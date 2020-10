RECENZE: Crash Bandicoot 4 žádné revoluční změny nepřináší. Naštěstí

Značka Crash Bandicoot zažívá v poslední době renesanci. Před zhruba třemi lety si fandové mohli užít zmodernizované kolekce prvních tří dílů Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a minulý rok závodního spin-offu Crash Team Racing Nitro-Fueled.

A byť obě hry byly fajn vzpomínkovým výletem do minulosti, tak milovníci Crashe volali po právoplatném dalším dílu. Dočkali se. Je to tady, vyšel Crash Bandicoot 4: It’s About Time, což je chronologicky čtvrtý díl hlavní série (nicméně, pokud počítáme spin-offy, remastery atd., celkem už spatřilo světlo světa víc než dvacet her s Crashem).

Vývoj obstarala společnost Toys for Bob, a pokud znáte historii Crashe, tak víte, že nejde o tvůrce, kteří dohlédli na předchozí hry (i když to není úplně přesné, lehce vypomohli s Crash Bandicoot N. Sane Trilogy). To samozřejmě vyvolalo určité obavy, kdy byli někteří milovníci Crashe nervózní z toho, zda budou dámy a pánové z Toys for Bob přistupovat ke značce s dostatečnou úctou.

Rovnou zaženu veškeré pochybnosti: udělali to, je zřejmé, že mají k původním hrám velký respekt a rozhodli se vsadit na osvědčené mechanismy, které obohatili o pár zajímavých prvků, které však nepřekopávají základní principy od základu.

Nové masky jsou tu Hra přichází s novými maskami, které nesou značení Quantum Masks, kdy má každá jiné a důležité schopnosti. Lani-Loni umožňuje takzvané „fázování“, což v podstatě znamená, že zhmotní určité objekty a jiné naopak zmizí. Toho využijete hlavně během skákacích sekvencí, kdy si můžete „přivolat“ další plošinky, případně nechat zmizet předměty, které vám překážejí. Při aktivaci masky Akano začne hlavní hrdina rychle rotovat a díky tomu dokáže skočit mnohem dál a také zničit předměty, které běžným způsobem odstranit neumí. Nevýhodou je, že během užívání Akana je hodně obtížné udržet postavu na jednom místě, což je problémem u skákání, které vyžaduje preciznost. Kupuna-Wa je maska, která má schopnost zpomalit čas. Hodně vám to usnadní například skákání po ledových plošinkách, které rychle padají z vodopádu nebo skákání po střechách létajících aut. Nicméně je trošku škoda, že Kupuna-Wa budete používat jen na poměrně málo místech. Ika-Ika je maska ovlivňující gravitaci. Pokud ji aktivujete, dokážete chodit po stropech, ovšem tohle je maska, bez které bych se asi klidně obešel, protože vyhýbat se překážkám a hopsat po plošinkách hlavou dolů je někdy docela frustrující.

To určitě ocení fandové předchozích titulů, kteří se po pár minutách hraní začnou usmívat a řeknou si: „Tys mi fakt chyběl, ty kluku jeden ušatá šilhavá.“ A řekl jsem si to i já, což pro mě bylo milé překvapení.

Měl jsem totiž na starosti recenzi Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a ano, bavila mě, ale rozhodně jsem si to (a nejsem si úplně jistý proč) neužíval tak, jako když jsem v dobách dávno minulých „pařil“ původní hry. Ovšem u čtvrtého Crashe jsem skoro sahal po kapesníku, protože jsem byl dojatý z toho, že jsem se opět dostal do rozpoložení: „Dobře, ještě jednu úroveň a vypnu to.“ A přiznávám se, že to už se mi v poslední době moc nestává.

Bylo nás pět

Čtvrtý Crash je ve svém základu skákačkou, kde se hlavní hrdinové vydávají napříč prostorem a časem do různých světů a zdolávají intenzivní úrovně, které kombinují dvojrozměrné a trojrozměrné pasáže.

Hrdinů je víc, konkrétně pět, kdy jsou těmi hlavními sourozenci Crash a Coco, kteří mají totožné schopnosti, ale samozřejmě jiný vzhled. Plus je tu trojice Tawna, Dingodile a dokonce padouch doktor Neo Cortex, kterých se na chvíli ujmete během hlavní příběhové kampaně zahrnující přibližně 40 úrovní. Postupem času se zpřístupňují speciální mise právě s těmito postavami, které hrát nemusíte, ale byla by škoda je ignorovat.

Každá z nich má trošku jiný herní styl. Tawna sází na vystřelovací lano, Dingodile na vysavač (ne, nebojte se, nikdo vás nebude nutit uklízet) a Neo Cortex má k dispozici zbraň, která nepřátele mění v užitečné věci.

Vřele doporučuji se vedlejším levelům nevyhýbat, protože jsou obvykle velmi dobře navrženy a mají alternativní pohled na děj. Dobře, ten není kdovíjak promyšlený, ale je roztomile infantilní a docela vtipný.

Navíc, postranní mise samozřejmě prodlužují herní dobu. Stejně jako flashbackové úrovně, které vás vezmou hluboko do minulosti, případně možnost projít si již dokončené úrovně na čas nebo v takzvaném N. Verted módu, kdy je prostředí úrovní nejen zrcadlově obráceno, ale má i jiný vizuální styl.

Pokud se zaměříte jen na hlavní kampaň, na konec se dostanete řekněme za šest až devět hodin (v závislosti na šikovnosti), ale pokud se nebudete jen bezhlavě hnát kupředu, tak je vám nabízeno víc než sto úrovní. A ano, někdy se trochu „recykluje“ to, co už jste viděli během hlavních misí, ale většinou to příliš nevadí.

Cesta napříč časem

Už jsem nakousl, že se ve hře cestuje časem, což tvůrcům dovoluje se v případě různých světů, které navštívíte, hodně vyřádit. A oni to udělali. Na první pohled to tak možná nevypadá, protože jednotlivá universa, která vás čekají, jsou například pirátský, ledový nebo prehistorický svět, což nezní zrovna originálně, ale vývojáři stvořili místa s neuvěřitelnou fantazií a hravostí.

Vizuálně se (v dobrém slova smyslu) utrhli ze řetězu, takže na některé úrovně je opravdu radost pohledět. Jsou pestré, neustále se v nich něco děje a ano, někdy to působí až kýčovitě, ale něco takového ke Crashovi prostě patří.

Grafika je povedená a určitě nepůsobí zastarale, ale současně jasně odkazuje na předchozí hry, přebírá z nich styl tak, aby čtvrtý Crash vypadal jako modernější, ale stále pokračovatel oblíbené série.

Žádné větší výtky nemíří ani na dabing a hudbu. Crash toho samozřejmě zrovna moc nenamluví, ale ostatní postavy ano a většinou jde o profesionálně odvedenou práci. Mimochodem, hra je věnována Melu Winklerovi, který namlouval masku Aku Aku, ale bohužel letos zemřel.

I hudba je povedená, dobře podbarvuje dění na obrazovce a ano, byly chvilky, kdy mi začala lézt na nervy, protože jsem neustále slyšel dokola ty samé tóny, ovšem to není vina tvůrců, ale mé netrpělivosti a nešikovnosti. Čímž se dostáváme k...

Pro sebemrskače i pro netrpělivé typy

...obtížnosti čtvrtého Crashe. Není tajemstvím, že skákačky z této série nejsou úplně milosrdné, umějí dát člověku pořádně zabrat. A výjimkou není ani nový díl, který vás nebude šetřit. Připravte se, že se budete rozčilovat, a to hodně.

Pokud nebudete ostražití a nebudete pozorně sledovat to, co se děje, pak budete určité části úrovní opakovat a znovu a znovu a znovu. Ovšem, devadesát procent času není hra neférová, obvykle je chybou to, že je člověk příliš netrpělivý a zbrklý.

Na druhou stranu, je tu pár míst, které překračují hranici mezi výzvou a frustrací a zapotíte se. Ne obrazně, doslova se zapotíte. Nezbude vám tak, než napnout veškeré své síly, obrnit se trpělivostí a modlit se k herním bohům s prosbou o trochu štěstí.

Stejně jako u minulých projektů, i v tomto případě je obtížnost místy nevyvážená. Náročnost nestoupá postupně, některé „krvelačné“ lokace se objevují už v počátečních fázích hry, ale současně některé pozdější mise jsou relativně lehké.

Aby si člověk, který není úplně trpělivý, nevytrhal vzteky všechny vlasy, přišli tvůrci s výraznou změnou. Nenabízejí různé úrovně obtížnosti ve standardním slova smyslu, ale na výběr máte ze dvou módů, a to retro a moderního, mezi kterými lze kdykoliv přepnout. Zatímco v případě retro se operuje s tím, že pokud přijdete o všechny životy, máte smůlu a vracíte se na začátek levelu, tak u moderního módu je počet životů neomezený a pokud hlavní postava zemře, objeví se na posledním checkpointu.

Už slyším stížnosti některých hráčů, kteří budou nadávat na to, že tím přišel čtvrtý Crash o část svého staromilského kouzla a pořádnou porci napětí, ale upřímně, já si myslím, že jde ze strany tvůrců o chytrý krok. Kdo si chce užít čtvrtého Crashe se vším všudy, může, ale pokud někdo nemá mírné masochistické sklony a i tak si chce Crashe zahrát, má šanci.

Možná zazní námitka, že tak ztrácí smysl riskovat a snažit se sbírat co nejvíce Wumpa plodů (dál platí, že pokud získáte sto kousků tohoto ovoce, dostanete bonusový život, samozřejmě se to týká retro módu), ale není to úplně pravda. Hra vás odmění za to, že málo umíráte, a když posbíráte co nejvíce ovoce, zpřístupní se další vzhledy pro hlavní hrdiny. To možná někomu přijde jako malá odměna, ale některé skiny jsou docela povedené.

Prostě a jednoduše, přítomnost moderního módu podle mě není zneuctění odkazu původních her. Ale ano, je to trošku subjektivní pohled na věc, protože se přiznám, že v některých úrovních můj hrdina zemřel víc než desetkrát a neumím si představit, že bych určité lokace musel procházet celé xkrát, protože i tak jsem u nich byl na pokraji zhroucení.

Je libo novou masku?

Další výraznou změnou týkající se herních mechanismů jsou nové masky nazvané Quantum Masks (jejich přehled najdete v rámečku). Ty ke Crashovi neodmyslitelně patří a posouvají určité levely na novou úroveň. A většinou v dobrém slova smyslu.

Máme tu masku, která zpomalí čas, další „vymaže“ některé objekty a jiné zase zhmotní a najdete i masku, která vám dovolí chodit po stropě. Narazíte na množství lokací, kde se bez schopností masek neobejdete a je to zajímavé zpestření, i když například zdolávat těžké úrovně hlavou dolů, to popravdě není někdy úplně zábavné a klidně bych se bez toho obešel.

To však platí spíše pro místa, která jsou prezentována ve 3D, tam je občas problém s orientací, i pokud nejste vzhůru nohama. Někdy je hodně obtížné se trefit na malou plošinku, byť vám pomáhá stín, který ukazuje, kam dopadnete. Určitá místa jsou trochu přeplácaná a vyznat se v prostoru a trefit se tam, kam potřebujete, je docela náročný úkol. A občas se mi zdálo, že ovládání nereaguje úplně dokonale, takže některé hopsací sekvence byly docela boj. A to bez ohledu na to, že kamera byla většinu času nápomocná, což není u podobných her úplně běžné.

Nicméně nebylo to tak časté, aby to bylo víc než jen drobnou chybkou na kráse. Stejně tak problémy jako to, že se postavy občas „propadnou“ do země, případně vás hrdina prostě zmizí za některými předměty a vy ho vůbec nevidíte (ne, není to záměr tvůrců).

Jde o výjimečné nedotaženosti, které v klidu přehlédnete, protože ve finále je Crash Bandicoot 4: It’s About Time hrou, po které fandové volají spoustu let. Je to pocta původním projektům, která si z nich bere to nejlepší, ale současně díky novým úrovním a pár novinkám (jakou jsou další masky nebo běhání po zdech) nebudete mít pocit, že jde jen o prachsprostý recyklát.