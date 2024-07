Olympijská babička. Číňanka v barvách Chile debutovala na hrách v 58 letech

Soupeřce z Libanonu Marianě Sahakianové, která mimochodem ve 46 letech rovněž nepatří k nejmladším, podlehla 1:4.

Ještě před začátkem bojů pod pěti kruhy říkala: „Kvalifikace na olympiádu pro mě znamená splnění obrovského snu. A že se mi podařila v takovém věku, mě těší ještě o to víc.“

Jelikož je nejstarší členkou výpravy jihoamerické země, mezi ostatními sportovci požívá velkou úctu.

„Všichni mě znají, zdraví mě, chtějí se se mnou vyfotit. Užívám si to. Duší i srdcem už jsem Chilanka,“ zdůraznila pro agenturu AP.

Narodila se sice v Číně, ale v roce 1989 se vydala na druhou stranu světa. Zlákala ji nabídka učit na severu Chile stolní tenis, tedy sport, který v její rodné zemi patří mezi nejpopulárnější. I její otec se mu věnoval coby trenér, Zeng Zhiying tak odmala rostla v nejlepší škole.

Nicméně v nové vlasti se ping-pongu aktivně nevěnovala. Až během pandemie covidu se znovu začala připravovat.

„Brala jsem to jako zábavu, abych dělala nějaký sport. Nikdy by mě nenapadlo, že se dostanu na olympiádu,“ svěřuje se. „Ale hrála jsem hodně, což mi dodalo sebevědomí. A jelikož jsem často vyhrávala, bavilo mě to víc a víc.“

Na loňských Panamerických hrách se podílela na bronzové medaili Chile ze soutěže družstev. Užívala si čas strávený v kolektivu ostatních sportovců, s nimiž se dělila o neobyčejné zážitky.

„Něco takového jsem dlouho nezažila, možná od patnácti let. A teď jsem se do těch časů vrátila,“ ohlíží se za nedávnými souboji.

Turnaji šéfuje Čech Bohumský „Překvapilo mě, do jakého detailu a s jakým kapacitním nasazením se věci chystají. Na každou drobnost existuje expert, který se o ni stará,“ vypozoroval Petr Bohumský, který zastává roli vrchního rozhodčího olympijských klání v Paříži.

Letos v květnu se z kontinentální kvalifikace probojovala do Paříže, ve světovém žebříčku zaujímá 151. příčku.

I když ve francouzské metropoli dohrála hned v předkole, zdejší misi si užila.

Vyprávěla, jak jí fandí rodinní příslušníci, hlavně 92letý otec, jenž žije v Číně.

„Když zjistil, že jsem se kvalifikovala na olympiádu, vyskočil ze židle a jásal,“ líčila s úsměvem Zeng Zhiying.

Ona sama se radovala podobně.

Na závěr se ještě vraťme k jejímu věku. Možná vás to překvapí, ale ani v 58 letech nebyla nejstarší účastnicí pařížského turnaje ve stolním tenise.

Ještě o tři roky víc je naturalizované Číňance v barvách Lucemburska Ni Xia Lian, jež si odškrtne už šestou olympijskou účast.