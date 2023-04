Kačenky české fascinují jemnou chutí, jen pozor na záměnu či alergii

Co se kačenkám nedá upřít je fakt, že v podstatě otevírají novou houbařskou sezonu, s nimi víte, že jaro je opravdu tady. „Je to první smržovitá houba, která na jaře vykoukne ze země. Ale hlavně je to pro většinu lidí naprostá chuťová delikatesa s velmi specifickou chutí,“ říká o kačenkách českých nadšený a znalý houbař Jiří Dubec, jeden ze správců facebookové skupiny Houby a jejich momentální výskyt včetně lokality.

Kde kačenky české hledat? „Má samozřejmě ráda vlhčí místa, ale současně i místa výhřevná, takže na ni klidně můžete narazit i někde na mezi na sluníčku, ideálně poblíž plané třešně. Nezbývá než hledat, využít k tomu třeba jarní procházky po přírodě, protože o konkrétní stanoviště se s vámi jen tak někdo nepodělí,“ popisuje s úsměvem mykoložka Tereza Tejklová z Muzea východních Čech v Hradci Králové.

„Není to typická lesní houba, ve smrčině na ni určitě nenarazíte. Roste pod listnáči, především v remízcích nebo při okrajích lesů. „Má ráda třeba výsypky, ale i opukové meze, narazit na ně můžete i v okolí rybníků či potoků. A má v oblibě růžovokvěté dřeviny, tedy hlohy či plané třešně, ale i osiky či vrby jívy, prostě náletové dřeviny. Roste tedy na úplně jiných stanovištích než typicky podzimní houby,“ snaží se poradit Jiří Dubec, který už „svá místa“ má.

Pokud byste byli při hledání kačenek českých úspěšní, měli byste také vědět, že jsou to tak jemné a křehké houby, že se nedoporučuje je ze země vydloubnout, jako je tomu u jiných hub. „To by se vám nepovedlo, spíš byste je rozmačkali, což se vám může stát i při snaze o ulomení. Nejlepší je použít ostrý nůž a kačenku odříznout,“ radí mykoložka Tereza. A koneckonců je to vidět ve fotogalerii na snímcích s úlovky zkušeného houbaře.

Pozor na záměnu s jedovatými ucháči!

Houbaři začátečníci zpozorněte! „Stejná stanoviště jako kačenka česká mají v oblibě také ucháči, obecný a obrovský. Ani jeden z nich na talíř nepatří. Ucháč obecný je jedovatý a ucháč obrovský po speciální tepelné úpravě sice poživatelný je, ale stejně jeho konzumaci nedoporučuji,“ varuje Jiří Dubec. S tím, že je spousta jiných výborných hub, které se dají konzumovat s chutí a bez problémů, tak proč si život komplikovat druhy, u nichž to tak není.

Kačenka česká Ucháč obecný (jedovatý) Ucháč obrovský

Zkušený houbař si kačenku a ucháče podle něj určitě nesplete, ale pokud bude někdo nezkušený lačnit po kačenkách českých, stát by se to mohlo.

Co právě roste? Kromě kačenek je to z jedlých hub šťavnatka březnovka (ovšem pozor, ta je na Červeném seznamu), pak také tmavobělka žlutavá či drobná penízovka smrková vhodná třeba do polévky. Pozor ale na jedovatou závojenku jarní, jejíž růst už mykologové letos také zaznamenali!

„Pozor, záměna smržovité houby a ucháčů opravdu možná je,“ potvrzuje mykoložka Tereza Tejklová, která se s tím setkala i v mykologické poradně. V minulých letech se totiž ucháče objevovaly na mulčovací kůře v zahradách podobně jako smrže, pozor tedy na jejich záměnu. Zdaleka ne všechno, co vám na jaře vyroste na mulči, musí být zákonitě smrž.

Jak tedy od sebe smrže a ucháče spolehlivě rozeznat? „Zásadní rozdíl je, že když vezmete do ruky smržovitou houbu, její klobouk vlastně tvoří jakási pospojovaná oka, trochu to připomíná nepravidelnou včelí plástev. Ucháč je oproti tomu hladký a jeho klobouk je jen jaksi nepravidelně zprohýbaný, žádná oka na něm nenajdete,“ radí mykoložka, jakých znaků si u těchto druhů všímat.

Šťavnatka březnovka, první masitá lupenitá houba, v Itálii třeba velice oblíbená. U nás se bohužel nekonzumuje, protože je na Červeném seznamu ohrožených druhů.

Jak si kačenky užít a nepřebít jejich aroma

Jakou kuchyňskou úpravu lze pro kačenky české doporučit? „Výborné jsou plněné kloboučky kačenek s mletým masem zapečené v troubě a zalité smetanou a s bramborem,“ popisuje Jiří Dubec tak, že se vám sbíhají sliny.

Koneckonců podobně se plní i kloboučky smržů, ovšem musíte znát jednoduchý fígl, jinak se vám bude velmi křehká houba prostě trhat a kloboučky nikdy nenaplníte. Je totiž potřeba je nejprve spařit horkou vodou, čímž jakoby zgumovatí, a pak je teprve možné je naplnit.

Jak se to dělá, radí Zdeněk Pohlreich i na videu s receptem na smrže plněné kuřecí fáší a pastou a chřestem (který má v květnu také sezonu).

25. března 2016

Výborné jsou prý kačenky české i jako soté ke steaku. „Hodím kačenky na máslo, trochu je podusím, aby pustily vodu, přidám smetanu, nechám zredukovat, přidám sůl pepř a trochu něčeho zeleného, co k jaru také neodmyslitelně patří – není problém si v lese rovnou spolu s houbami nasbírat i medvědí česnek nebo divokou pažitku,“ doporučuje Jiří Dubec.

9. dubna 2015

Za jemnou úpravu kačenek se přimlouvá i Tereza Tejklová, která je také považuje z hlediska chuti za výjimečnější než smrže. „Nesnažte se jejich jemnou aromatickou chuť něčím přebít, byla by to strašná škoda. Stačí přidat třeba pár listů medvědího česneku či kousek parmské šunky, výborné jsou s vajíčkem i těstovinami,“ doporučuje vyzkoušené úpravy.

A především prý stojí za to připravovat je co nejčerstvější a užít si je v jejich sezoně, protože jsou opravdu výborné. Jinak se samozřejmě dají sušit či zamrazit, před tím je ovšem určitě poduste, jinak by se vám mohly v mrazáku vysušovat a moc chuti už by vám na talíř nepřinesly.

Pozor na alergii, kačenky nemusí být pro vás

Kačenky jsou podle znalců chuťovým zážitkem, který lze těžko s něčím srovnat, proto jsou tak výjimečné. Současně ale upozorňují, že se najdou i lidé, u nichž kačenka po požití vyvolává alergickou reakci, většinou prudké úporné zvracení. „Je to spíš výjimečně, ale ve svém okolí několik takových lidí znám,“ říká houbař, který se o své úlovky dělí s rodinou i přáteli. Jeho slova potvrzuje i mykoložka Tereza Tejklová.

Takže pokud jíte kačenky poprvé, vyzkoušejte raději nejprve malé množství, zda se vám po nich nebude dělat špatně – pokud ne a chutnají vám, můžete už je kdykoliv konzumovat bez problémů. Pokud první konzumace vyvolá nějakou nepříjemnou reakci, kačenky ze svého jídelníčku prostě vynechte, příště by vám totiž mohlo být ještě hůř.

„Tento postup se koneckonců doporučuje u jakýchkoliv hub, které konzumujete poprvé. Vždy je konzumujte spíš umírněně, protože nikdy nevíte, kdy může nastat alergická reakce. Což je u hub strašně zajímavé, že reakce může nastat na konkrétní druhy, nebo skupinu hub. Znám lidi alergické jak na kačenku českou, tak na smrže nebo třeba na hřib strakoš nebo sírovec,“ uvádí Tejklová.

Rostou už i první pravé smrže – smrže kuželovité – jak dokládají fotky na instagramu fotbalisty Dominika Maška. Na smrže obecné si letos ještě chvíli počkáme. Někomu prý ale v předchozích letech vyrostly i na zahradě, na mulčovací kůře.

Tak nezbývá než popřát šťastný lov a dobrou chuť, pokud patříte mezi vyvolené, jejichž žaludku tyto houby sednou. Sezona kačenek trvá jen pár týdnů, zhruba měsíc, měsíc a půl, záleží na lokalitě. Pokud byste neměli štěstí, třeba uspějete s tzv. pravými smrži – a najdete třeba smrž kuželovitý, které už se prý leckde také objevují, nebo obecný. Chuťově to je také skvělý zážitek, i když zase prý úplně jiný než kačenka česká, nad niž prostě není.