Bizarní události, které mají své místo v mapách. Tipli byste, které to jsou?

Autonehoda Dády Patrasové

Dne 23. května 2022 zčeřila vody českých médií zpráva, že herečka Dáda Patrasová měla v Praze autonehodu. „Řidička nabourala do zaparkovaného auta a následně do betonových zábran. Odmítla se podrobit dechové zkoušce. Oznámení o nehodě jsme přijali ve 14.45,“ uvedl tehdy pražský policejní mluvčí Jan Daněk. Asi nemá cenu se v tom dále babrat. Nicméně, abychom snad nezapomněli na místo, kde se to stalo, jakýsi vtipálek do ulice Vlašimská 10 ve Vinohradech do Google Maps umístil „Památnou bouračku Dády Patrasové“.