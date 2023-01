Brzy se štěpení ve společnosti vyostří, Pavel musí přesvědčit, říká sociolog

Jsou pro vás výsledky voleb v něčem překvapivé?

Samotný výsledek moc překvapivý není. Už po prvním kole jsme říkali, že podle deklarací voličů jiných kandidátů postupuje Petr Pavel do druhého kola s náskokem přibližně půl milionu hlasů. Pak se podle našeho dalšího průzkumu náskok ještě zvýšil na tři čtvrtě milionu až milion hlasů. Bylo tak velmi nepravděpodobné, že by se výhled na jasné vítězství Petra Pavla podařilo zvrátit. Jinak to je s volební účastí, která dosáhla 70,25 procent hlasů. Ta pro mě drobným překvapením byla. Osobně jsem si myslel, že 70 procent se překročit nepodaří.