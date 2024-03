Moje Zdenka má nejlepší vajíčka na světě, chlubí se Zdeněk Pohlreich

Je pohublý. Přesto tvrdí, že soutěžící vařili bezvadně a že mu jejich jídlo chutnalo. Nikdo další, kdo by jeho slova potvrdil, tu však není. Moderátoři show Česko na grilu Patricie Pagáčová a Tomáš Zástěra měli totiž výslovně zakázáno ochutnávat. Prý aby pak soutěžícím nenadržovali.

A další z porotců Martin Svatek žije v Táboře, kde provozuje restauraci. Dostal roli hodného policajta, zatímco Pohlreich si dál jede svou zlounskou linii. Nakonec se prý ale na konečném výsledku shodli. „Ještě se mi nestalo, aby mi bylo z jídla špatně,“ prohlásil Zdeněk Pohlreich, který o sobě tvrdí, že má kachní žaludek.

Nejraději má ryby. Všeho druhu. Teď ale s manželkou ujíždějí na bohatých snídaních. „Zdenka začala chovat slepice a má ty nejlepší vajíčka na světě. Moc mi chutnají,“ pochvaluje si.

Většinu sní sami, protože synové jsou pryč. Všichni tři našli druhý domov v Austrálii, tedy v zemi, kde sbíral před lety zkušenosti i Pohlreich. „Teď jsme tam vezli toho nejmladšího, Martina. Je mu šestnáct, bude tam chodit na college. Bydlí u sympatické paní, která mu dělá náhradní mámu,“ svěřil se opálený kuchař.

V zemi klokanů se ale zalíbilo i jeho druhému vyženěnému synovi Janovi a taky Honzovi, kterého má z předchozího vztahu. „Jsou přibližně hodinu od sebe, rozmístění v trojúhelníku o hraně asi osmdesát kilometrů,“ prozradil Pohlreich a rozhodně se netvářil, že by steskem nemohl spát.

Tomáš Zástěra, Zdeněk Pohlreich, Patricie Pagáčová a Martin Svatek v pořadu Česko na grilu (2024)

„Máme WhatsApp a další možnosti, jak být ve spojení, takže to není tak zlý. Rozhodně jim nemám za zlé, že odjeli. A ať se sami rozhodnou, jestli tam zůstanou natrvalo,“ řekl o starších synech, kteří jsou už dospělí. „Jeden dělá barbera, stříhá a holí pánské hlavy, a můj Honzík se teď připravuje na práci v gastronomii.“

Natáčení pořadu Česko na grilu ho bavilo. „Myslím si, že je strašně dobře, když televizní show o vaření dělají hobbíci, tedy lidi, co to mají jako hobby. Bylo moc pěkné vidět, jak pracují ve dvou, protože to vytváří interakci. Měli jsme fantastické zázemí, byla to strašně hezká práce, tak doufám, že to na výsledku bude znát,“ prohlásil.

Sám je vnímán jako sólista. Ale nevadilo by mu prý vařit v páru. „Jde o to, aby si ti dva dokázali nějak vyhovět. Důležitý je výsledek a ne proces. Každého z nás naše práce někdy štve, ale nemůžeme se na ni vykašlat,“ řekl a dodal, že v soukromí má nejraději, když manželka sedí a kouká. „Říkám jí: ‚Povídej si se mnou a já to udělám.‘“