Sony ukázala dávku her pro stávající i chystanou generaci PlayStationu

Sony už dopředu tlumila všechna očekávání s tím, že neukáže žádné exkluzivity z vlastních studií. I tak ale bylo o co stát a fanoušci především arkádových her budou mít v příštím půlroce rozhodně co hrát.



Na úvod jsme se dočkali pořádné várky nových záběrů z již dříve oznámeného Crashe Bandicoota 4. Jde o první regulérní pokračování oblíbené série po více než deseti letech, na jádru hratelnosti se však nic zásadního nezměnilo. Pořád půjde o přímočarou akční arkádu, která nešetří originálními nápady. Novinkou jsou čtyři hratelné postavy, které by měly zaručovat značnou variabilitu a znovuhratelnost. Přestože bude Crash plný divokých kosmetických doplňků, vývojáři zdůraznili, že v něm nebudou žádné mikrotransakce.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time vyjde 2. října kromě PS4 i na Xbox One.



Poté následovaly nové záběry z Hitmana, který poměrně překvapivě přichází i na virtuální realitu PS VR. A to nejen teprve chystaný třetí díl, ale i oba předchozí. U této pomalé hry virtuální realita rozhodně dává smysl, nebude však vyžadována.

Hitman 3 vyjde a jaře 2021 kromě PS4 a PS5 i na PC, Xbox One Xbox One X.

Co by to bylo za prezentaci, kdybychom se nedočkali nějakého toho remasteru. Tentokrát dojde řada na kultovní logickou plošinovku Braid z roku 2008 (naše dobová recenze), která kromě vylepšené grafiky dostane i spoustu bonusů navíc.

Braid: Anniversary Edition vyjde na jaře 2021 na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch a PC.

Snad až příliš času bylo věnováno zvláštní akční hře The Pathless, která vypadá spíše jako moderní titul pro chytré mobily, než něco, co by mělo poutat na nákup nové konzole. Akční střílečka od autorů pomalého artového Abzû je prostě příliš divná na to, aby v nás vyvolala touhu okamžitě si ji zahrát.

Vyjde ještě letos, kromě PS4 a PS5 i na PC.



Dál už to vezmeme jen stručně.

Po 12 letech se pokračování dočkají příznivci roztomilé roguelike akce Spelunky 2. Kromě PS4 vyjde i ve Windows. Genshin Impact vypadá jako manga verze nintenďáckého hitu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, jen s tím rozdílem, že bude podporovat kooperativní multiplayer. Vyjde letos na podzim na PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC i mobilní platformy.

Aeon Must Die! je podle traileru nesmírně stylová plošinovka čerpající z estetiky osmdesátkových sci-fi filmů, ANNO: Mutationem pak kyberpunkové akční RPG s retrografikou.

Všechny hráče skvělé střílečky Control jistě potěší, že dlouho slibovaného přídavku Awe se dočkáme již 27. srpna. Bugsnax vypadá jako roztomilá akční adventura, ve které budeme lovit hmyz, kromě PS4 a PS5 vyjde i jako exkluzivita obchodu Epic Store.

Pedestrian je originálně vypadající logickou plošinovkou, ve které budete ovládat drobného kresleného panáčka lezoucího po cedulích a značkách. Skvělý trailer dostala poprvé oznámená PvPvE multiplayerová akce Hood: Outlaws & Legends.

Závěr čtyřicetiminutové prezentace pak patřil ambicióznímu Godfallu, který byl jednou z vůbec prvních oznámených her na konzole příští generace. Bezmála desetiminutová ukázka hratelnosti jen potvrdila náš dojem, že půjde v podstatě o fantasy Destiny, jen bez mikrotransakcí.

Celkově lze s prezentací vyslovit spokojenost. Žádné zásadní pecky jsme neočekávali a ani je nedostali, na druhou stranu záplava chystaných titulů je tak bohatá, že si svého favorita nejspíše vybral každý.