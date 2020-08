Generační vizitka Square-Enixu: Tomb Raider, Deus Ex i nálož Final Fantasy

Produkce japonského vydavatelství Square-Enix se od jeho konkurentů na první pohled výrazně liší. Mnohé překvapí, že do roku 2015 působil Square-Enix v Japonsku jako vydavatel některých her od Activision-Blizzardu, včetně série Call of Duty anebo třetího Diabla. Hry cílící primárně na online hraní ve více hráčích přitom představují výrazně menší část z celkového portfolia Square-Enixu.

Společnost místo toho staví na své slavné minulosti a silné pozici na japonském trhu. S tím souvisí i větší množství mobilních titulů, mezi nimž najdeme spoustu remasterovaných klasik. Hraní na přenosných konzolích, tabletech i chytrých telefonech je v Japonsku ohromně populární. V této souvislosti je třeba zmínit, že mobilní tituly od Square-Enixu jsou mnohem dražší, než je tomu na této platformě zvykem. Podobně lze vysvětlit i mnohem důslednější podporu konzole Playstation Vita, které se v Japonsku vedlo výrazně lépe než ve zbytku světa.



Dalším specifikem je i výrazná prodleva mezi vydáním v Japonsku a ve světě, která se mohla lišit v řádu měsíců až dvou let. K podobným scénářům docházelo však jen u části japonské produkce, především těch značek, které nejsou na Západě tolik populární a jejichž lokalizace nějaký čas trvá.

Co se východních značek týče, bylo pro Square-Enix uplynulých šest let obdobím návratů, revitalizací a vzkříšením, západní část produkce naopak bojovala o své místo na slunci. Kromě prověřených značek nebyla nouze ani o spoustu novinek. Square-Enix totiž víc než kterýkoliv jiný velký vydavatel spoléhá na spolupráci s nezávislými týmy. Výsledná kvalita takové kooperace ovšem velmi kolísá, a jak uvidíme později, pro tvůrčí týmy jdou následky z extrému do extrému.

Stručný přehled (*roky vydání v Evropě) 2013 Bravely Default (3DS)

2014 Tomb Raider: Definitive Edition, Thief, Final Fantasy XIV: The Realm Reborn (PS4), Murdered: Soul Suspect, Lara Croft and the Temple of Osiris 2015 Rise of the Tomb Raider, Life is Strange, Just Cause 3, Dragon Quest Heroes 2016 Final Fantasy XV, Hitman, Deus Ex: Mankind Divided, I am Setsuna, Bravely Second: End Layer, Final Fantasy Explorers, The Turing Test, SaGa: Scarlet Grace, The World of Final Fantasy, Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past (3DS); Triad Wars zrušena, indie studio United Front Games končí

2017 NieR: Automata, Life is Strange: Before the Storm, Dragon Quest Heroes 2, Lost Sphere, Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix, Kingdom Hearts 2.8 HD Final Chapter Prologue, Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King (3DS); IO Interactive se osamostatňuje

2018 Shadow of the Tomb Raider, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, Octopath Traveler (Switch), The Quiet Man, Just Cause 4, Dragon Quest Builders 2, The World Ends with You: Final Remix, The Awesome Adventures of Captain Spirit; Tabata odchází ze Square-Enixu, DLC pro FFXV zrušeny 2019 Kingdom Hearts 3, Left Alive, Oninaki, Life is Strange 2 2020 Final Fantasy VII Remake, Marvel’s Avengers, NieR: Replicant Remaster (v 1.22474487139) (?), Outriders (?), Babylon’s Fall (?)



Vzkříšení Final Fantasy pro novou generaci

Tradiční fanoušky Square-Enixu asi nejvíce potěšilo oživení nejslavnějších RPG sérií, které jsou pro společnost klíčové. Celosvětově nejpopulárnější je značka Final Fantasy, jež se těší velké popularitě také u nás a řadu hráčů přivedla k žánru JRPG a japonským hrám obecně.

Proces začal těsně před nástupem nových konzolí, když Square-Enix restartoval online RPG Final Fantasy XIV: Realm Reborn na PlayStation 3 a PC. Port pro PlayStation 4 následoval pouhý rok poté. Enormní průšvih a suverénně nejhorší číslovaný díl celé série byl přepracován s nevídanou pečlivostí a rázem se stal ohromným hitem a špičkou mezi online hrami tohoto typu.

Final Fantasy XIV: Stormblood Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Fanoušci přistoupili i na dnes už odvážně působící systém měsíčního předplatného, na který si dnes takřka žádná nová hra netroufne. Autoři se o hru však starali příkladně a zásobovali ji příběhovými updaty, atraktivními crossovery a takřka perfektními expanzemi, které vyšly během uplynulé generace hned tři. Heavensward, Stormblood i Shadowbringers se dočkaly vřelého přijetí jak v řadách kritiky, tak skalních fanoušků. Poslední jmenovaný má podle mnohých dokonce jeden z nejlepších příběhů, které kdy tato letitá série nabídla.



Druhým milníkem bylo vydání Final Fantasy XV (recenze) v roce 2015, který byl poprvé odhalen před devíti lety a dlouho nesl titul Final Fantasy Versus XIII. Na výstavě E3 společnost oznámila jeho transformaci na regulérní patnáctku a tým Luminous Productions Hajimeho Tabaty hru o dva roky později konečně dotlačil k vydání. Ještě dnes má hra své odpůrce i zastánce.

Kingsglaive: Final Fantasy XV Final Fantasy XV

Nejvíce kritizována byla násilná segmentovanost příběhu, který byl děravý jak řešeto. Jako úvod do hry posloužil poměrně zdařilý CGI film Final Fantasy XV: Kingsglaive a pětidílné anime s podtitulem Brotherhood. Další části příběhu byly ze hry násilně vytrhnuty a vyplouvaly na povrch jako placená epizodní DLC nevalné kvality. Co hůř, část z plánovaných epizod nakonec ani nevyšla.

Sám Hajime Tabata v roce 2018 tým Luminous Productions a Square-Enix opustil a založil nové studio JP Games. Navzdory svým nedostatktům zaznamenala Final Fantasy XV obrovský finanční úspěch. Parta složená z obětavých přátel a svět netradičně založený na reálnějších kulisách utkvěl v hlavě mnohých fandů a devět let vyvíjený projekt velká část z nich s jistými výhradami přijala. Square-Enix hru později vydal i pro PC, zajímavou verzí byla nevzhledná Pocket Edition s primitivní grafikou, jež vyšla na mobilní zařízení a později i na Nintendo Switch.

Třetím velkým projektem se stal vymodlený remake Final Fantasy VII (trailer), jehož první část vyšla letos. I zde je příběh původního titulu rozdělen, tentokrát však tým veterána Tetsuyi Nomury k jednotlivým dílům přistupuje jako k samostatným hrám s odpovídající herní dobou. Square-Enix si je dobře vědom důležitosti kultovní sedmičky a neváhal vyhodit práci vývojářského týmu CyberConnect2 poté, co kvalita neodpovídala vysokým očekáváním. Většinu fanoušků výsledek tentokrát ohromil. Letošní Final Fantasy VII Remake zasazený do města Midgardu patří ke kandidátům na hru roku a hráči mohou spát klidně s vědomím, že značka je v těch nejpovolanějších rukou.

Final Fantasy VII Remake

Série Final Fantasy je pro Square-Enix prvořadá a její oživování a ždímání je z hlediska celkových příjmů naprosto stěžejní. Odboček a remasterů na všemožné platformy vyšlo v uplynulých letech ohromné množství, připomeňme zde alespoň ty nejzajímavější.

Obzvlášť velké péče se dostalo remasteru Final Fantasy XII: Zodiac Age, kde došlo i k výraznějšímu zásahu do systémů hry, které byly v původní verzi kritizovány. Velké úsilí vynaložila firma i na loňský remaster Final Fantasy VIII, v nějž mnozí už ani nedoufali. Menší poprask sklidilo i HD vydání Final Fantasy IX v roce 2016, kdy se jeden z nejlepších dílů poprvé dostal do rukou fanouškům, kteří nevlastní konzoli Playstation. Také původní sedmičku a desítku si lze dnes už zahrát takřka na čemkoliv.



Final Fantasy XII: Zodiac Age World of Final Fantasy

Velkou podporu přenosným platformám nedokazuje jen vydání většiny starších Final Fantasy pro mobily. Kupříkladu poměrně zdařilé JRPG s dětskou grafikou World of Final Fantasy ještě v roce 2016 startovalo vedle PlayStationu 4 i na skomírající handheld PlayStation Vita, Nintendo 3DS zase poctil druhý díl rytmické hry Theatrythm Final Fantasy: Curtain Calls a nevýrazná novinka Final Fantasy Explorers. Aktuálně vyšla ještě například odbočka Final Fantasy: Crystal Chronicles, která je mezi fanoušky známá především pro svůj nádherný soundtrack.

Portu se dočkala také původně handheldová akční odbočka Final Fantasy: Type-0 HD a řady spinoffů rozšířila například ještě předloňská bojovka Dissidia: Final Fantasy NT. Podobné projekty těží především z oblíbené značky, postav a reálií, na druhou stranu herně ani příběhově příliš nevyčnívají.



Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age

Zbývající členové triumvirátu: Dragon Quest a Kingdom Hearts

Zatímco světově se největšího věhlasu dočkala série Final Fantasy, Japonsko si ještě více podmanila podobně letitá série Dragon Quest. Aktuální Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age byl asi tím nejlepším, co mohlo sérii potkat. Grafický styl a postavy legendárního Akiry „Dragon Ball“ Toriyami ožily v překrásném grafickém kabátku a samotná hra platí za nejukázkovější příklad mistrovsky provedeného tradičního JRPG, který si mohou dnešní hráči zahrát. Těch pár výhrad co fanoušci i recenzenti vůči hře měli (především ze strany soundtracku v osekaném MIDI formátu), odstranila definitivní edice pro Nintendo Switch. K jejímu vydání na ostatní platformy vyjde až na konci letošního roku.



Série Dragon Quest byla dlouho vykázána na domácí konzole a posléze handheldy od Nintenda. I proto se jedenáctý díl pro mnohé stal pravým nástupcem kultovní osmičky, jež patřila k nejlepším hrám pro PlayStation 2. Právě lehce modernizovaný a rozšířený Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King (recenze) vydal Square-Enix znovu na 3DS v roce 2017 pro západní publikum, bohužel trapné tahanice kolem licencovaného soundtracku opět zapříčinila, že lokální verze hry nemá plně orchestrální hudební doprovod. Rok předtím vůbec poprvé do Evropy dorazil i předchozí Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past ve verzi pro 3DS.



Dragon Quest Builders 2 Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King (3DS)

Podobně jako Final Fantasy patří Dragon Quest k protěžovaným značkám s řadou odboček. Největší pozornost si v tomto ohledu zaslouží oba díly roztomilé Dragon Quest Builders inspirujících se Minecraftem. Dále je tu dvojice hromadných „musou“ sekaček Dragon Quest Heroes od Koei Tecmo koncipovaných podobně jako hry ze série Dynasty Warriors. Dodejme, že Dragon Quest se v minulém roce dočkal i filmového zpracování v podobě snímku Dragon Quest: Your Story (trailer).



Na remasterech prvních třech dílů pro Nintendo Switch je bohužel ukázkově vidět problém, který společnost má s modernizací těch nejstarších her pro aktuální platformy. Například nahrazení pixelových monster kreslenými se do těchto titulů vůbec nehodí a nemístná „čistota“ rozhraní kazí autentický retro dojem. Většinu ostatních dílů včetně původní trilogie si dnes lze zahrát i na mobilních zařízeních, jež jsou spatřovány jako hlavní viník „depixelizace“ a necitlivé modernizace remasterů z osmibitové a šestnáctibitové éry.

Zdaleka největší vlna nevole se v této souvislosti strhla při portování kultovního RPG Chrono Trigger pro PC (retro článek), který byl navíc zpočátku citelně zabugovaný. Interface vyrvaný přímo z mobilní platformy nedoznal změn a hra vizuálně připomínala ošklivou modelínu. Autoři naštěstí legendární titul z větší části opravili.

Kingdom Hearts III Kingdom Hearts III

Trojici největších značek uzavírá disneyovská série Kingdom Hearts, která má na rozdíl od původních dvou tu nevýhodu, že na sebe její jednotlivé díly přímo navazují. Na druhou stranu zápletka celé série je nechvalně proslulá svou zamotaností, v níž se mají problém vyznat i největší fandové, takže je to vlastně jedno. Dvojka vyšla před patnácti lety a k samotnému oznámení pokračování došlo teprve v roce 2013.

Loňské vydání Kingdom Hearts 3 (recenze) tedy představuje další milník a splněné přání miliónů fanoušků. Ve hře nechyběly postavy z Pirátů z Karibiku, Frozen, Toy Story a dalších disneyovských světů. Opět platí, že Square-Enix si dal na novince záležet a hra se dočkala převážně pozitivních ohlasů ze všech stran.



Vydavatel zájemce neopomněl připravit na příchod trojky vydanými kolekcemi remasterů všech předchozích dílů a odboček. Krabicově vyšla kolekce Kingdom Hearts: The Story So Far, která obsahuje remastery Kingdom Hearts HD : 1.5 + 2.5 Remix a Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, kterou firma vydala dva roky před příchodem trojky. V digitální distribuci si lze vše pořídit v balíčku Kingdom Hearts: All-in-One Package. Série si věhlas získala i nádherným soundtrackem, který hrají i světové symfonické orchestry, jednu z písní si do svého předposledního alba namixoval i rapper Eminem.

Kingdom Hearts III

S velkou trojkou japonských RPGček se podle všeho počítá i do budoucna. Na demonstraci k Playstationu 5 představil bývalý tým Hajimeho Tabaty chystanou novinku Project Athia (trailer), která Final Fantasy XV na první pohled dost připomíná. Její vydání je však pravděpodobně ještě daleko. O tom, že se v další generaci dočkáme pokračování remaku Final Fantasy VII i dalších expanzí do čtrnáctky nikdo nepochybuje, fanoušci však vroucně doufají v brzké oznámení regulérního šestnáctého dílu.

Nebyl byl to Square-Enix, kdyby zároveň nechystal mobilní verzi jedenáctého dílu, jenž byl podobně jako čtrnáctka ryze on-line titulem. Že série Dragon Quest neskončí takřka perfektní jedenáctkou je také prakticky jisté a vývoj dvanáctky byl už potvrzen. Nad budoucností série Kingdom Hearts se vznáší otazník, mašinérie odboček však neustala ani letos. Série by si po všech zmatcích zasloužila spíše nový začátek, který by jí dovolil nalákat nové publikum.



Další japonská produkce

Kromě zmíněné trojice má Square-Enix v záloze ještě série, které se alespoň na západě řadí k těm méně známým. Nejvýraznější z nich bylo vynikající retro JRPG Octopath Traveler pro Nintendo Switch (recenze). Hra vyšla ještě minulý rok v portu pro PC. Z uznáním v recenzích se setkalo také JRPG Bravely Default od stejného producentského týmu avšak jiných vývojářů, které vyšlo v Evropě na sklonku roku 2013. Spíše než pro svůj příběh byla hra chválena za nápaditý soubojový systém. Špatně nedopadl ani její o tři roky starší nástupce Bravely Second: End Layer. Vývojáři ze Silicon Studio momentálně na Switch připravují podobně koncipovanou hru Bravely Default 2 (trailer).



Octopath Traveler I am Setsuna

V aktuální generaci započalo pod hlavičkou Square-Enixu činnost studio Tokyo RPG Factory. Jeho hry I am Setsuna, Lost Sphear a Oninaki sice nebyly špatné, ale o výjimečné tituly nešlo. Ještě o něco hůře dopadlo roguelike akční RPG Moon Hunters od studia Kitfox Games. Jedním z mála titulů cílících primárně na multiplayer byl nepřesvědčivý Spelunker Party pro PC a Nintendo Switch.



Square-Enix se pokusil oživit i svojí „Mana“ sérii, která vznikla na samém začátku devadesátých let jako odbočka Final Fantasy. Se svým nejlepším dílem Secret of Mana pro SNES se však osamostatnila. Square-Enix zde zůstal v rovině remaků.

Adventures of Mana pro Vitu a mobilní platformy z roku 2016 byla remakem prvního dílu, 3D remake legendární Secret of Mana se stal hojně kritizovaným debaklem a aktuální moderní remake Trials of Mana graficky trochu připomínající Dragon Quest XI se řadí k uspokojivým, ale celkově spíše průměrným JRPG. Zájemci o tuto sérii udělají nejlépe, když si pořídí kolekci Collection of Mana pro Nintendo Switch, kde jsou všechny zmíněné tituly v původní retro grafice, Secret of Mana stojí rozhodně za to.



Trials of Mana (2020) SaGa Scarlet Grace: Ambitions

Velmi podobný příběh se týká i značky SaGa, jejíž první tituly rovněž vyšly pod hlavičkou Final Fantasy. I zde zůstala společnost většinou u remasterů a remaků. Velkou roli hrály opět mobilní platformy a přenosné konzole PlayStation Vita a Nintendo Switch. Výjimkou byla SaGa: Scarlet Grace, která byla ve vývoji pět let a dočkala se vcelku pozitivního přijetí, remasterů z devadesátých let se dočkaly ještě díly Romacing SaGa 2 a Romancing SaGa 3.



Konečně poslední sérií spadající pod křídla Square-Enixu je sci-fi značka Star Ocean. Jeho předposlední, solidně hodnocený díl s názvem Star Ocean: The Last Hope z předchozí generace se dočkal remasteru, aktuální Star Ocean: Integrity and Faithlesness pak skončil zklamáním a řadí se k nejhůře hodnoceným RPG od Square-Enixu za poslední roky.

The World Ends with You: Final Remix The Last Remnant: Remastered

Remasteru pro moderní platformy (včetně iOS a Androidu) se dočkalo i JRPG The Last Remnant, které původně vyšlo pouze na PC a Xbox 360. Ještě zajímavější je však originální herní vypalovačka The World Ends With You: Final Remix (recenze).Hra původně vyšla pro Nintendo DS, minulý rok jej Square-Enix vydal ve vylepšené podobě na Switch. Titul se stylovým soundtrackem a překypující osobitostí si na rozdíl od mnohých jiných her z portfolia vydavatele s těmi ostatními rozhodně nespletete.



NieR: Automata – zdatná konkurence pro Kojimu

Povídání o japonské produkci nelze zakončit jinak než velkým překvapením, kterým se stala akční openworldová řežba NieR: Automata (recenze). Neortodoxní scénárista Yoko Taro a nezávislý tým akčních expertů z Platinum Games spolu vytvořili titul, o němž mnozí fandové mluví jako o silném existencionálním příběhovém zážitku, který marně čekali od Metal Gear Solid 5.

Ještě dnes srší titul originalitou a nápady a v ničem nepřipomíná vykalkulovaný korporátní produkt dělaný pro masové publikum (komentář) . Zatímco pro jiná studia byla spolupráce se Square-Enixem osudná, Platinum Games možná jejich společný projekt naopak zachránil. Hra se skvěle prodávala a nikoho tak nepřekvapí, že se fanoušci v blízké době dočkají i remaku původního dílu se svérázným názvem názvem NieR: Replicant ver. 1.22474487139 (trailer). A nebyl by to Square-Enix, kdyby se zároveň nepřipravovala mobilní odbočka NieR: Re[in]carnation.

NieR: Automata

Že byl vydavatel s prací tvůrců nadmíru spokojen dokazuje i připravovaná akce Babylon’s Fall (trailer) od Platinum Games, v níž se rukopis tvůrců rozhodně nezapře.



V souvislosti s akčními hrami nás naopak velmi mrzí zaříznutí značky Sleeping Dogs, jejíž definitivní edice z roku 2014 měla technické problémy. Chystaná openworldová online akce Triad Wars ze stejného světa byla po negativních ohlasech z bety zrušena na přelomu let 2015/16 a nezávislé studio United Front Games muselo ukončit činnost ani ne o rok později.

Jako další dva ukázkové faily skončily akce Quiet Man a Left Alive. První ze zmíněných herních odpadů zaznamenal tak negativní reakce, že je nakonec posměšně využil dokonce i oficiální trailer. Vývojářské studio Humanhead Studios dnes už neexistuje. Left Alive, pro níž vytvářel artworky Yoji Shinkawa, známý díky své práci na sérii Meta Gear Solid, nedopadla o nic lépe. Na Bonuswebu si od nás odnesla jedno z nejnižších hodnocení vůbec. Jinde se jí nevedlo o nic lépe.



Quiet Man Left Alive

Západní značky – Tomb Raider a Life is Strange

Square-Enix se angažuje i na západě kde pro něj práci obstarávají jím vlastněná studia v čele s Crystal Dynamics, Eidos Montreal a (do roku 2017) ještě IO Interactive. Jak jsme však mohli vidět, hojně využívaná je i spolupráce s nezávislými týmy. Aktuální generaci vydavatelství neodstartovalo příliš dobře a také studio Airtight Games stojící za nepříliš povedenou moderní adventurou Murdered: Soul Suspect (recenze) muselo měsíc po vydání zavřít krám.



Ohromný úspěch a spoustu fanouškovských srdcí si naopak dokázal získat interaktivní seriál Life is Strange (recenze) od nezávislého francouzského studia Dontnod Entertainment.První díl platí za jednu z nejlepších her svého žánru a pohodlně zastíní produkci TellTale Games. Příběh původní hry pak doplnila slabší odbočka Life is Strange: Before the Storm (recenze). Prolog k druhému dílu s názvem Awesome Adventures of Captain Spirit si mohl každý zahrát zdarma, samotný Life is Strange 2 vydávaný v průběhu rokunedopadl nějak špatně, zůstal však ve stínu slavnější jedničky.

Life is Strange Life is Strange 2

Nelenily ani týmy vlastněné vydavatelem. Že původní restart Tomb Raidera od Crystal Dynamics vyšel v roce 2013 ještě na staré konzole, si dnes už vzpomene málokdo, definitivní edice s novým (a hezčím) obličejem Lary a plynulejším snímkováním ho o rok později totiž pohodlně zastínila. Pochvalu si zaslouží i multiplayerová odbočka Lara Croft and the Temple of Osiris (recenze), obzvlášť pokud jste měli kamaráda pro hraní ve dvou až čtyřech lidech.



Poté ovšem následoval neuvážený tah s pokračováním. Sibiřský Rise of the Tomb Raider byl sice opět velmi povedený, Square-Enix však poněkud nešťastně uzavřel dohodu s Microsoftem o exkluzivním startu hry pro Xbox One a Xbox 360 v roce 2015. Tato skutečnost a souběžnost se startem kasovního trháku Fallout 4 vedla k tomu, že prodeje hry zůstaly hluboko za očekáváním. Hra o rok později samozřejmě vyšla ve speciální edici i pro Playstation 4 a PC, marketingový hype už se ale nepodařilo nastartovat tak, jak by si veskrze povedený titul zasloužil.

Rise of the Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider

Studiu Crystal Dynamics byly poté svěřeny hlavní práce na aktuální akci Marvel’s Avengers a Lařinu trilogii dokončili autoři Deus Ex: Mankind Divided z týmu Eidos Montreal. Jejich jihoamerický Shadow of the Tomb Raider byl pro mnohé vrcholem trilogie, obzvlášť zajímavá byla možnost nastavit si obtížnost tak, aby vám hra okatě neusnadňovala šplhání a přeskoky mezi plošinami. Šlo o největší díl série, mnohým však přišel příliš povědomý a předvídatelný. Kromě toho se Lara dočkala i nového, veskrze průměrného filmového zpracování.



Obětní beránci – Thief, Deus Ex a Hitman

Studio Eidos Montreal je zodpovědné také za jeden velmi nepovedený návrat, kterým byl Thief z roku 2014. Jednalo se o první titul Square Enixu, který byl vydán souběžně na aktuální a předchozí generaci konzolí, neúspěch hry na tuto skutečnost však svalovat nelze. Značku se nepovedlo dostatečně modernizovat a v konkurenci her jako Dishonored působil nezajímavý, restriktivní level design bez nápadu. Nezajímavý příběh byl pak stejně hloupý jako umělá inteligence tupých nepřátel. Zloděj Garrett navíc zdaleka nedosahoval charismatu Adama Jensena ze série Deus Ex.

Thief

Deus Ex: Mankind Divided (recenze) z roku 2016 byl dalším titulem, kde se na výsledku pravděpodobně ruka vydavatele podepsala nejvíc negativně. Situace trochu připomínala segmentovanost Final Fantasy XV. Úvod hry situované do prostředí futuristické totalitní Prahy měly hráčům dovysvětlit komiksy a kniha. Okatě useknutý závěr hry naštval nejednoho fanouška o to víc, že značka po neuspokojivých prodejích šla k ledu. Hra přitom zcela zbytečně obsahovala nudné vedlejší režimy mající za úkol udělat hru papírově „nekonečnou“. Mise vyrvané z původní hry a prodávané jako samostatná DLC všemu nasadily korunu.



K dovršení katastrofy chyběla snad už jen trapná mobilní hra ve stylu Deus: Ex: The Fall, která se z mobilů na PC dostala v roce 2014. Nic takového se tentokrát nekonalo, Square-Enix místo toho zařadil značku po bok Tomb Raidera a Hitmana a vydal jí jako další díl GO série pro mobilní telefony. Hitman GO, Deus Ex GO i Lara Coft GO sice nebyly špatnými tituly, pro malý zájem jich ale vydavatel v budoucnu více nechystá. Jak vidno, jeho západním značkám se na mobilech daří o poznání méně.



Deus Ex: Mankind Divided Deus Ex: Mankind Divided

Zvláštně působí i osud restartovaného Hitmana (recenze), při jehož tvorbě prokázali tvůrci z IO Interactive nemalé množství odvahy. Hra byla vydávána epizodně po jednotlivých levelech, do nichž autoři postupně přidávali další výzvy anebo unikátní NPC postavy, na jejichž zabití měli hráči pouze jeden pokus. Ačkoliv tento systém nebyl samozřejmě každému po chuti, skalní fanoušci si užívali nekompromisní stealth, experimentovali a učili se složitý level design mistrně navržených úrovní. Ačkoliv Hitman zaznamenal spoustu pozitivních ohlasů a řadil se k nejlepším hrám roku 2016, Square-Enix pustil vývojáře k vodě, nechal jim však možnost studio odkoupit a ponechat si svojí značku.



Nezáviděníhodnou situaci se studiu nakonec povedlo překonat a Hitmana 2 (recenze) tým vydal pod křídly WB Games, tentokrát však jako hotový produkt, nikoliv epizodně. Hitman 2 byl spíše balíčkem misí pro původní hru okořeněným slabým příběhem, mizernými filmečky a zbytečným multiplayerem. Perfektní level design svých misí, volnost a kreativní možnosti postupu si však podržel. Trilogie se má uzavřít na začátku příštího roku.



Hitman (2016) Just Cause 3

Na plný plyn – Just Cause a Marvel’s Avengers

Jasný odklon od značek s pomalejším tempem je v přímém kontrastu s akcí. Není to patrné jen na ambiciózním Marvel’s Avengers, na němž tvůrcům z Crystal Dynamics vypomáhali i autoři Thiefa a Deus Ex z Eidos Montreal. Hra vyjde na začátku září pro PC a aktuální konzole, vydavatel však plánuje její podporu na dlouho dopředu a její sepětí s nadcházející generací hardwaru je víc než zřejmé.



Během uplynulé generace vyšel i třetí a čtvrtý díl zběsilé openworldové série Just Cause od Avalanche Studios, jež se do dočkaly spíše vlažného přijetí.



Zcela zapadla i válečná střílečka Battalion 1944, jež minulý rok opustila předběžný přístup. Hra původně uspěla na Kickstarteru a jejího vydání se nakonec ujal právě Square-Enix, který tvůrcům ze studia Bulkhead Interactive vydal ještě v této generaci celkem zdařilou puzzle hru The Turing Test



Do kategorie akcí spadá i chystaná letošní hra The Outriders (video z hraní) od polských tvůrců Gears of War: Judgement a Bulletstorm ze studia People Can Fly. Velké naděje se vkládají do parkurové zombie akce Dying Light 2 (video z hraní) od polského Techlandu, která po sérii odkladů vyjde snad už příští rok.

Marvel's Avengers

Plány do budoucna? Hlavně trpělivost

Budoucnost japonských značek jako Final Fantasy, Dragon Quest, NieR a snad i Kingdom Hearts působí v tuto chvíli nadějně, na jejich další díly však fanoušci poslední dobou čekali až příliš dlouho. Podobné obavy platí i pro openworldový Project Athia, který se má stát novou velkou značkou stojící po boku Final Fantasy a Dragon Questu. Jak tvrdí nový šéf studia Takeshi Aramaki, neměla by se už údajně opakovat situace s roztříštěním příběhu, na který doplatila Final Fantasy XV. Pokud je nicméně pro tým Luminous Productions momentálně Project Athia prioritou, je otázka, jak dlouho si na šestnáctku vlastně počkáme, a kdo jí nakonec bude vlastně vyvíjet.



Velké otazníky se vznášejí nad západní produkcí. Doufejme, že spolupráce polských týmů People Can Fly a Techland se Square-Enixem neskončí tak, že studia budou muset zavřít.

Že hry cílící na kradmý postup nevydělávají tolik jako akční openworldové tituly a multiplayerové akce je smutnou pravdou, kterou dobře ví i autoři Dishonored anebo Splinter Cell. To však neznamená, že by je jejich vydavatelé měli odepisovat. Receptem může být plně openworldové pojetí, které je momentálně v kurzu, skloubit je ale s potřebným level designem, je však pro vývojáře mimořádně těžký úkol. Bude zajímavé v této souvislosti sledovat Cyberpunk 2077, který nejenže nabídne fanouškům Deus Ex jistou formu útěchy, ale v jehož pojetí se může Square-Enix inspirovat.



Otazníky se vznášejí i nad dalším směřováním Tomb Raidera, o jehož budoucnosti můžeme v tuto chvíli jen spekulovat. Vydavatel nyní evidentně sází na aktuální Avengers, které mu díky populární komiksové licenci a on-line složce mohou nějaký čas obstojně vydělávat. Snad nezůstane v nadcházející generaci jen u nich.