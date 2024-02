V Česku na grilu budu za hodného, Pohlreich za zlého, prozradil kuchař Svatek

Jak jste se stal Táborákem?

Já se v podstatě považuji za Táboráka, ač pocházím z Mladé Vožice, což je 20 kilometrů od Tábora, a bydlím v nedalekých Košicích.

Pracujete v hotelu Palcát

Stále se to jmenuje Palcát, je to vlastně nejstarší fungující hotel v jižních Čechách.

Martin Svatek

Ale tady nejste od začátku?

Ne, před tím jsem vařil 11 let v jiných podnicích v Táboře.

Proč se ta restaurace jmenuje Mace?

To Mace volně v překladu z angličtiny znamená žezlo nebo palcát, takže ten název souvisí s názvem hotelu Palcát. Chtěli jsme něco moderního, ale aby to zároveň souznělo s tradicí. Vlastně to vymyslela moje žena.