvapily. Netvářím se, že všechno znám dopředu. Čekal jsem, že Pavel možná vyhraje, ale ne že vyhraje s náskokem 16 procent,“ uvedl Zeman.

Zeman se vyjádřil také o výroku Fialy, že jsme svědky konce Andreje Babiše. Zeman připomněl, že také on neuspěl ve volbě v roce 2003. „Pak jsem se vrátil a dvakrát vyhrál prezidentské volby. Neodepisujme nikoho předčasně,“ upozornil.

„Kdyby Babiš vyhřál volby, pronesl bych projev na téma chyb v jeho kampani. Ale protože prohrál, nebudu dávat sůl do jeho ran. A řeknu, co udělal špatně vítěz, Petr Pavel. Omezím se na jednu jedinou věc – není dobré říkat, že ČR je rozdělena do dvou táborů. Tím méně je nazývat tábory dobra a zla. Ve skutečnosti je ČR rozdělena nejméně do deseti táborů, integrovaných sociálními, ekonomickými a dalšími zájmy. A to je v demokracii normální. Pouze v totalitě máte jediný tábor,“ upozornil.

Pokud se s Petrem Pavlem setká, tak mu svůj názor řekne z očí do očí, místo aby psal dopisy, doplnil k americké tradici. „Pavlovi jsem gratuloval, je to běžná slušnost. Bylo by nehezké, kdybych to neudělal,“ řekl.

Připomněl, že otevíral Český dům v Jeruzálemě, Bratislavě a nyní Bělehradě. „Vždycky je radost, když uděláte něco, co třeba vypadá jako maličkost, ale je to něco konkrétního. Ne fráze a věty o vzájemném porozumění, ale konkrétní dílo, které zůstane. Zdůraznil také spolupráci se Srbskem a prezidentem Aleksandarem Vučićem. „Budeme mluvit také o ruské agresi na Ukrajině a roli neutrálního státu v tomto konfliktu,“ doplnil.

Zeman chystá také cestu na Slovensko. Měl by se setkat s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, bývalým prezidentem Rudolfem Schusterem nebo Andrejem Kiskou.

Zeman zároveň odsoudil včerejší útok v Jeruzalémě a sobotní střelbu. „Pořád se stavíme k Palestincům jako k téměř mírotvrocům. Podle mého názoru, který zastávám desítky let, jsou Palestinci víceméně islámští teroristé. Tímto incidentem to je znovu dokázali,“ konstatoval.

Výstava klenotů má být svátek

Ohledně vystavování korunovačních klenotů by volil zlatou střední cestu. Připomněl, že sám je vystavil čtyřikrát. „Nebyl bych proti tomu, aby se tato frekvence zvýšila. Ale když budou vystaveny trvale, lidem to zevšední,“ míní. „Z tohoto hlediska je dobré chápat to vystavení, v tomto případě k příležitosti třiceti let ČR, jako slavnosti, nikoli jako všední záležitost.“

Dosluhující prezident Miloš Zeman promluvil o výsledcích prvního kola v debatě Blesku. „Ve většině civilizovaných zemí není hlavou státu voják. Je třeba přemýšlet, proč to tak je,“ upozornil na adresu Pavla tehdy Zeman. Dodal, že volit bude Babiše, čímž se netajil ani předtím.

„Pavel má masivní podporu médií. V rámci férové konkurence řeknu několik poznámek, které nejsou založeny na emocích, ale na faktech,“ začal. „Zaprvé, několikrát jsem řekl, že Babiš má větší politickou zkušenost než Pavel, což je nesporně jeho výhoda,“ zopakoval totéž, co říkal už před volbami.