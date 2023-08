Monkey Business hlavní hudební hvězdou All American Festu!

Letos se již tradičně uskuteční první zářijový víkend, 1. až 3. září na Holešovickém Výstavišti. A kromě tradičního programu a zábavy jako je spanilá jízda, výstava motocyklů, adrenalinové show, family zóna, kulinární workshopy s top šéfkuchaři nebo zkušební jízdy na Harleyích i v amerických kárách letos láká i na muziku! Prvně v historii akce se na ni představí skutečný headliner! Tím bude známá česká kapela Monkey Business v čele s Matějem Ruppertem, Romanem Holým a Terezou Černochovou. Kapela kombinující pop, funk a R’n’B oblíbená napříč generacemi zahraje hned v pátek 1. září od 22 hodin a její vystoupení slibuje už nyní dokonalý hudební zážitek i velkolepou show.

Hned první den All American Festu bude stát skutečně za to! Návštěvníci se mohou těšit nejen na motocykly a jízdy na strojích Harley-Davidson zdarma, show ve freestyle motokrosu nebo Pole Dance Battle či skvělé burgery a kulinární workshopy, ale i na hlavního hudebního hosta a letošní největší hvězdu akce! Tou bude oblíbená česká kapela Monkey Business, která zahraje v pátek od 22 hodin na hlavní hudební stagi na Křižíkově fontáně. Hudební host velikosti, kterého Prague Harley Days ještě za svou 11letou historii neměly, tak první den završí skutečně ve velkém!

Fanoušci se mohou těšit na hodinový set, ve kterém zazní největší hity z celé historie kapely, ale i songy, které Monkey Business dlouho nehrály, stejně jako nejčerstvější novinky. A protože koncert Monkey Business nepředstavuje jen hudební zážitek nebude opět nouze ani o dokonalou show a vizuální podívanou. Kapela, která dnes spojuje fanoušky prakticky všech generací se představí v dokonalé formě, v čele s Matějem Ruppertem a Terezou Černochovou, a právě na All American Festu odehrají svůj první podzimní koncert.

„Těší nás, že to společně se všemi fanoušky muziky, motorek, jídla i skvělé zábavy můžeme na All American Festu odpálit naplno. Určitě za námi dorazte, ať si můžeme společně užít poslední prázdninový víkend! Už teď se nemůžu dočkat nejen našeho koncertu, ale i burgerů a motorek. Vezměte ženu, muže, kamarádku, přítele, děti nebo kámoše a dorazte. Vidíme se 1. září na holešovickém Výstavišti!,“ říká nadšeně Matěj Ruppert, frontman kapely Monkey Business.

Monkey Business jako hlavní headliner není na akci All American Fest náhodně. Sám Matěj Ruppert je příznivce motocyklů, jezdí na Vespě a mimo to miluje vaření a dobré jídlo.

Doplňme, že Monkey Business je česká kapela hrající pop, funk a R’n’B soustředěná okolo Matěje Rupperta a Romana Holého. Kapelu společně s nimi tvoří také Ondřej Brousek, Pavel Mrázek, Oldřich Křejčoves, Martin Houdek a zpěvačka Tereza Černochová, která do Monkey Business přišla v roce 2017, kdy na postu zpěvačky vystřídala Tonyu Graves.

Vstupenky k dispozici zde: https://www.ticketlive.cz/cs/event/prague-harley-days-burgerfest-2023

1denní vstupenka – 300 Kč

Celoeventová vstupenka – 700 Kč

Trvalí obyvatelé městské části Praha 7 pak budou mít již tradičně na celou akci, po všechny 3 dny, vstup ZDARMA.

KDY: 1. – 3. 9. 2023

KDE: Praha, Výstaviště Holešovice

Více informací na www.allamericanfest.cz

All American Fest

All American Fest (dříve Prague Harley Days) je již tradiční top akce konce léta plná motocyklů, zábavy, adrenalinu, dobrého jídla a pití, rodinného vyžití a hudby. Každoročně nabízí zábavu pro

celou rodinu, silné stroje, moto vyjížďky, populární spanilou jízdu, výstavu motocyklů, adrenalin, koncerty a dobré jídlo a pití. V roce 2023 se mění na All American Fest a spojuje se s oblíbeným Burgerfestem a open-air podobou akce FMX Gladiator Games. Cílem akce je ukázat to nejlepší, co nám Amerika dala na poli zábavy, kultury, sportu, motocyklů, automobilů a gastronomie a představit nefalšovaný americký fesťák návštěvníkům v srdci Evropy, v Praze. All American Fest je díky svému širokému rozpětí určen skutečně pro každého, ať už přijede na motocyklu jakékoli značky, autem, tramvají nebo přijde pěšky, dorazí sám, s kamarády, rodiči nebo třeba s malými dětmi. www.allamericanfest.cz

Harley-Davidson Praha

Harley-Davidson Praha je nejstarší dealerství značky v ČR a zároveň jedno z pěti oficiálních dealerství Harley-Davidson u nás. Svým zákazníkům nabízí prodej motocyklů, jejich kompletní servis, customizace dle požadavků i sortiment oblečení a moto doplňků MotorClothes. Harley-Davidson Praha je rovněž pořadatelem všech ročníků Prague Harley Days a spolupořadatelem 115. výročí Harley-Davidson konaného v Praze v roce 2018. Pro více informací navštivte webové stránky Harley-Davidson Praha na: http://www.harley-davidson-praha.cz.