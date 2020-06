Crash Bandicoot 4 naváže na sérii tam, kde před dvaceti lety skončil

Ještě než studio Naughty Dog přišlo s vysokorozpočtovými blockbustery Uncharted a The Last of Us, uchvátilo majitele konzolí Playstation skvělou 3D hopsačkou Crash Bandicoot. Ta sice do tehdy velice populárního žánru nepřinesla nic zásadně nového, kvůli vyladění hratelnosti a excentrickému hlavnímu hrdinovi však dobyla herní svět. A to včetně Japonska, které většina západních hitů nechává zcela chladným.



Třetí díl vyšel v roce 1998, od té doby se značka dočkala mnoha pokračování, většinu z nich ovšem fanoušci nikdy nepřijali za své. Důstojný návrat na scénu se tak podařil Crashovi až v roce 2017, kdy vyšla kolekce remaků původní trilogie (viz naše recenze). Její úspěch překonal veškerá očekávání a oznámení čtvrtého dílu tak bylo jen otázkou času. A už je to konečně tady.

První trailer ukazuje, že studio Toys for Bob (například rovněž skvělý remake Spyra) bude hrát na jistotu a přinese vše, co na této sérii lidé milovali. Tedy barevnou grafiku, obtížnou hratelnost a spoustu situačního humoru, připomínajícího kreslené animáky. Už z výběru písně Funk Soul Brother od Fatboye Slima je patrné, že autoři cílí především na nostalgii, kromě o poznání hezčí grafiky vše vypadá přesně jako před dvaceti lety.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time vychází již 2. října na Xbox One a PS4, pozdější PC verze není zcela vyloučena.