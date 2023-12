Vánoce by se neměly brát zbytečně vážně, je to jedna večeře, říká Pohlreich

Na druhou stranu je přesvědčen, že by se Vánoce neměly brát zbytečně vážně. „Ono se to nezblázní. Je to den jako každej jinej. Je dobrý navařit si to, co dokážeme sníst. Nedělat toho na dvanáct dní dopředu, stačí jedna večeře,“ řekl nám na kameru, když byl ještě před svátky k zastižení v Café Imperial.

Jak vypadá štědrovečerní menu u vás doma?

Jsem velkej tradicionalista, takže smažená ryba, bramborový salát, rybí polívka. Cukroví nedělám, protože máme cukrárnu Café Imperial Dolce, takže tam si fasuju něco skvělýho, a to mi bohatě stačí.

Čemu jste nikdy z těch českých Vánoc nepřišel na chuť?

Nikdy jsem nepřišel na chuť věčný polemice o tom, jestli Vánoce budou bílý, nebo na blátě, protože na tom vlastně vůbec nezáleží. Myslím, že Vánoce jsou o tom, že jsou lidi pohromadě, je to o tý atmosféře. Věčný debaty na téma kolik bude stát letos kapr a jestli bude sníh, to mi připadá úplně zbytečný.

U jídla je potřeba nekoukat na ceny. Jste tohoto názoru...

Záleží na tom, jak to kdo má – samozřejmě někdo na tu cenu koukat může, a musí, a někdo zase ne. Tak jako všichni se samozřejmě musíme chovat nějak rozumně, ale zrovna si myslím, že jídlo na Vánoce není ta úplně největší položka z celého roku.

Jak vypadá každoroční Pohlreichův rituál s bramborovým salátem?

Nyní je takovou nepsanou tradicí, že se na Nový rok – tedy 1. ledna – jí novoroční svíčková a čočka, aby byla hojnost, peníze...

Čočka, to je tradice, kterou já dodržuju. Ne že bych byl pověrčivej, ale vlastně mi to chutná. A myslím si, že je to taková příjemná věc, takže čočka s kouskem vepřovýho přijde vždycky k chuti, to je dobrý.

Kdy je v kuchyni legitimní si slovně zahřešit nebo vypustit vulgarity?

Jak říkával pan Werich: Když někam patří, sprosté slovo má být řečeno. Takže když se nedaří, tak ono to sice nenapraví ten problém, ale cítíte se trochu líp.

Novoroční přání Zdeňka Pohlreicha pro čtenáře iDNES.cz

A přání čtenářům iDNES.cz do nového roku?

Kamarádi, Vánoce máme už skoro za sebou, tak vám přeju do novýho roku 2024, aby se vám splnilo všechno, co si přejete. Abyste byli hlavně zdraví, abyste byli bohatý, abyste se měli rádi. Čau.

