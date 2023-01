Pavel začal čistit Pražský hrad, nechce muže blízké Zemanovi a Mynářovi

Nově zvoleného prezidenta Petra Pavla už chrání osobní strážci. Nejsou to však lidé z Útvaru pro ochranu prezidenta, ale z jiné policejní složky – Ochranné služby policie ČR. Přitom právě hradní ochranka byla až do soboty připravena, že vítěze voleb začne okamžitě střežit. Zdánlivý detail je ale důležitý pro pochopení toho, co na Hradě Pavel chystá.

Lidé od Pavla jsou odhodlaní sídlo prezidenta vyčistit od všech lidí, které zná Miloš Zeman jménem nebo se s ním alespoň jednou někde veřejně objevili.