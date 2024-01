Už mám ego v normě, ale jsem vděčný, že mi dávali čočku, říká šéfkuchař Kohút

Máte rád kohouta na víně?

Mám ho dokonce vytetovaného na ruce spolu s polévkou Pho Bo. Toužil jsem po tetování delší dobu a přemýšlel jsem o něčem, aby to mělo příběh. Sestra je velká umělkyně, kterou obdivuju, a tak mi přišlo super, aby navrhla první nástřel. Miluju francouzskou kuchyni a vzhledem k mému jménu to bylo celkem jasné. (usmívá se) Na ruce mám vyobrazenou cibuli, česnek, červené víno, pepř, sůl, houby, mrkev, petržel, tymián, slaninu. Tady mám nůž, první kvalitní japonský, co jsem si pořídil. A francouzský název pokrmu Coq au Vin (kohout na víně). A taky moje oblíbené motto: Vaření je moje cesta.

Místo strnada používáme holuba. Podle původního receptu se ten drobný ptáček vykrmuje na čtyř- až pětinásobek váhy pomocí fíků, hrozinek nebo dětské krupice. Pak ho zaživa utopí v Armagnaku.