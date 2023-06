Legenda slavila v Budapešti. Historií značky provedli harleyáři z Prahy

Nechyběli návštěvníci z České republiky včetně ambasadorů Davida Pabišky, českého motocyklového závodníka a mnohonásobného účastníka Rally Dakar.

Expozici nazvanou H-D muzeum připravil nejstarší motocyklový klub na světě Harley-Davidson klub Praha. Přibližně 50 vystavených strojů zastupovalo celou historii kultovní značky. Nejlepší stavitelé motocyklů v Evropě předvedli své výjimečné stroje v Custom Bike Show. Demo zóna nabízela každou hodinu zkušební jízdy v okolí Arény na všech současných modelech H-D.

Několikrát denně jste mohli vidět kaskadérskou show, gravity academy, globus smrti nebo freestyle – FMX show v podání sedmi jezdců z Francie a Itálie, pod vedením Pilníka (Petra Piláta), jednoho z nejúspěšnějších českých i světových freestyle motokrosařů. Neskákaly však jen motocykly, třešničkou na dortu byl backflip buggy!

10. května 2023

V pátek ráno proběhlo oficiální představení dvou novinek Harley-Davidson, a to CVO Road Glide a CVO Street Glide. A o novinky byl mezi návštěvníky obrovský zájem. Po mnoha letech menších či větších inovací se jedná a významnou revoluci v této pro H-D stěžejní modelové řadě. Stroje shodily na váze, byly kompletně přepracovány, používají nejmodernější komponenty a technologie a v neposlední řadě mají moderní a svěží design.

I samotní návštěvníci se mohli pochlubit svými upravenými stroji. Přímo na místě byla možnost zaregistrovat se do speciální Custom Bike Show, a to hned do několika kategorií: sport, cruiser, tourer a classic. Ceny to byly o to hodnotnější, že je osobně předávali Karen a Bill Davidsonovi – pravnuci jednoho ze zakladatelů značky a dlouholetí zaměstnanci H-D.

Největší motocyklová spanilá jízda v historii Budapešti se konala v sobotu 23. června. Tisíce motocyklů projely nejkrásnějšími částmi města, přes řeku Dunaj z Pešti do Budy a zpět. A velkým lákadlem pro návštěvníky byla možnost vyhrát v tombole motocykl Harley-Davidson.