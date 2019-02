RECENZE: Kingdom Hearts III zvou na pohádkový výlet do světa Disneyho

Kdysi dávno překvapení hráči zjistili, že spojení hrdinů z Disneyovek a kultovní RPG ságy Final Fantasy funguje nečekaně na jedničku. Nakonec byli svědky této kolaborace hned několikrát, až se jim z komplikovaného příběhu nespočtu videoher Kingdom Hearts na všechny možné platformy zamotaly hlavy.

Dlouho očekávaný třetí díl, který není ani náhodou chronologicky třetí v pořadí, konečně vyšel na počátku roku 2019. Opět přenesl hráče do krásných pohádkových světů plných dobrodružství. A toto je příběh o tom, jak si akční RPG Kingdom Hearts III získalo naše srdce.

Kingdom Hearts III

Střapatý hrdina Sora se vrátil i se svými legračními obrovskými botami. Od dvojky nám trochu vyrostl. Jsou tu i jeho nerozluční parťáci Kačer Donald a Goofy, kteří mu budou krýt záda a ukážou pravou sílu a význam přátelství.

Sora není jedinou hratelnou postavou KHIII, ale dále to rozebírat nebudeme. Ať si to zjistí každý hráč sám. Příběh hry uzavírá story celé ságy a je tak pokračováním nejenom dvojky, ale i dílů jako 358/2 Days, Birth By Sleep, Re:coded a dalších. Ve zkratce se Sora snaží najít chlapce Roxase, s nímž sdílí své srdce. Nebo tak nějak.

O co jde, stejně netušíme

Podívali jsme na videa, která jsou na disku a vysvětlují, co se stalo před událostmi KHIII. Zhlédli jsme i další podobná odborná videa na YouTubu. Stejně ovšem nejsme moc moudří z toho, co se v celé sérii odehrálo.

Kingdom Hearts III

Tón příběhu, který hraje na notu přátelství a naplnění srdcí, ještě chápeme. Jenže pak tu je klonování, výměna těl i srdcí a cestování v čase, takže se některé postavy objevují v mladší i starší podobě. Všechno je to jeden velký zmatek a jenom nejvěrnější fandové série nejspíš udrží pozornost až do konce a budou vědět, která bije. Příběh je vážně zamotaný i na poměry japonských RPG.

Pokud jste nehráli (všechny) předchozí díly, story nechápete a chcete se pobavit v krásných pohádkových prostředích, i pro vás má hra smysl. Užijete si totiž menší příběhy, které se odehrávají v jednotlivých světech. Jde o dějové linky jejich obyvatel.

Jsou to hodně zajímavé postavy, protože se podíváte na planety vytvořené podle Disneyovek jako Herkules, Toy Story: Příběh hraček, Příšerky s.r.o., Piráti z Karibiku, Na vlásku, Velká šestka nebo Ledové království. Většina světů je zcela nová, což je jenom dobře. Ne všechny jsou stejně povedené a propracované, ale každý má svůj osobitý styl.

Nová vizáž pro nový svět

Vzhled hlavních hrdinů se také mění podle prostředí, ve kterém se pohybují. U Pirátů vypadá vše tak nějak dospěleji, zatímco ve světě Toy Story se ze Sory, Donalda a Goofyho stávají hračky. V Monstropolis plném příšerek se zase promění v roztomilé obludy. I když jsme toho byli svědky už dříve, stále jde o příjemnou změnu během hraní.

Kingdom Hearts III

Líbí se nám také, jak jsou Sora a spol. zapojeni do známých příběhů pohádek. Nic nevypadá nuceně, vše do sebe hezky zapadá. Jako by hrdinové Kingdom Hearts patřili do všech Disneyovek už při jejich natočení.

Třetí díl Kingdom Hearts nás však přece v něčem, co se týče zpracování jeho postav, světů a příběhu, zklamal. Série vždy byla crossoverem Disneyovek a Final Fantasy. Jenže kam se poděli všichni hrdinové z „dvojitého efka“? Žádné postavy z Final Fantasy nejsou ve hře klíčové, vždy mají přinejlepším vedlejší role. A to si vůbec nezasloužily. Final Fantasy je kult, který pomohl Kingdom Hearts ke zrodu, slávě i oblíbenosti. A v trojce jeho hrdinové citelně chybí.

Vzhůru do vesmíru

Sice je zde spousta zajímavých originálních KH postav - od ztracené Aquy přes zmateného Lea až po padoucha Xehanorta, ale ani oni hrdiny a padouchy z FF nenahradí. Mezi jednotlivými světy se tradičně pohybujete pomocí vesmírné lodi Gummi Ship. S ní cestujete mezi planetami, hvězdami i pásy meteoritů.

Hledáte poklady, bojujete s nepřáteli včetně řadových raketek i bossů a rozhodně se nenudíte. Jde o jednu z nejlepších miniher, která je bravurně zakomponována do hlavní hry. Svou loď budete upgradovat, postavíte si také novou, připojíte k ní miniplavidlo s podpůrnou střílnou.

Kingdom Hearts III

Pokud by vás létání ve vesmíru nebavilo, což podle nás nehrozí i kvůli tomu, že je propracovanější než kdykoliv předtím, můžete se mu z velké části vyhnout. Jakmile na planetě jednou přistanete, příště se na ni můžete rovnou teleportovat.

Miniher je ve hře přehršel a jejich zábavnost i propracovanost je různá, ale téměř všechny baví. Některé z nich, jako ovládání mecha v Toy Boxu, kormidlování lodě v Karibiku nebo tancování v Království Corona jsou součástí těchto světů. Vaření jídla s krysákem Remym z pohádky Ratatouille si užijete jenom v Twilight Townu, ale kulinářské výtvory, které jste ukuchtili, se hodí i na cestách. Fotografování emblému Mickey Mouse vás nemine v žádném ze světů.

Minihry, kam se podíváš

Hra působí moderně. Kromě možnosti cvaknout si selfie překvapí i přítomnost fiktivní sociální sítě. Kapitolou samou pro sebe je chytrý telefon Gummiphone, který slouží nejenom k telefonování a focení, ale zároveň i k hraní mnoha retro hříček. Posbíráte je při poctivé exploraci nejrůznějších světů. Tyto kousky připomínají éru staré herní školy ve stylu Game & Watch.

Minihrami jsou KHIII doslova protkané a narážet na ně budete po celou dobu hraní. I když už v minulých dílech byly přítomné, nikdy jich na hráčovy smysly neútočila taková spousta. A na to si rozhodně nestěžujeme.

Kingdom Hearts III

Srdcem hry jsou samozřejmě souboje, které mají přehledný a srozumitelný systém. Jako vždy se odehrávají v reálném čase. Dost často nejenom na zemi, ale i ve vzduchu. Sora umí běhat po zdech. Velkou roli hrají při bojích i juggly, kterými držíte protivníky ve vzduchu údery, zatímco se nemohou bránit.

V levém horním rohu obrazovky máte zobrazeny akce v malém menu včetně útoku, magie, používání předmětů nebo speciálních ataků zvaných Link. V nich vám pomohou hrdinové Disneyovek. Jde v podstatě o variaci na Summony z Final Fantasy. Na pomoc do boje si můžete přivolat Raubíře Ralfa, Lvího krále Simbu nebo např. malou mořskou vílu Ariel.

Atrakce jako z Disneylandu

Pohyb v menu pomocí digitálních šipek je jednoduchý, stejně jako ovládání Sory pomocí analogu. Za úspěšné útoky se nabíjí ukazatel, po jehož naplnění můžete spustit nejrůznější speciální útoky. Ty zahájíte pomocí transformace různých typů Keybladů (meče ve tvaru obřích klíčů), které se mohou změnit třeba ve dvě kuše střílející naváděcí střely nebo v obří kladivo. K tomu si připočtěte možnost v boji měnit mezi až třemi Keyblady. Když budete používat magické útoky, dočkáte se jejich silnějších forem. Jsou tu i týmové útoky s Donaldem a Goofym, kteří jinak sami o sobě bojují i vás léčí. Novinkou jsou oslnivé atrakce.

Kingdom Hearts III

Jde o pompézní útoky doprovázené ohňostroji, při nichž válcujete nepřátele atrakcemi z Disneylandu jako lodí z Pirátů z Karibiku nebo obřími šálky šíleného Kloboučníka z Alenky v říši divů.

Bojový systém je příjemný, srozumitelný a přitom efektivní. Stejně tak jako přidělování dovedností hrdinům nebo vylepšování Keybladů. Celkově je obtížnost hry na nižší úrovni. Normální je spíše lehká. Hardcore RPG hráči ovšem mohou zvolit nejobtížnější režim nebo si zapnout možnost nezískávat za vyhrané boje zkušenosti. Životnost hry se přitom pohybuje kolem slušných 40 hodin. Co se audiovizuální stránky týče, jsou Kingdom Hearts III opravdu působivým zážitkem.

Framerate zlobí

Z estetického hlediska je grafika naprosto parádní. Hra využívá grafický Unreal Engine 4. Modely postavy a jejich animace jsou skvělé. Prostředí jsou také moc krásná. Vizuál vyvolává pocit opravdové pohádkovosti svou pestrobarevností. Některé textury nejsou ostré, ale to vem čert. Bohužel se nepodařilo při upscalingovaném 4K rozlišení na PlayStation 4 Pro udržet stabilní framerate.

Hra se často zpomaluje a trhá. Děje se tak především u soubojů, což není nic příjemného. Počet snímků za sekundu klesá i z 60 na 30. Pokud si rozlišení snížíte na full HD, je framerate plynulejší, ale úplně stabilní nikoliv. Hudba je bombastická. Při hraní uslyšíte známé melodie z Disneyovek včetně několika muzikálových vystoupení.

Let It Go z Ledového království samozřejmě nemůže chybět. Dabing je na velmi vysoké a profesionální úrovni. I když ne všechny postavy mluví dabéři z filmů, což se dalo čekat, je slyšet, kolik si s ním dali práci. I nová hudba složená přímo pro KHIII je skvělá. Za titulním songem Face My Fears stojí legendární j-popová zpěvačka Hikaru Utada a slavný DJ Skrillex. Jde o příjemný, zasněný a pohádkově laděný future bass, který se ke hře vyloženě hodí.

Kingdom Hearts III mohou být kvůli příběhu zmateným dílem. Jde však o krásnou herní pohádku, kterou si užijí fandové série, příznivci dobrých videoher i milovníci Disneyovek. České děti by však jistě uvítaly lokalizaci.