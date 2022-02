Slovensko podepsalo obrannou dohodu s USA, budou moci využívat jeho letiště

Jednání a podpisu smlouvy se zúčastnil i slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok, který je spolu s Naďem na návštěvě v USA.

„Posílení obranné spolupráce s hlavním garantem naší bezpečnosti, zejména v době prohlubující se nejistoty a geopolitického napětí, je pro Slovenskou republiku přirozeným krokem. Navíc je třeba mít na paměti, že tak činíme jako poslední země na východní hranici EU a NATO,“ uvedl při té příležitosti Korčok.

Dohoda umožní americkým vojákům využívat infrastrukturu dvou vojenských letišť v zemi, případně dalších dohodnutých zařízení a prostor. Bratislava by měla získat přes 100 milionů dolarů (2,1 miliardy korun) na jejich modernizaci. Smlouva by měla být platit po dobu deseti let.

Představitelé slovenské vlády uvedli, že dohoda neohrozí suverenitu země, jak dříve tvrdily opoziční strany, ale i slovenská generální prokuratura. Čaputová uzavření dohody podporuje.

„Bilaterální spolupráce mezi Slovenskem a Spojenými státy je dlouhodobě na vynikající úrovni. Obranná spolupráce s USA významně přispěla k úspěšné transformaci a modernizaci slovenských ozbrojených sil, speciálních vzdušných sil a sil pro speciální operace. Dnes dáváme této spolupráci odpovídající právní základ. Je výrazem našeho společného závazku jako spojenců v NATO k transatlantické bezpečnosti,“ uvedl Naď podle portálu Aktuality.sk.

Slovenský ministr obrany také zdůraznil, že USA jsou pro Slovensko strategickým spojencem nejen od doby modernizace slovenských ozbrojených sil, ale také od vzniku samostatného Československa a začlenění země do NATO.

Přínosy dohody pro obě země vyzdvihl při slavnostním ceremoniálu i Blinken. Ohradil se také proti dezinformacím, které dohodu provázejí, a uvedl, že dokument je založený na vzájemné spolupráci a respektu, a reprezentuje zájmy obou vlád.

„Tato dohoda našim ozbrojeným silám usnadňuje koordinaci společného obranného úsilí, například provádění společných vojenských cvičení. To povede k pravidelnějším konzultacím mezi našimi zeměmi o hrozbách pro naše občany, mezinárodní mír a bezpečnost,“ prohlásil americký ministr zahraničí.

Letiště pro účely NATO má vyhrazené také Maďarsko, které ale odmítlo další pomoc spojencům. V současné situaci nepovažuje za účelné rozmisťovat na svém území další síly aliance.

Maďarský ministr obrany Tibor Benkö prohlásil, že situace kolem Ruska a Ukrajiny, kvůli které chce americký prezident Joe Biden poslat své vojáky do východní Evropy, nepředstavuje pro Maďarsko bezprostřední nebezpečí. Proto země nepotřebuje další síly NATO.

Dodal také, že podle maďarské armády přesun ruských jednotek podél hranice s Ukrajinou nenasvědčuje tomu, že by Rusko chtělo na Ukrajinu zaútočit.

Obavy z možné invaze na Ukrajinu, u jejíchž hranic má Rusko desetitisíce vojáků, v posledních týdnech vedly ke zvýšení napětí mezi Moskvou a Západem. USA a další země varovaly, že Rusko bude v případě napadení Ukrajiny čelit tvrdé reakci. NATO také oznámilo, že kvůli hrozbě ruské agrese vysílá další lodě a letadla k posílení obrany východní Evropy.