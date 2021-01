Generační vizitka Microsoftu: Halo, Gears a Forza nestačily, Xbox mocně zbrojí

Tradiční přetahovaná o koncového zákazníka skončila v uplynulé generaci jasným vítězstvím Sony. PlayStation 4 s téměř 114 miliony prodanými kusy ukořistil druhou příčku v kategorii historicky nejúspěšnějších domácích konzolí všech dob. Velký zájem se podepsal na horším výsledku Microsoftu. Jeho Xbox One podle všeho nedosáhl ani na polovinu tohoto čísla a za mnohem kratší dobu své existence jej už stihlo předehnat i Nintendo Switch. Přesto se nedá říct, že by prodeje Xboxu byly vyloženě katastrofální a v porovnání s komerčními propadáky jako Playstation Vita anebo Nintendo Wii U nepředstavuje zhruba 50 milionů prodaných kusů tragický výsledek.

Důvody, proč bohatý Microsoft nedokázal ani tentokrát porazit konkurenci, jsou v podstatě dva. Tím prvním byl opět nedostatek silných herních exkluzivit, kterými zákazníky lákají Sony a Nintendo. Druhým byla série osudných přešlapů mající za následek pokažený start konzole v roce 2013.

Xbox One byl zpočátku prezentován jako multiformátové domácí centrum zábavy, prostřednictvím kterého měli jeho majitelé sledovat filmy, seriály, sportovní přenosy a hrát hry. Iniciativu měla podpořit ambiciózní dceřiná společnost Xbox Entertainment Studios zřízená v roce 2012. Jedním z taháků z její produkce se měl stát televizní seriál Halo produkovaný Stevenem Spielbergem.



Konzole neměla podle původních plánů fungovat bez internetového připojení, což mělo učinit přítrž půjčování her a nakupování disků v bazaru. Kromě toho bylo zařízení dražší než PlayStation 4, a to především kvůli pohybovému snímači Kinect, po němž většina hráčů moc netoužila. Na svou dobu podezřele chytré zařízení tehdy vyvolávalo i obavy ze zásahu do soukromí. Aby toho nebylo málo, Xbox One zaostával za PlayStationem 4 i výkonem, takže většina her neběžela ani v plném 1080p rozlišení.



Když si k tomu připočteme fakt, že herní svět byl v roce 2013 u vytržení z exkluzivity The Last of Us pro PlayStation 3, jež korunovala bohaté herní portfolio dostupné pouze na zařízení od Sony, nelze mnohým fanouškům Xboxu vyčítat, že nechali Microsoft na holičkách. Firma se stala předmětem častého posměchu a některá legendární videa mají dnes už skoro historickou hodnotu.

Klíčová změna strategie

Microsoft si svou situaci uvědomil velice rychle. Xbox One nakonec při vydání nevyžadoval neustálé online připojení, Kinect byl z balení vyřazen už v průběhu příštího roku, čímž se snížila i cena konzole.



Don Mattrick, jenž je považován za stvořitele (ne)populárního pohybového snímače, odešel ze společnosti ještě v létě 2013. Zamířil do farmvillovské Zyngy, kde se coby CEO stal de facto hlavním šéfem firmy. Na začátku příštího roku odstoupil ze stejné pozice v Microsoftu Gatesův nástupce Steve Ballmer a jeho funkci převzal Američan indického původu Satya Nadella. Měsíc poté oznámil rezignaci šéf Xboxu Marc Whitten.

Otěže od něj převzal zkušený Phil Spencer, který do Microsoftu nastoupil ještě v roce 1988, a od té doby zastával řadu vysokých funkcí v herní divizi firmy. Jen pár měsíců po jeho nástupu byla po pouhých dvou letech existence rozpuštěna Xbox Entertainment Studios a snahy o vytvoření velkolepého projektu přesahujícího hry samotné vzaly za své. Sám Spencer nedávno zavzpomínal, že samotná značka Xbox měla tehdy namále.



Xbox One

Nadellova a Spencerova dosavadní éra se od předchozího přístupu firmy diametrálně liší. Vizi jednoho zařízení sdružujícího co nejvíce služeb nahradil přístup, kdy se středobodem stává samotný zákazník, jenž má přístup ke službám a produktům Microsoftu z různých zařízení. Firma se ve svých budoucích krocích snažila vyjít vstříc co nejširšímu spektru potencionálních zákazníků. Značka Xbox neměla v budoucnu znamenat jen název konzole, a už vůbec ne „té jedné“. Koneckonců i protiklad termínů Xbox One a Xbox Series X/S ilustruje jasný posun ve firemní strategii.



Zpětná kompatibilita, PC a Xbox One S/X

Snaha usnadnit hráčům život se začala brzy projevovat. V roce 2015 oznámil Phil Spencer projekt zpětné kompatibility s vybranými hrami z éry Xboxu 360. Později začaly do knihovny kompatibilních titulů přibývat tituly z éry původního Xboxu a jejich počet se od té doby neustále rozrůstá. Jejich optimalizace přitom mnohdy zahrnuje znatelně vylepšenou grafiku i celkovou plynulost.

Druhý velký krok přišel v roce 2016, kdy firma oznámila úmysl začít vydávat všechny xboxové exkluzivity zároveň i na PC. Pravdou je, že exkluzivní tituly jako Ryse nebo Dead Rising 3, které pro Microsoft vyvíjeli externí partneři, na PC platformu dříve nebo později stejně dorazily. Většinou to však neplatilo pro klíčové tituly jako Halo, Forza nebo Gears of War vyvíjené přímo v rámci xboxové divize Microsoftu. A i u nich platilo, že když už tyto hry na PC zavítaly, nikdy to nebylo současně s primární verzí pro Xbox.



Nový model Xbox One S z roku 2016 srovnal krok s PlayStationem 4 a nabídl i další vylepšení. Šlo o skvělé zařízení, jeho nástup byl však zastíněn startem první 4K konzole, kterou byl konkurenční PlayStation 4 Pro. I ten dokázal Microsoft překonat, když o rok později vydal ještě silnější Xbox One X (recenze). Tehdy však už začínalo být jasné, že Microsoftu se nepodaří ve stávající generaci nepříznivý vývoj zvrátit.

Situace začínala být kritická. Microsoft v roce 2016 zavřel Lionhead Studios zodpovědné za sérii Fable a hned zkraje roku 2017 zrušil i nadějnou exkluzivitu Sacalebound od Platinum Games. Sony po takřka dokonalé Uncharted 4 vydalo openworldový hit Horizon: Zero Dawn, na příští rok mělo nachystaný God of War a do toho lákalo trailery na exkluzivního Spidermana, Days Gone, Death Stranding, Ghost of Tsushima a The Last of Us: Part II.

Xbox One S Xbox One X

A to nebylo vše. Zatímco PlayStation naskočil do boje za popularizaci virtuální reality a vydal vlastní headset Playstation VR, Microsoft v tomto ohledu nepodnikl žádné výraznější kroky. Firma se sice nechala strhnout a v roce 2015 na výstavě E3 demonstrovala Minecraft ovládaný pomocí VR technologie HoloLens, bylo to však naposled, co jsme o ní v této souvislosti slyšeli.



Next-gen jinak? Nastupuje Game Pass a xCloud

V roce 2017 byl Phil Spencer jakožto výkonný viceprezident Xboxu povýšen do úzkého seniorního týmu, který spadá přímo pod samotného šéfa Nadellu. Xbox začal ve stejné době ještě více posilovat. Kromě uvedení Xboxu One X a rozšíření zpětné kompatibility tehdy Microsoft spustil svůj klíčový projekt – předplatné Xbox Game Pass fungující nikoliv na bází streamování jako konkurenční PlayStation Now, ale jakožto služba, v rámci níž hráči za měsíční předplatné získávají přístup ke knihovně her, z níž si lze tituly stáhnout přímo do vlastní konzole. Začátky byly skromné, to se ale mělo brzy změnit.

V roce 2018 přišlo zásadní ohlášení, že všechny novinky vyvíjené Microsoftem budou v den vydání k dostání pro všechny majitele Game Passu. A nemělo zůstat jen u nich. Následující rok se služba dostala i na PC, kde obsáhla tituly jako Age of Empires, které na Xboxu dostupné nejsou. Podobně jako zpětná kompatibilita, Game Pass od té doby neustále roste a představuje momentálně nejúčinnější zbraň pro boj s konkurencí.



Xbox Game Pass

Dalším příslibem jdoucím ruku v ruce s novou strategií Microsoftu bylo ohlášení hraní přes cloud. Project xCloud byl ohlášen před dvěma lety, letos jej Microsoft spustil v první vlně pro mobilní telefony s Androidem. Služba je dostupná i u nás (dojmy). Cloudové hraní je součástí ultimátního členství v rámci Xbox Game Pass, jehož majitelé kromě toho získávají skrze službu Xbox Live Gold každý měsíc další hry „zdarma“, možnost využít slevové akce a hrát na Xboxu přes internet. Na rozdíl od Game Passu si hry z Xbox Live Gold mohou hráči ponechat i po vypršení předplatného.

Cloudové hraní má Microsoft v plánu umožnit příští rok majitelům PC a skrze browser by jej rád zpřístupnil i na mobilech od Applu s iOS. Nabídka a škála kompatibilních zařízení pro hraní přes cloud pravděpodobně v budoucnu ještě poroste, neboť jde ruku v ruce se zmíněnou snahou dostat produkty a služby Microsoftu ke koncovým zákazníkům. Měnící se poměry mají vliv i na hardware samotný. Se zavedením Game Passu a rozmachem digitálních kopií souviselo zavedení konzole Xbox One S All-Digital bez diskové mechaniky, kterou firma uvedla na trh teprve minulý rok.

2013 startuje Xbox One; Ryse: Son of Rome, Dead Rising 3, Forza Motorsport 5, Killer Instinct na Xbox One; spuštěna beta Projectu Spark na PC; odchod „otce Kinectu“ Dona Mattricka 2014 Sunset Overdrive, Titanfall, Halo: Masterchief Collection, Forza Horizon 2, Kinect Sports Rivals, Age of Empires: Extended Edition a Rise of Nations: Extended Edition na PC; Xbox One se nově prodává bez Kinectu, MS kupuje Mojang Studios, Steve Ballmer odchází jako CEO Microsoftu, střídá ho Satya Nadella, Phil Spencer oficiálně přebírá vedení Xboxu po Marcu Whittenovi 2015 Rare Replay, Gears of War: Ultimate Edition, Forza Motorsport 6, Halo 5: Guardians na Xbox One; Ori and the Blind Forest, State of Decay: Year One-Survival Edition na Xbox One a PC; roční exkluzivita Rise of the Tomb Raider na Xbox One a Xbox 360; zrušen vývoj Phantom Dust; MS spouští projekt zpětné kompatibility s vybranými hrami z éry Xboxu 360 2016 Quantum Break, ReCore, Forza Horizon 3, Gears of War 4, Dead Rising 4, Halo Wars: Definitive Edition na Xbox One a PC; Gears of War i Forza Motorsport 6 vychází na PC; Microsoft ruší koncept „absolutních“ exkluzivit a všechny nové, vlastní tituly nabízí i na PC; zavření Lionhead Studios a zrušení Fable: Legends,startuje Xbox One S 2017 Halo Wars 2, Forza Motorsport 7, Super Lucky’s Tale, Cuphead na Xbox One a PC; zrušen Scalebound; startuje Xbox One X a Xbox Game Pass; MS zavádí zpětnou kompatibilitu s vybranými hrami z éry původního Xboxu; Phil Spencer povýšen do funkce viceprezidenta herní divize a stává se členem seniorního týmu v Microsoftu 2018 Sea of Thieves, State of Decay 2, Forza Horizon 4 na Xbox One a PC, Age of Empires: Definitive Edition na PC; MS kupuje Playground Games, Undead Labs, Compulsion Games, inXile Entertainment, Ninja Theory a Obsidian Entertainment, zakládá studio The Initiative 2019 Crackdown 3, Gears 5 na Xbox One a PC; Cuphead a Ori and the Blind Forest na Nintendo Switch; Xbox Game Pass dostupný na PC, vychází Xbox One S All-Digital, oznámení Xbox Series X, MS kupuje Double Fine Productions, zakládá studio World’s Edge 2020 Ori and the Will of the Wisps na Xbox One, PC a Nintendo Switch; Wasteland Remastered, Gears Tactics, Bleeding Edge, Minecraft Dungeons, The Bards Tale: Remastered and Resnarkled, Tell Me Why, Battletoads na Xbox One a PC; Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Empires III: Definitive Edition, Microsoft Flight Simulator na PC; začíná early access pro Grounded; MS spouští hraní přes cloud; kupuje ZeniMax Media a Bethesdu včetně všech studií; start konzolí Xbox Series S a Xbox Series X

Software - nejisté první kroky

Jak už bylo uvedeno v úvodu, jedním z dlouhodobějších problémů Xboxu byl nedostatek silných titulů, které jste si na jiné konzoli nemohli zahrát. Souvisí to především s tím, že ještě na začátku generace zahrnovala divize Xbox Game Studios jen hrstku studií a Microsoft horko těžko sháněl pomoc u externích partnerů, kteří primárně potřebují prodat své výtvory co největšímu množství zákazníků.



Microsoft odstartoval generaci tituly jako Ryse: Son of Rome, Dead Rising 3, Forza Motorsport 5 a znovuzrozenou bojovkou Killer Instinct. Jediná Forza byla přitom pro Microsoft domácím produktem od vlastního studia Turn 10, zbytek mu obstarávali partneři. Jednalo se o názornou ukázku toho, co lze od Xboxu v této generaci čekat. Ryse: Son of Rome (recenze) od Cryteku byl graficky nádhernou jednohubkou s primitivním soubojovým systémem nezdravě využívajícím quick time eventy. Přes bombastickou výpravu byl ve výsledku kritizován za podobné věci, jež potopily nadějný Order: 1886 na PlayStationu 4. Na druhou stranu Dead Rising 3 (recenze) představoval veskrze zdařilou zombie řežbu od Capcomu. Obě hry vyšly příští rok i na PC.

Ryse: Son of Rome Dead Rising 3

Práva na slavnou nintendovskou bojovku Killer Instinct získal Microsoft společně se studiem Rare v roce 2002, většinu vývoje aktuálního dílu však mělo na starosti externí studio Double Helix Games. Poté, co ho odkoupil Amazon, předal Microsoft vývoj týmu Iron Galaxy. Přestože se Killer Instinct pyšnil solidní hratelností, při startu působil poněkud neúplně. Hra postupem času sice obsáhla celé tři sezony, velké nadšení se jí však vzbudit nepodařilo a ve výsledku zůstala ve stínu konkurenčních bojovek. Největším tahákem tak byly závody Forza Motorsport 5, v nichž umělou inteligenci soupeřů generovali živí hráči, jejichž jízdní data se ukládala do cloudu.



Následující rok nebyl o moc lepší. Xbox One sice díky vyřazení Kinectu zlevnil, ale jelikož jeho původní přítomnost bylo třeba něčím ospravedlnit, vydal Microsoft v tichosti party hru Kinect Sports Rivals. Neslavně skončil Project Spark, což byl experimentální titul využívající mimo jiné právě Kinect a mající podobné ambice jako aktuální Dreams na PlayStationu 4. Hráči v něm měli vytvářet vlastní hry a animované filmy.

Killer Instinct Sunset Overdrive

Podpora „hry“ vydržela pouhé dva roky, než Microsoft její servery s konečnou platností odpojil. Za úspěch lze naopak považovat bláznivou akci Sunset Overdrive (recenze) od Insomniac Games. Jednalo se nicméně o poslední titul, který studio pro Microsoft vyvíjelo. Po vynikajících exkluzivitách Ratchet & Clank a Marvel’s Spiderman vyvíjených exkluzivně pro PlayStation 4 se Sony rozhodlo talentované vývojáře odkoupit.

Ještě větší úspěch než Sunset Overdrive zaznamenaly openworldové závody Forza Horizon 2 (recenze) od tehdy ještě formálně nezávislých Playground Games. Svého času se jednalo o nejlepší a nejkrásnější automobilové závody na trhu. Mimo jiné hra vylepšila unikátní systém umělé inteligence ostatních jezdců a dotáhla nápady prvního dílu.

Připomenout musíme i první Titanfall, který vyšel pouze na PC, Xbox One a Xbox 360. Tehdy debutující studio Respawn Entertainment složené ze zkušených veteránů ze studia Infinity Ward připravilo špičkovou střílečku, které uškodila exkluzivita na méně populární konzolové platformě a chybějící příběhová kampaň. Později ji zastínil druhý díl dostupný už i na PlayStationu 4.



Forza Motorsport 5 Titanfall

Pilíře od domácích studií - Halo, Gears, Forza a Rare

Tím pravým prodejním trhákem se pro Xbox One měla stát Halo: Master Chief Collection (recenze), jež obsáhla pečlivě zremasterovanou čtveřici dílů veleúspěšné sci-fi střílečky. Ačkoliv šlo v jádru o špičkové hry, dobrý dojem kazila plejáda technických chyb. Asi vůbec největší kritika se na kolekci snesla za problematický matchmaking v multiplayeru, bugů a nedotažeností však bylo mnohem víc. Autoři z 343 Industries nad hrou naštěstí nezlomili hůl. Kolekce později obsáhla remasterované Halo 3: ODST a minulý rok dokonce i zbývající Halo: Reach. Dnes už je tato exkluzivní vlajková loď Xboxu ve vynikajícím stavu a fanoušci si ji nemohou vynachválit.



Se značkou Halo měl Microsoft velké plány, příliš se mu je ale nedařilo uskutečňovat. Nezajímavé odbočky Halo: Spartan Assault (recenze) a Halo: Spartan Strike dostupné i na mobilech zůstaly po zásluze prakticky bez povšimnutí a definitivní edice veskrze podařených strategií Halo Wars a Halo Wars 2 (recenze) se přes svoje kvality neprosadily ani na PC, ani na Xboxu. Práva na v úvodu zmíněnou televizní sérii, na níž se má podílet i Spielberg, mezitím získal kanál Showtime. Na obrazovky by se měla dostat příští rok, její příchod však dnes už velká očekávání nebudí.

Halo 5: Guardians Halo Wars 2

Podstatně větší šrámy utrpělo Halo tam, kde se to počítá nejvíc. Halo 5: Guardians (recenze) si z recenzí sice odnášela velmi dobrá hodnocení, zájem o hru však brzy opadl, kampaň velkou část fanoušků zklamala. Pro mnohé z nich jsou Guardians suverénně nejhorším dílem série. Pokud si k tomu připočteme rozpačité dojmy z chystaného Halo: Infinite, obavy o budoucnost kdysi tak suverénní značky jsou rozhodně na místě.



O mnohém svědčí, že když začal Microsoft vydávat své exkluzivity i na PC, Halo 5 překvapivě vynechal. Na vině může být právě slabší kampaň nebo snaha netříštit online komunitu, která se soustředí kolem Master Chief Collection. Druhým titulem, který zůstal čistou exkluzivitou určenou výhradně pro Xbox, je špičková retro kolekce Rare Replay (recenze), kde mnohé hry prošly náročnou emulací z Nintenda 64. Na Xboxu zůstala i Forza Motorsport 5, kterou však překonaly následující díly.

Sea of Thieves Rare Replay

Studio Rare po sérii odkladů vydalo očekávanou pirátkou online hru Sea of Thieves (recenze). Při vydání to vypadalo na velký propadák, tým Rare ani Microsoft však nad dlouho vyvíjeným titulem nezlomil hůl. Tým ladil hratelnost, odstraňoval chyby a neúnavně obohacoval hru o další obsah. Ve výsledku jí prospěla i skutečnost, že jako jedna z prvních byla k dispozici všem majitelům Game Passu hned první den. Hra ožila z velké části i díky přičinění populárních streamerů. Sea of Thieves dnes představuje velmi zdařilou multiplayerovou oddechovku, kterou si může užít každý, kdo má partu přátel lačnících po pirátském dobrodružství.



Krasojízdou mezitím pokračovala Forza. Série Motorsport usilující o simulaci reálného závodění se dočkala šestého a sedmého dílu, arkádovější Forza Horizon pak nechala hráče závodit v otevřeném světě ještě dvakrát. Třetí díl Horizon se odehrával v Austrálii, čtyřka pak na britských ostrovech. Velkou kaňkou kazící úspěch je skutečnost, že Microsoft starší tituly série bohužel odstraňuje ze svého virtuálního obchodu.

Forza Horizon 3

Další vlajkovou loď Microsoftu představuje akční série Gears of War, jejíž vývoj převzalo od Epicu studio Coalition (dříve Black Tusk Studios) vlastněné přímo Microsoftem. Kromě remasteru prvního dílu pod názvem Gears of War Ultimate vydalo studio ještě Gears of War 4 (recenze) a Gears 5 (recenze). Věčným dohadům, zda hojně užívaná zkratka GoW znamená Gears of War, nebo konkurenční God of War, je tedy konečně konec.



Tituly sice tentokrát nezískaly věhlas, jakému se těšila původní trilogie na Xboxu 360, přesto šlo o prvotřídní akční řežby se špičkovou grafikou. Série má navíc co do kvality momentálně vzestupnou tendenci. Kromě toho vyšla i velmi dobrá tahová odbočka Gears Tactics (recenze) čerpající inspiraci v X-COMU a mobilní Gears POP!, o které raději nebudeme mluvit.



Je s podivem, že nikdy nevyšla remasterovaná dvojka a trojka a přístup k těmto peckám z éry Xboxu 360 mají nadále pouze majitelé Xboxu skrze zpětnou kompatibilitu. Oba díly mimochodem vypadají díky optimalizaci velmi pěkně. Uvidíme, jak se franšíza vypořádá s loňským odchodem dlouholetého veterána Roda Fergussona, jenž odešel do Blizzardu dohlížet na budoucnost Diabla.

Gears 5 Gears Tactics

Exkluzivity od partnerů a návrat Age of Empires

Většinu exkluzivit pro Microsoft však tvořili externí partneři. Tahákem pro pořízení Xboxu se měla stát nová akce od finského studia Remedy zodpovědného za hry jako Max Payne a Alan Wake. Jejich dlouho připravovaná efektní akce Quantum Break (recenze) vyšla nakonec v roce 2016 i na PC. Nabídla vizuální spektákl i povedený příběh, prokládání vlastní hry televizními pasážemi s živými herci si však vysloužilo více kritiky než nadšení.

Následný Control vydali tvůrci už i na PlayStation 4 a získali za něj nejedno ocenění za nejlepší hru roku. Že Finové na spolupráci s Microsoftem nezanevřeli, dokazuje i fakt, že momentálně pracují na příběhových kampaních do střílečky Crossfire X a Crossfire HD, které mají vyjít exkluzivně na Xbox One a Xbox Series S/X.



Naopak méně výrazná byla openworldová zombie série State of Decay od studia Undead Labs. Její remaster i druhý díl vyšly na PC a Xbox One, vedle konkurenčních postapokalyptických akcí od Sony jako Days Gone, Horizon Zero Dawn a především The Last of Us působila State of Decay přinejmenším béčkově.

Quantum Break State of Decay 2

Neslavně dopadl i čtvrtý díl capcomácké série Dead Rising (recenze). Ten se po uplynutí časové exkluzivity podíval i na PlayStation 4, příliš se ale nepovedl, a série je tak po zásluze u ledu. Časová exkluzivita se mimořádně vymstila Square Enixu, který vydal svůj Rise of the Tomb Raider (recenze) v roce 2015 pouze na Xbox One a Xbox 360. Kromě toho, že hra cílila primárně na tehdejšího konzolového outsidera, pohledné archeoložce uškodilo i současné vydání Falloutu 4. Titul vyšel o pár měsíců později na PC a o rok později na PlayStationu 4 v kompletní edici a s částečnou podporou VR, nedostalo se mu však už zdaleka tolik pozornosti, jakou by zasluhoval.



Nejhůře ze všech exkluzivit Xboxu dopadl Crackdown 3 (recenze) od externistů ze studia Sumo Digital. Crackdown byl zprvu prezentován jako jeden ze startovních titulů nové generace, jenž bude náležitě demonstrovat přednosti konzole a přidaný výkon čerpaný z cloudu. Hlavního hrdinu ztvárnila hvězda akčních filmů Terry Crews. Po nekonečné sérii odkladů vyšel Crackdown 3 teprve minulý rok, z recenzí si však odnášel nízká hodnocení, v prodejích propadl a už druhý den se na něj prakticky zapomnělo.

Crackdown 3 ReCore

Podobně skončila i nevýrazná 3D adventura ReCore (recenze). Trojici failů uzavírá plošinovka Super Lucky’s Tale (recenze), kterou její nezávislí tvůrci nejprve vyvíjeli pro Xbox One a PC. Její vylepšená verze pod názvem New Super Lucky’s Tale nakonec dorazila na PlayStation 4 i Nintendo Switch. Hra se snažila navázat na éru roztomilých skákaček z Nintenda 64, i její druhý pokus však beznadějně zapadl.



Poněkud kontroverzní bylo letošní vydání legendární mlátičky Battletoads (recenze), jež zůstala ve stínu novodobých Streets of Rage. Podobně jako v případě Killer Instinctu autoři originálu z Rare na hru pouze dohlíželi, jinak byla práce svěřena externímu týmu z Dlala Studios. Řadě veteránů se nelíbil vizuální styl nového dílu, byť sama o sobě nebyla hra vyloženě špatná. Exkluzivitou od nezávislého studia zůstává i letošní příběhová hra Tell Me Why s transgenderovou tematikou, za níž stojí tvůrci Life is Strange.



Kromě toho se Microsoft zásadní měrou spolupodílel na tvorbě špičkových indie projektů. Překrásné plošinovky Ori and the Blind Forest (recenze) a Ori and the Will of the Wisps (recenze) od Moon Game Studios se řadí k tomu nejvýraznějšímu, co na tomto poli v uplynulé generaci vzniklo a při troše vůle by se hlavní hrdina série mohl klidně stát novým maskotem Xboxu. Nejinak je tomu i v případě další moderní klasiky, kterou se stal fantastický Cuphead (recenze).

Ori and the Will of the Wisps Cuphead

Nehledě na úzkou spolupráci s Microsoftem ani jedno z tvůrčích studií pod Xbox Game Studios nespadá. Obě hry s Orim nakonec vyšly se souhlasem Microsoftu i na Nintnedo Switch a studio MDHR svůj Cuphead letos v tichosti poslalo dokonce i na PlayStation 4. Podobná spolupráce s Nintendem nebyla v této generaci ojedinělá.

Microsoft dal Nintendu například svolení k použití postav Banjo a Kazooie v mlátičce Super Smash Bros. Obě se v minulosti proslavily na Nintendu 64 ve hrách od Rare a pamětníci na ně nedají dopustit. Switch a Xbox mezi sebou začaly umožňovat crossplay v době, kdy Sony podobné iniciativy odmítalo. Později však začalo pod nátlakem hráčů povolovat.



Radovat se mohli i PC hráči, a nebylo to jen kvůli příchodu her určených původně pro Xbox a zavedení Game Passu. Ještě v roce 2014 vyšly rozšířené edice Age of Mythology a Rise of Legends. Obnovenou iniciativu měla podpořit multiplayerová tower defense odbočka Age of Empires: Castle Siege vydaná později i na mobily. Od té doby vydavatel ještě přitvrdil a vydal každý díl trilogie Age of Empires v definitivní edici s vylepšenou grafikou, zvukem, hratelností i obohaceným obsahem. Třešničkou na dortu bylo oznámení Age of Empires IV, která má vrátit slavnou sérii do středověku. Kdy si ji však zahrajeme, bohužel nevíme.

Age of Empires II: Definitive Edition Age of Empires III: Definitive Edition

Asi nejvýraznějším titulem celé generace se pro firmu překvapivě stalo vydání revoluční hry Microsoft Flight Simulator (recenze), která je v tuto chvíli dostupná pouze na PC. Hardcore titul nadělal vrásky mnohým herním serverům, které na jeho zrecenzování často najímaly specialisty se zkušenostmi s létáním. Cloudová technologie simulující reálný svět, hardcore simulace a důraz na spoustu dílčích detailů se postaraly o výjimečný zážitek, který žádná jiná hra nedokáže nabídnout. Na druhou stranu spousta asistenčních prvků zpřístupnila hru i širšímu publiku.

Microsoft Flight Simulator Microsoft Flight Simulator

Zavírání a nákup studií, japonská karta a budoucnost

Žádný z pozitivních kroků, které Microsoft v posledních letech udělal, mu však nepomohlo přetáhnout na svou stranu většinové publikum z řad konzolových hráčů. Vydavateli dlouhodobě chyběla vlastní studia pracující na exkluzivních titulech. Smutný konec potkal chystaný remake Phantom Dust, který pro Microsoft chystal tým Darkside Games. Vývoj titulu byl v roce 2015 ukončen, což pro nezávislé studio znamenalo konec. I přes kritický nedostatek vlastních studií se Microsoft rozhodl v roce 2016 zavřít asi to nejslavnější z nich - Lionhead Studios Petera Molyneauxe, který v něm však tehdy už pár let nepůsobil. Konec odnesla i připravovaná hra Fable Legends, která tak nikdy nevyšla.

Další ranou byla zpráva z ledna 2017, kdy Microsoft oznámil, že ruší stylovou sekačku Scalebound, kterou pro Xbox vytvářeli akční experti z Platinum Games pod vedením vývojářské ikony Hidekiho Kamyi (Devil May Cry, Bayonnetta, Resident Evil 2, Okami).



Zkrátka a dobře, první polovina generace byla pro Xbox takřka smrtící. Rezignace se však nekonala, právě naopak. Že Microsoft se značkou nadále počítá, dávala tušit vůbec první akvizice, kterou společnost provedla po Nadellově nástupu na pozici CEO v roce 2014. Tou byl nákup tvůrců Minecraftu z Mojang Studios, které Microsoft odkoupil za 2,5 miliardy dolarů. Obchod byl finalizován na konci roku, tedy v době, kdy mainstreamově populární hra už byla k dostání na konzolích od Sony. V této souvislosti je však zajímavé dodat, že nehledě na tuto skutečnost letos vyšla na PlayStation 4 a Switch diablovka Minecraft Dungeons (recenze).



Minecraft Dungeons Minecraft Dungeons

Nákup Mojangu byl pouhým předvojem pro masivní vlnu nákupů, kterou Microsoft odpálil v roce 2018. Odkoupení dlouhodobých partnerů jako Playground Games (Forza Horizon), Undead Labs (State of Decay) nikoho nepřekvapilo, gigant však ukořistil také InXile Entertainment (Wasteland), Compulsion Games (We Happy Few), Ninja Theory (Hellblade) a Obsidian Entertainment (Knights of the Old Republic 2, Fallout: New Vegas a další špičková RPG). Kromě toho oznámil zformování nového AAA studia The Initiative složeného ze zkušených vývojářů, kteří v minulosti pracovali například pro Bungie, Crystal Dynamics nebo Naughty Dog. Zkušený tým momentálně připravuje návrat legendární střílečky Perfect Dark.



V roce 2019 přišlo oznámení o nákupu týmu Double Fine Productions Tima Schaefera (Psychonaults, Brutal Legend), který je podepsán pod slavnými adventurami od LucasArts jako Grim Fandango, Day of Tentacle anebo Full Throttle. Ve stejném roce vzniklo studio World’s Edge, jež se má v budoucnu specializovat na sérii Age o Empires. Dosavadní vrchol zbrojení přišel v roce 2020, když Microsoft oznámil obří akvizici, v rámci níž koupil vydavatelství ZeniMax Media vlastnící Bethesdu a všechna její studia. Díky nákupu v hodnotě 7,5 miliardy dolarů se počet interních studií rázem rozrostl o třetinu.

Xbox Game Studios (2020)

Na důsledky těchto kroků si budeme muset ještě nějaký čas počkat, jisté však je, že o potencionální exkluzivity by Microsoft v budoucnu neměl mít nouzi. V tuto chvíli dobíhají kontrakty, které měla jednotlivá studia uzavřená s ostatními vydavateli. Vývoj AAA her pod patronátem movitého vydavatelství obyčejně trvá čtyři až pět let.



Vedle multiplatformního Wastelandu 3 (recenze), vydaného ještě pod Deep Silver, připravil inXile pro PC a Xbox One ještě první remasterovaný Wasteland. Tým z Ninja Theory se pod Microsoftem zatím pochlubil pouze neúspěšnou multiplayerovou řežbou Bleeding Edge a studio momentálně zaměstnává tvorba pokračování Hellblade. Samotný Obsidian pod labelem Private Division vydal špičkové multiplatformní RPG The Outer Worlds a do předběžného přístupu pro Xbox a PC poslal multiplayerový survival titul Grounded. Jejich dalším ohlášeným projektem je ambiciózní RPG Avowed odehrávající se ve světě Pillars of Eternity. Bethesda měla příští rok vydat Ghostwire: Tokyo a Deathloop na PlayStationu 4 dokonce v předstihu před Xboxem, k čemuž podle platných smluv dojde nehledě na nedávnou akvizici.

Bleeding Edge Grounded

Jak to bude ovšem dál, zatím s jistotou nikdo neví a zainteresované strany nám dosud nedaly definitivní odpověď na to, jak to bude s ostatními novinkami od Bethesdy na PlayStationu 5. Dosavadní letitá praxe ukazuje, že exkluzivity od interních studií si mezi sebou Microsoft a Sony důsledně střeží a prakticky jedinou výjimkou z tohoto pravidla byl letošní Minecraft Dungeons. Hry od Microsoftu zcela jistě vyjdou na Xbox Series X/S a PC. Navíc hned v den vydání budou k dispozici předplatitelům skrze Xbox Game Pass. Tam také míří dosavadní tituly Bethesdy. Do této rovnice je třeba připočíst ještě cloudové hraní, které se teprve rozbíhá.



Yakuza 0

Jako poslední bod je třeba dodat, že Microsoft pozorně naslouchá těm, kteří na Xboxu donedávna postrádali prvoligovou japonskou produkci. Hry ze sérií jako Final Fantasy, Kingdom Hearts, Yakuza a mnohé další dorazily po letech nejen na Xbox, ale přímo jako součást Game Passu. Velkým tahákem je akvizice Tango Gameworks spadajících původně pod Bethesdu. Studiu zodpovědnému za famózní horrory Evil Within šéfuje stvořitel Resident Evilu Shinji Mikami. Microsoft by navíc údajně rád koupil další japonská studia.

Na druhou stranu vztahy s Kamiyovými Platinum Games jsou po zrušení Scaleboundu asi dost napjaté, neboť studio neposlalo na Xbox remaster hry Wonderful 101, který je jinak dostupný na všechny ostatní platformy. Microsoft se nesnaží dobýt japonský trh (bylo by to pro něj prakticky nemožné), svou nabídkou však chce uspokojit milovníky japonských her na Západě.



Microsoft se na prahu nové generace ocitá v zajímavé situaci. Ačkoliv na konzolovém trhu ho přes všechnu snahu a vstřícnost posledních pár let válcuje konkurence, herní divize firmy nikdy nebyla silnější. Zda se vstřícné kroky vůči zákazníkům, nová filozofie a miliardové investice podaří přetavit do špičkových produktů a exkluzivit, ještě uvidíme. Budoucnost ale pro značku Xbox vypadá velmi nadějně.