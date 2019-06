RECENZE Crash Team Racing: legenda se vrací po 20 letech v super formě

Nitro-Fueled je bezesporu parádní dárek všem, kteří v roce 1999 měli doma první PlayStation a na něm drtili Crash Team Racing. O remake se postaralo zkušené studio Beenox, které projekt vytvořilo znovu od podlahy a pečlivě rekonstruovalo všechny herní prvky. To znamená, že můžete oprášit dvacet let staré triky a použít je i zde.

Druhým dechem je však třeba dodat, že Crash Team Racing Nitro-Fueled nežije pouze z nostalgie. Jde o těžkou váhu i na poměry aktuálních cart racerů. Měsíc starý Team Sonic Racing, který se odlišuje týmovými mechanismy, se sice povedl, ale Nitro-Fueled je přeci jen lepší.

Crash Team Racing Nitro-Fueled (Switch)

Překvapením je, že Nitro-Fueled běží na všech konzolích pouze ve 30 fps. Pokud porovnám verze pro Switch, u Sonica to bylo ve vyšších rychlostech znát, zatímco u Nitro-Fueled je pocit z plynulosti daleko lepší, řekl bych bezproblémový.

PlayStation 4 Pro vs Switch Na všech konzolích běží hra pouze ve 30 fps, přesto se podařilo zachovat dojem plynulosti. Grafika se spoustou detailů vynikne podle očekávání na PlayStation 4 Pro, ale moc pěkně vypadá i na Switchi, byť některé detaily a prvky chybí. Na Switchi je také na první pohled nižší rozlišení, což přestanete vnímat přesně v okamžiku, kdy poprvé šlápnete do pedálů. Zisk herních mincí podmíněný připojením k internetu nepotěší také hlavně u Switche. A poslední bod: nahrávací časy jsou hrozné. Tam, kde na PlayStation 4 Pro čekám nějakých 20 – 25 sekund, se na Switchi dostáváme na 40 – 45 sekund, v některých případech pak téměř k padesáti. To herní seanci znepříjemní. Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4) Crash Team Racing Nitro-Fueled (Switch)

Někteří už označují Nitro-Fueled za vítěze v souboji s Mario Kart 8 Deluxe, k tomu má ovšem z mého pohledu daleko. Pecka od Nintenda totiž nabízí víc obsahu, lepší on-line, je odladěnější, přístupná celé rodině a zároveň při hledání optimální trasy uspokojí i profíky.

Crash Team Racing Nitro-Fueled je oproti tomu hra z devadesátek se vším všudy, a to včetně obtížnosti. Jasně, stane se vám, že těsně před cílem vás někdo sundá raketou, s tím nic nenaděláte. Nicméně co se týče vlastního řízení a smykování, zkrátka celkového zvládnutí vozítka, je to hra čistě o skillu. A ona vstupní bariéra je mnohem vyšší než u obou zmíněných her.

Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4)

Nestačí totiž jet jen docela dobře. Musíte na správných místech hopsat, nevynechávat zrychlení, využívat power-upy, ale hlavně: musíte se naučit používat driftování a tím získat turbo.

Zatímco v ostatních hrách stačí jet ve smyku, tady máme dvě tlačítka. Jedním se dostaneme tradičně do skluzu, druhé je třeba ve správný moment zmáčknout, a to až třikrát, čímž získáme maximální boost. Správný moment ukazuje ukazatel dole (lze vybrat až ze tří variant zobrazení), případně pak žhnoucí kola (lze vypnout).

Crash Team Racing Nitro-Fueled (Switch)

Zajímavé jsou i power-upy. Na trati je samostatně nebo v bednách ovoce, které nejenom zrychlí vaše vozítko, ale v případě, že máte desek kusů, vylepší všechny dostupné power-upy na silnější verze. A to už stojí za to.

O naváděných raketách v cílové rovnice už byla řeč. Bombu vystřelíte přímo, ale můžete ručně odpálit ještě před nárazem. Základní bednu s výbušninami lze setřást hopsáním, štít ochrání, ale lze ho použít i jako zbraň. Maska pak ochrání před střelami, zpomalením, různými prvky na trati a ještě odmrští i příliš dotěrné nepřátele.

Crash Team Racing Nitro-Fueled (Switch)

Sbírání power-upů je nepředvídatelné, protože dopředu nevíte, na co natrefíte. A pak už zkrátka musíte takticky pracovat s tím, co máte. Jejich používání je zábavné a často na poslední chvíli zvrátí výsledek, ať u ve váš prospěch, či neprospěch. Občas je to k vzteku, ale na druhé straně vyhrát třeba o dvacetinu sekundy potěší.

Odezva vozítek je skvělá, chování živé, tady nemám žádné výhrady. Svádí to k tomu zajezdit si jen tak, čímž se dostáváme k příběhovému režimu Adventure. Ten by měl být přesnou rekonstrukcí jedničky, obsahuje tedy jen část tratí Z Nitro-Fueled (cekově přes třicet).

Funguje to tak, že postupně plníte závody, bojujete s bossy a otvíráte si další oblasti ostrova. Kromě tradičních závodů je tu reclic race (v podstatě time-trial) a sbírání poschovávaných písmenek C,T a R na tratích. Vtip je v tom, že písmenka musíte nejenom najít, sebrat, ale zároveň ještě pořád vyhrát závod. Jen tak mimochodem, na začátku zvolená obtížnost, standardně medium, mi nešla změnit, takže pokud chcete hrát nejprve na pohodu, dejte si easy.

Crash Team Racing Nitro-Fueled (Switch)

Další režimy, například bitvu s využitím power-upů, lze najít pod položkou Local Arcade. U jedné konzole lze přitom hrát až ve čtyřech lidech. Na Switchi je to tak, že každému stačí jeden ovladač Joy-Con, pro závodění ve třech a čtyřech je pak nutné hrát pouze v doku. Multiplayer po síti je sice základní, ale po vydání fixu jsem nezaznamenal jediný problém. Netcode je rozhodně lepší než už u Team Sonic Racing.

Hraním získáte nové postavy, vozítka, skiny či kola. Některé si otevřete hned, jiné mají náročnější podmínky, například u Polara se pandí skin zpřístupní po zisku čtrnácti CTR tokenů. Zbytek se nakupuje v pit stopu, ale nemusíte se bát, pouze za herní měnu. Mince získáváte hraním, ale celkem pomalu, největší porce je zřejmě v on-linu.

Trochu nešťastné je, že zisk mincí je podmíněn připojením k serverům. To asi tolik nevadí na velkých konzolích, jako jsou PlayStation 4 a Xbox One, na Switchi to ovšem nepotěší. Pokud budete hrát někde na cestách, tedy většinou zřejmě bez připojení k internetu, sice se započítá postup, ale mince nedostanete.

Co říci závěrem? Můžu jen zopakovat slova z úvodu. Crash Team Racing Nitro-Fueled nežije jen z nostalgie a bez problémů osloví i novou generaci hráčů. A za dobrou cenu. Jen není na první dobrou tak okamžitě přístupný jako konkurence.