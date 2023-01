Voličům Babiše nabízím svět, kde se naslouchá i odpůrcům, říká Pavel

Program posledního týdne vám zásadně narušila nemoc a místo mítinků jste tak ležel v posteli. Co vám vlastně bylo?

Potrápilo mě klasické nachlazení, se kterým se spojil kašel a ztráta hlasu. Během minulého víkendu jsem měl horečku. Na základě doporučení lékaře jsem proto omezil veřejná a mediální vystoupení, abych byl v pořádku na středeční setkání s voliči na Staroměstském náměstí a velké televizní debaty, které jsou pro nás v tuto chvíli prioritou.

Chraptil jste už při nedělní debatě v České televizi. Překvapil vás tam Andrej Babiš svým nečekaným příchodem a ostrými výpady?

U Andreje Babiše jsme si snad už všichni zvykli, že je nepředvídatelný, a tak mě to nepřekvapilo. Nepřekvapily mě ani jeho lži, manipulace a překrucování, protože Andrej Babiš už mnohokrát ukázal, že slušnou kampaň vést neumí. Očividně je pod tlakem, protože se mu nedaří získat nové voliče, a tak se rozhodl znechutit a zastrašit ty moje, aby nepřišli k volbám.

Jak vlastně hodnotíte změnu jeho kampaně před druhým kolem, kdy vsadil na to, že vás prezentuje jako vojáka, který nevěří v mír a chce válku? Byť posléze na billboardech slovo voják nahradil generálem...

Andrej Babiš celou svou argumentací urazil a dehonestoval všechny vojáky a měl by se za to omluvit. Naznačovat, že lidé ochotní položit život za bezpečí nás všech by chtěli zatahovat zemi do války, je podle mě nepřijatelné. A že bych něco takového měl chtít já, je absurdní nesmysl. Já jsem válku zažil, vím, jaké to je, a něco takového bych Česku opravdu nepřál. Naopak jsem odhodlán udělat vše, abych ji držel od války co nejdál.

Andrej Babiš celkově budí velké emoce. Jeho mítinky s voliči před druhým kolem pravidelně narušovaly stovky odpůrců. On tvrdil, že šlo o vaše voliče, a že to tolerujete. Co na to říkáte?

Já nemohu svým voličům říkat, kam mohou nebo nemohou chodit. Navíc je, myslím, v pořádku, když někdo vyjádří svůj názor a nesouhlas. Měli by to ale samozřejmě dělat v rámci slušnosti a rozhodně odmítám jakékoliv násilí nebo výhrůžky, které do kampaně nepatří.

V týdnu jste Babiše vyzval, aby stáhl útočné billboardy, omluvil se všem vojákům a slíbil, že v televizních debatách nebude útočit a eskalovat napětí. Nepatřila ale tvrdá kampaň k prezidentským volbám vždy? Nebo je už letos opravdu za hranou?

Nemám nic proti tvrdému souboji, ale měl by probíhat v mezích slušnosti a důstojnosti. Volby jsou jedna věc, ale my musíme také přijmout odpovědnost za to, jak bude vypadat naše společnost po volbách. Stačí se podívat na prezidentské debaty, které jsou vodopádem manipulativních a nepravdivých výroků Andreje Babiše. A strašit lidi válkou takovým způsobem, že se o tom dnes baví i děti ve škole, je už opravdu přes čáru.

V reakci na výzvu k omluvě Andrej Babiš prohlásil, že byste si měl nejprve sám zamést před svým prahem, že z jeho strany se žádná eskalace nekonala. Vy to nejspíš vidíte opačně?

Ano, to vidím opačně. Protože příčinou eskalace napětí ve společnosti je právě kampaň Andreje Babiše a strach, který v ní rozsévá po Česku. Proto jsem ho vyzval ke zklidnění situace. Jsme jedno společenství a hodnoty jako slušnost, respekt k pravidlům a vzájemná úcta by nám měly být společné všem.

Kvůli výhrůžkám se Andrej Babiš rozhodl ve středu ukončit kontaktní kampaň. Co na to říkáte. Vy budete v osobní kampani pokračovat až do pátku?

Kroky Andreje Babiše jsou jeho rozhodnutím. Já kontaktní kampaň zakončil včera na setkání s občany na Staroměstském náměstí.

Jak chcete vlastně po volební sobotě zklidnit vášně ve společnosti a spojit rozhádané tábory?

Především tak, že společnost nebudeme dál rozdělovat. Já od začátku tvrdím, že bych byl prezidentem všech. Tento týden jsem zveřejnil i výzvu voličům Andreje Babiše. Nabízím jim svět, kde se naslouchá i těm, kteří se mnou nesouhlasí. Andrej Babiš se nás snaží rozdělit na vládní a nevládní voliče. Takto to ale nefunguje, jsme jedna země a jedna společnost.

Jak si před sobotou vlastně věříte? Podle průzkumů i sázkových kanceláří jste jasný favorit...

Věřím si, ale se vší pokorou.

Co budete dělat po oznámení výsledků, ať už v případě vítězství či porážky? Máte po dlouhé a náročné kampani naplánovanou třeba nějakou dovolenou, nebo jak budete odpočívat?

Po volební sobotě mě čeká neděle, během které v případě vítězství proběhne několik mediálních rozhovorů. Věřím, že v dalších dnech pak proběhne i nějaký odpočinek.

A z dlouhodobého hlediska – pokud byste nevyhrál – zůstal byste veřejně aktivní a v jaké roli případně?

Ano, určitě bych zůstal veřejně aktivní. Působil bych tam, kde bych v tom viděl největší smysl.

A v případě vítězství, jaké by bylo první velké rozhodnutí, které byste na Hradě po inauguraci učinil?

Nejdříve bych pořádně vyvětral a uklidil. To znamená, že bych se především podíval na fungování prezidentské kanceláře a spolu se svou vedoucí kanceláře bych udělal audit.

Jak byste vlastně po této vyhrocené kampani v roli prezidenta přistupoval k Andreji Babišovi jako politikovi? Neměl byste případně v budoucnu problém ho jmenovat třeba premiérem?

Přistupoval bych k němu stejně, jako by nikdy mým protivníkem v kampani nebyl. Ale s ohledem na všechny kontroverze kolem jeho osoby zároveň obezřetně. Premiérem bych ho jmenoval, pokud by měl největší šanci složit funkční a stabilní vládu.

A jak byste přistupoval v roli prezidenta k jeho voličům?

Přistupoval bych k nim úplně stejně jako k těm, kteří dají ve volbách hlas mě.