Zvolenému prezidentovi Pavlovi nabídl premiér k úřadování Hrzánský palác

Zvolenému prezidentovi Petru Pavlovi nabídl premiér Petr Fiala až do inaugurace k úřadování Hrzánský palác nedaleko Pražského hradu. Tým zvoleného prezidenta o to předsedu vlády požádal. Fiala to řekl v rozhovoru pro Blesk. Petr Pavel má složit slib prezidenta 9. března. Hrzánský palác využívá vláda občas k jednání a k přijetí zahraničních návštěv.