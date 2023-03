Místo italského chaosu skvěle promazaný gastrostroj, nadchlo Pohlreicha

Manažer Karel Šimůnek a šéfkuchař Petr Hajný jsou dva kamarádi, kteří si po letech společného cestování po Itálii a ochutnávání její kuchyně splnili svůj italský sen a společně si otevřeli Restauraci di Nuovo v Jesenici u Prahy. Petra si také možná pamatujete z loňského Souboje na talíři, kdy pomáhal na kolonádě v Karlových Varech upéct Romanovi Stašovi pořádnou žemlovku. A proti Janu Punčochářovi se nenechal zahanbit. Byla skvělá.

Šéfkuchař Tomáš Černý a PR manažerka Jana Macalíková jsou životní partneři a nejbližší spolupracovníci v pražské italské restauraci Dejvická 34. Potkali se na kurzu vaření, který vedl Tomáš spolu s italským šéfkuchařem Richardem Lucou a Zdeňkem Pohlreichem, a Jana se u nich učila italské omáčky. Od té doby jsou spolu, po roce vztahu dali výpověď ve svých tehdejších zaměstnáních a společně se pustili do projektu Dejvická 34, což je i pro ně prostě splněný sen, za kterým si cílevědomě a úspěšně šli.

To byli vybraní adepti na jasný italský duel, jenž se odehrál nejprve na domácích hřištích: museli obsloužit třicet hostů do dvou hodin, od předkrmu až po dezert. To, co předvedl v kuchyni Petr Hajný s kolegou jen ve dvou lidech, bylo úžasné, nic nebyl problém, ani když si hosté vybrali něco mimo menu.

Z menu italské Restaurace di Nuovo v Jesenici u Prahy

Příjemný servis šlapal jako hodinky, i když byl Karel Šimůnek během zátěžáku pěkně nervózní. Ovšem s noblesou napravil i stížnost na přesolené domácí špagety (poslední várka byla slanější, vyvařila se voda) – s omluvou dostali hosté i porci skvělého rizota jako kompenzaci, aby to mohli zajíst.

Ani Dejvická 34 nijak nezaváhala. Tomáš Černý je pedant, všechno v jeho kuchyni šlape podle přesně nalajnovaných pravidel, proto mu prý také říkají Němec, s čímž nemá problém. I díky tomu zvládli tři neplánované hosty z ulice navíc – takovou nenápadnou zatěžkávací zkoušku od Zdeňka.

Z menu pražské italské restaurace Dejvická 34

Jídlo i servis dokonalé, prostě radost, která v roce 2022 učarovala i michelinským komisařům, takže Dejvické udělili ocenění Bib Gourmand, což značí skvělý poměr cena výkon. Mezi kuchaři se mu říká „malá hvězdička“. Po zátěžovém testu to Pohlreich shrnul lakonicky: „Místo italského chaosu skvěle promazanej gastrostroj.“

Poté si je štáb Novy ještě vyzkoušel se skrytou kamerou, když majitelé ´nebyli doma´, a mohl konstatovat jen drobné přešlapy v servisu. A nakonec se obě kuchyně utkaly v Pohlreichově Next Dooru v centru Prahy, kde vařily večerní menu pro třicet hostů proti sobě a přesto musely spolupracovat ruku v ruce, aby byl dokonalý i servis. Hosté – mezi nimi italští šéfkuchaři, například Riccardo Lucque – přitom netušili, od koho si vybrané jídlo objednávají.

Tomáš Černý z Dejvické 34 šel do souboje s vysokou ambicí, proto se pustil do studené polévky z rajčat s krevetami a lehce zauzeného telecího brzlíku. „Míříš vysoko, kamaráde, to ti říkám rovnou,“ okomentoval to Pohlreich. Petr Hajný z di Nuovo se rozhodl pro milánské rizoto s celerovou raviolou a telecí hřbet s brzlíkem a krájeným lanýžem. Oba kuchaři se přitom špičkovali a tím i podporovali navzájem, z obou bylo cítit opravdové zaujetí pro věc.

Byl k tomu také důvod – Pohlreich na večerní menu do svého pražského Next Dooru pozval výkvět italské gastronomie, což muselo u Tomáše i Petra maximálně zvyšovat nervozitu, aby vše bylo dokonalé. Ale ustáli to. Oba. A skvěle. Avšak vítěz mohl být jen jeden. Dejvická 34.