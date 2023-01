Pavel se zastal své mluvčí: Bylo to adekvátní atmosféře, hodnotil její emoce

Prezidentské volby 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

Řeháková se stala v sobotu nechtěnou hvězdou sociálních sítí. Spousta komentářů se do ní „opřela“ s tím, že takhle by nová mluvčí hlavy státu rozhodně reagovat neměla.

Prezident Pavel měl ale pro její reakci pochopení.

„Způsob, jakým vedla tiskovou konferenci, vyjadřoval emoce, ale rozhodně ne špatné. Byly pochopitelné. Pro mě to nebylo nic, co by překročilo hranice. Nevidím důvod to vidět kriticky, svým způsobem to k tomu patřilo,“ řekl Pavel.

Potvrdil svá slova ze sobotního rozhovoru pro Českou televizi z Národního muzea, že její nominace na post šéfky tiskového odboru prezidenta platí.

„Říkal jsem jí, že nemusí brát hodnocení sociálních sítích jako bernou minci. Ten svět nereflektuje realitu,“ řekl také prezident v Partii. Dodal, že si myslí, že jako mluvčí bude lepší, než současný hradní hlas Jiří Ovčáček.

„Měl snahu sám interpretovat nejen prezidenta, ale i premiéra. Taková role mu nepříslušela, nekomunikoval moc dobře s novináři,“ kritizoval Pavel Ovčáčka. „U Markéty Řehákové s tím problém nebude,“ slíbil.

Michael Zantovsky @zantov První, co napadá některé chytráku, je vozit se po mluvčí @general_pavel Markétě Řehákové. Jako její budoucí bývalý kolega říkám, ze odvedla famózní práci. oblíbit odpovědět

Sám zvolený prezident řekl, že s médii chce dál jednat otevřeně a vstřícně. „S médii jsem vždy jednal otevřeně a vstřícně, toho se chci držet. Když bude vztah korektní, bude to fungovat. Když s někým jednáte slušně, jednají slušně i s vámi,“ dodal Pavel v Partii.