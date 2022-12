Pohlreich vzpomínal na bordeláře i naivy, kteří nerozumí hospodským počtům

V další epizodě Jak to bylo, šéfe? se můžete vrátit do dob ze 3. a 4. řady show Ano, šéfe! Šéfkuchaře skoro popadl infarkt, když viděl, jaký nepořádek se běžně vyskytuje v kuchyních, tedy místech, kde by dodržování základních hygienických pravidel měla být automatickou samozřejmostí.