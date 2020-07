Generační vizitka Activisionu: Nástup a ztráta Destiny a tutovka Call of Duty

Mezi velkými herními vydavatelstvími se Activision (či spíše Activision-Blizzard) řadí k těm nejkonzervativnějším. Po sérii mnohých neúspěchů v předchozích letech společnost konečně upustila od snahy vydávat podprůměrné tituly založené na slavné licenci.

Jediným titulem, který v aktuální generaci spadal do této kategorie, se stala hra Teenage Mutant Ninja: Mutants in Manhattan z roku 2016. Hra byla s přehledem tím nejhorším, co Activision v posledních sedmi letech vydal a zároveň znamenala konec spolupráce s autorským studiem Platinum Games, které jinak na poli akčních her patří k mistrům žánru.

Oproti záplavě nevýrazných titulů jako Spider-Man: Edge of Time, Shrek: Forever After, X-Men: Destiny, 007 Legends nebo posledních dílů Tonyho Hawka působí portfolium posledních sedmi let co do kvantity sice skromně, na druhou stranu šla průměrná kvalita jednotlivých her prudce nahoru.

Destiny jako generační ikona

Destiny

Pokud bychom hledali nejzásadnější momenty končící generace, nástup sci-fi střílečky Destiny (recenze) v roce 2014 by jistě patřil k oněm klíčovým událostem, jež podobu herního průmyslu ovlivnily na léta dopředu. Hra s pohádkovým rozpočtem lákala na partnerství autorů Halo s vydavatelem Call of Duty. Měla se stát dalším zábavním fenoménem a „nesmrtelnou“ značkou, která bude udávat trendy herního průmyslu. A ačkoliv se to tak zpočátku vůbec nejevilo a mnozí ji označovali za propadák, ambiciózní hře se její cíl nakonec podařil splnit.



Podobně jako konkurenční Warframe, také Destiny odstartovala se spoustou problémů a nedoladěností, část výtek zmiňovaných v dobových recenzích ale spočívala v nepochopení záměru jejích autorů. Hra neměla tradiční lineární vypravěčskou strukturu Borderlands ani ambice stát se střílečkovým Mass Effectem se spoustou dialogů a postav.

Destiny Destiny

V Bungie se místo toho inspirovali u MMORPG titulů typu World of Warcraft a mobilních her s rotujícími eventy a vytvořili titul, který je založený na mimořádně dobrém pocitu ze střílení, špičkovém audiovizuálu a v neposlední řadě záplavě všemožných psychologických kliček, které hru dělají nesmírně návykovou. Tomu bylo podřízeno i vyprávění příběhu, které se zcela záměrně opíralo o velké množství loru, tajemna a nevysvětlených otázek.

Oproti MMORPG však Destiny byla mnohem přístupnějším a mainstreamovějším titulem, který (zdánlivě) nemusel vyžadovat tolik času a přesto nabízel pestrou škálu herních módů pro hraní sólo, s kamarády i neznámými hráči. Není divu, že se kolem hry brzy vytvořila ohromná komunita, s níž Bungie nepřestávala pravidelně komunikovat. Her, jež se v přístupu Destiny nějakým způsobem inspirovaly, byla spousta a titul se stal jedním z fenoménů generace.



Pro Destiny se však zároveň stalo typické, že nikdy nebyla tak dobrá, jak by ji mnozí chtěli mít. Její menší rozšíření byla předražená a měla dost mizernou kvalitu. Hra se stala proslulou také kvůli nehorázné míře recyklace, kterou se však mimoděk dostávala fanouškům ještě víc pod kůži. Ti jí často milovali a nenáviděli zároveň.



Destiny Destiny: Rise of Iron

Přes všechno účelové přešlapování na místě se Destiny vyvíjela. V roce 2015 přišlo zásadní rozšíření Taken King (recenze), které adresovalo mnoho problémů původní hry. Za pochvalnými komentáři recenzentů se však zároveň schovávalo i větší pochopení hry, které mnozí do té doby navzdory očekávání propadli. O rok později následoval nevýrazný balíček Rise of Iron (recenze), jenž sny o vzestupné kvalitě jednotlivých rozšíření rázně utnul.



Start Destiny 2 (recenze) v roce 2017 proběhl o poznání lépe než v případě prvního dílu, hra byla od začátku vyladěnější a přístupnější. Její expanze Forsaken (recenze) o rok později sehrála podobnou úlohu jako Taken King. Většina věrných fanoušků se tehdy shodovala, že éra Forsaken byla nejlepší od dob startu původní hry. Systém sezón tehdy nahradil nepopulární předražené přídavky, pořád to však byla pro mnohé příliš drahá zábava.



Destiny 2

Pod pokličkou mezitím doutnaly napjaté vztahy mezi Activisionem a Bungie o podobě, monetizaci a budoucnosti značky. Vše vyvrcholilo rozchodem obou společností na začátku roku 2019.

Bungie získalo práva na Destiny a nadále tak pokračuje v jejím vývoji coby nezávislé studio. Následoval přechod na poměrně velkorysý free 2 play model a také část sezónního postupu hrou se otevřela všem hráčům. Placené rozšíření Shadowkeep z loňska však bylo podobně jako Rise of Iron opět ve znamení značné recyklace a ani ti největší optimisté už asi nedoufají, že tomu s Destiny bude někdy jinak. Letos má vyjít přídavek Beyond Light a do následujících dvou letech má Bungie plánované další dvě expanze. Přechod na next-gen umožňující na nových konzolích hraní ve 4K a 60fps má být pro hráče zdarma.



Destiny 2 Destiny 2: Forsaken

Crash a Spyro – comeback ze staré školky

Příjmy Activisionu postupně vysychaly v případě značky Skylanders, což byla původně ambiciózní sériová odbočka her s dráčkem Spyrem. Ta jako první představila koncept „toys-to-life”, který později napodobilo LEGO, Disney nebo Nintendo s figurkami Amiibo.

Hry ze série Skylanders vycházely v letech 2011 až 2016 na většinu dostupných platforem, největší úspěch měly ale na Nintendu. Značka primárně cílila na děti a její kouzlo spočívalo v tom, že jste ve hře mohli hrát za postavy, jejichž figurky jste v reálu vlastnili. Jejich přenesení do hry fungovalo pomocí speciálního podstavce. Hry vydávané na roční bázi se zpočátku těšily zaslouženému úspěchu. Na aktuální generaci vyšly díly Swap Force, Trap Team, SuperChargers a Imaginators. Konec éry původního Wii se na popularitě značky však negativně podepsal.



Crash Bandicoot N Sane Trilogy Crash Team Racing Nitro-Fueled

Po poslední hře Skylanders: Imaginators z roku 2016, která jako jediná už nevyšla pro Nintendo 3DS a původní Wii, se Activision a zainvolvovaná studia přeorientovaly na tvorbu remasterů. Předělávka původní trilogie vakojezevce Crashe Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (recenze) z roku 2017 od studia Vicarious Visions zaznamenala ohromný úspěch, který nečekal snad nikdo.

Na začátku roku 2019 překročil počet prodaných kopií neuvěřitelných 10 milionů (!) kopií. Nikoho tak nepřekvapí, že nás letos čeká regulérní pokračování s názvem Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Pod hrou mají být tentokrát podepsaní autoři série Skylanders ze studia Toys for Bob. Stejný tým má na svědomí též překrásný remake Spyro: Reignited Trilogy (recenze) s fialovým dráčkem v hlavní roli, jenž prodal přes milion kusů jen za první týden.



Spyro Reignited Trilogy

Zatím posledním remasterem tohoto typu je závodění Crash Team Racing: Nitro-Fueled (recenze) z loňského roku. Zde si Activision vysloužil kritiku za přidání mikrotransakcí poté, co za hru sklidil pochvalné recenze. Podobnou taktiku vydavatelství dlouhodobě praktikuje i v případě Call of Duty, u předchozích dvou remasterů Crashe a Spyra se jí však naštěstí vyhnul. CTR představuje nejlepší alternativu k nintendovské sérii Mario Kart a pod hrou je podepsáno studio Beenox.

Série remasterů má podle všeho pokračovat, letos v září se remasteru mají dočkat první dva díly série Tony Hawk’s Pro Skater, jejichž vývoj si vzali na starosti tvůrci N.Sane trilogy z Vicarious Visions.

Stručný přehled 2013 Call of Duty: Ghosts, Skylanders: Swap Force 2014 Call of Duty: Advanced Warfare, Destiny, Skylanders: Trap Team, Neversoft zaniká - spojení s Infinity Ward 2015 Call of Duty: Black Ops 3, Destiny: Taken King, Skylanders: SuperChargers 2016 Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty: Modern Warfare Remaster, Destiny: Rise of Iron, Skylanders: Imaginators (série končí) 2017 Call of Duty: WWII, Crash Bandicoot N’Sane Trilogy, Destiny 2 2018 Call of Duty: Black Ops 4, Spyro: Reignited Trilogy, Destiny 2: Forsaken, odchází CEO Eric Hirschberg 2019 Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Mobile, Crash Team Racing: Nitro-Fueled, Sekiro: Shadows Die Twice, rozchod s Bungie a ztráta Destiny 2020 Call of Duty: Warzone (free2play), Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Call of Duty: Black Ops Cold War (?)

Call of Duty stále na špici

Značka Call of Duty nadále zůstává nejdůležitějším titulem v portfoliu Activisionu a rok co rok mu obstarává pohádkové zisky. Pohled na nejprodávanější tituly ve Spojených státech za poslední dekádu mluví za vše.

Ačkoliv žebříčku kraluje GTA V od Rockstaru, sedm z deseti nejprodávanějších her dekády patří do série Call of Duty. Zbylé díly se pak pohodlně umístily na jedenáctém až patnáctém místě. Zdaleka nejméně populárnímu vesmírnému dílu Call of Duty: Infinite Warfare patří titul patnácté nejprodávanější hry dekády v USA. O jednu příčku za ní se umístil Battlefield 1, jenž vyšel ve stejné době. Důvodem není jenom známé jméno, velký rozpočet a celková přístupnost hry. Série si z dlouhodobého hlediska drží obstojnou kvalitu a každý díl nabízí zdravý mix nového s důvěrně známým.

V aktuální generaci prošla série změnami, které se týkaly mimo jiné i způsobu a organizace vývoje. Zatímco v minulosti se na něm po roce střídala studia Infinity Ward (série Modern Warfare) a Treyarch (Black Ops), v aktuální éře se k nim připojilo ještě nově založené studio Sledgemhammer Games, jež v minulosti spolupracovalo na vývoji Modern Warfare 3. Jeho zakladatelé Glen Schofield a Michael Condrey se proslavili například značkou Dead Space, sám Schofield pracoval dříve v Eidosu na hrách Gex a Legacy of Kain.

Sledgehammer Games pod jejich vedením stihlo vydat kromě MW3 ještě díly Advanced Warfare (recenze) s hercem Kevinem Spaceym a World War II (recenze). První znamenala největší grafický posun a naplno se poprvé ponořila do vzdálené budoucnosti s exoskelety a dvojitými skoky. Srdce většiny fanoušků multiplayeru však nikdy nedobyla a navždy zůstane ve stínu následujících Black Ops.

WWII byla naopak pokusem o návrat ke kořenům série, avšak celý následující rok multiplayeru byl ve znamení snahy vrátit vše do zažitých kolejí, včetně bláznivé vizuální stránky se spoustou kosmetických nesmyslů. Na druhou stranu se WWII zároveň stala první opravdu „živou” hrou v sérii s rotujícími eventy a důrazem na pravidelné updaty i časově omezené odměny. Proces se v posledních dvou letech ještě zintenzivnil.



Od odchodu obou zakladatelů se mladé studio potýká s problémy. Zákulisní informace se shodují na tom, že letošní díl, který měl mít Sledgehammer původně na starosti, musel nakonec převzít Treyarch. Pokud máme věřit drbům, na vině byly údajně vleklé spory Sledgehammeru a Raven Software, které vývoj brzdily. Hra by měla nést podtitul Black Ops a být zasazena do období studené války.

Call of Duty: WWII

S problémy se dlouho potýkalo i studio Infinity Ward, které se z organizačních důvodů v roce 2014 spojilo s Neversoftem (série Guitar Hero a Tony Hawk Pro Skater), s nímž do té doby úzce spolupracovalo. Velkými posilami se stali Jacob Minkoff a Taylor Kurosaki z Naughty Dog, kteří mají na starosti hlavně příběhové kampaně. Pro Modern Warfare získalo studio zpět také řadu přeběhlíků z Respawnu, kam mnozí odešli po vydání původního Modern Warfare 2. Jejich pomoc byla rozhodně žádoucí.

Po špatně přijatých dílech Ghosts (recenze) a Infinite Warfare (recenze) se nad studiem vznášel Damoklův meč. První z obou her doplatila na nástup nových konzolí. Problémy technického rázu měla netypicky dokonce i v online složce. Druhé nemohla spousta fanoušků zase odpustit příliš futuristické zasazení, kolísavé tempo kampaně a po všech stránkách slabý multiplayer.



Studio se konečně vzchopilo a loňský návrat ke značce Modern Warfare (recenze) si vysloužil mnohem víc chvály než oba kritizované díly. Jeho kampaň je nejlepší v této generaci a multiplayer sice zdaleka není vyladěný, zato si v něm snad každý fanoušek najde to svoje. Neobsahuje lootboxy a zatím jej nezhyzdily ani kosmetické doplňky. Skončil také nepopulární season pass a Call of Duty úplně přešla na model sezón.

Podobně jako v případě Battlefieldu tím však utrpěla kvalita a množství map, jež jsou do hry přidávány. Vynikající mapy ze season passů, které mnohdy překonávaly původní kousky, nahradily populární výtvory ze starších dílů a prťavé rychlokvašky s mizerným spawnováním. Nehledě na to se Modern Warfare stále velmi dobře prodává a free 2 play režim Warzone pro hru znamenal nový impuls.



Call of Duty: Black Ops 3 Call of Duty: Black Ops 4

Trojlístek hlavních studií doplňuje Treyarch, jejichž Black Ops 3 (recenze) a Black Ops 4 (recenze) svým názvem sice sází na jistotu, ze všech dílů však působily nejodvážněji. Black Ops 3 nabídl spoustu obsahu i na poměry této série. Mimo jiné se chlubil nejdelší kampaní, kterou bylo možné projít až ve čtyřech hráčích. Za zmínku stálo i velké množství přidaných map do zombie módu. Black Ops 3 představoval zároveň nejrychlejší díl s vysokými možnostmi mobility, za což jej mnozí chválili, jiní proklínali.

Čtvrtý díl se zase výrazně inspiroval hero shootery na způsob Overwatche a nabídl revoluční způsob manuálního uzdravování. Hra také poprvé přidala režim Battle Royale, jemuž padla za oběť dokonce i příběhová kampaň. Jeho hraní je podmíněné nákupem celé hry, což v případě obdobné Warzone pro Modern Warfare už neplatí.



Bohužel hra Black Ops 4 zároveň znamenala dosavadní vrchol otravných mikrotransakcí přesahujících rámec kosmetických drobností. Také éra lootboxů začala v roce 2015 s třetími Black Ops a po dílech Infinite Warfare a WWII vyvrcholila právě v Black Ops 4 v roce 2018. To a celková přesycenost mimořádně ohavnými kosmetickými doplňky původně fantastický multiplayer naprosto zničila.



V Call of Duty mašinérii se dále postupně prosazuje také studio Beenox, které mělo mimo jiné na starosti PC verzi Black Ops 4 a remaster Modern Warfare 2 (recenze). Activision si je moc dobře vědom síly nostalgie. Zatímco remaster původního Modern Warfare (recenze) od Raven Software měl ještě multiplayer, který zůstává dodnes velmi populární, letošní remaster MW2 obsahoval pouze kampaň. Důvod je jasný, vydavatel se oprávněně bojí, že by remasterované klasiky nabouraly popularitu novějších titulů a nechce riskovat další štěpení komunity. Dodejme, že značka Call of Duty se minulý rok dočkala také mobilní verze.

Call of Duty: Modern Warfare Remaster Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campaign Remastered

Sekiro: Shadows Die Twice a období transformace

V portfoliu Activisonu za letošní generaci najdeme i jednu výjimku, která potvrzuje pravidlo. Sekiro: Shadows Die Twice (recenze) z roku 2019 je totiž naprostým protipólem všeho, co pod hlavičkou vydavatelství jinak vychází. Hra od tvůrců série Dark Souls cílí výlučně na jednoho hráče, je zasazená do temného fantasy světa samurajského Japonska, nevyšlo pro ní žádné rozšíření a stala se proslulou zejména díky nesmlouvavé obtížnosti, kterou zastíní i předchozí produkci From Software.

Kromě toho si titul odnesl řadu ocenění za nejlepší hru roku, mimo jiné i na prestižních Game Awards. Nad tím, jak se studio Hidetaki Miyazakiho dostalo ke smlouvě s Activisionem, si dodnes mnozí lámou hlavu, jisté je však to, že partnerství nevyústilo v žádný viditelný kompromis, kterého se mnozí obávali.



Sekiro: Shadows Die Twice

Activision se momentálně nachází v éře transformace, kdy chce podle svých slov vydávat více her. Minulý rok byl pro společnost turbulentní, v únoru propustila přes 800 zaměstnanců nedlouho potom, co ohlásila sice rekordní, ale pro společnost stále nedostatečné tržby. Vyhazov se ovšem netýkal samotných vývojářů, jejichž stavy společnost naopak navyšuje. Zároveň však v posledních dvou letech odešlo mnoho klíčových osobností, mimo jiné právě zakladatelé Sledgehammer Games Schofield s Condreym, otec zombie módu v Call of Duty Jason Blundell z Treyarchu a na začátku roku 2018 dokonce CEO Activision Publishing Eric Hirshberg. Velké změny se samozřejmě dotýkají i Blizzardu, jemuž se však bude věnovat samostatný článek.

Do zaměstnavatele roku má Activision zkrátka daleko, na druhou stranu kvalitu jednotlivých her si vydavatelství v uplynulých letech drželo poměrně vysokou. V porovnání s předchozí generací, kde jeho produkce sestávala z velkého množství nevýrazných titulů založených na drahé licenci však představuje velká sázka na remastery druhý, těžko udržitelný extrém. Po nevyhnutelném vyčerpání vlastní zásoby se nabízí řešení navazovat na remasterované značky novými díly. Čeká nás v budoucnu také návrat někdejšího komerčního trháku Guitar Hero? Jako další možnost se nabízí ještě větší příklon k hrám na mobily.

Přes astronomické zisky působí vydavatelský gigant v posledních letech značně vyčerpaným dojmem. Značka Call of Duty je neúnosně ždímána, stejně jako jednotliví vývojáři, kteří si na rozdíl od jiných nemohou dovolit luxus oddálení data vydání. Vývojem není zatížený pouze Treyarch, Infinity Ward nebo Sledgehammer Games, spoustu práce odvádí Raven Software, Beenox a High Moon Studios. Je otázkou, zda některé z těchto studií po nedávném navýšení stavů zároveň nevyvíjí zcela novou značku. Prvních novinek bychom se mohli dočkat v souvislosti s vlnou oznámení určených pro konzole nové generace.