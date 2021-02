Fantastická hopsačka Crash Bandicoot 4: It’s About Time vyjde 12. prosince na PlayStation 5, Xbox Series X/S a Switch. Majitelé Xbox One a PS4 verze získají upgrade zdarma. Co nová verze přinese?

Rychlejší nahrávací časy, hraní ve 4K při 60 FPS, podporu 3D audia, na PS5 také podporu ovladačů DualSense. Na Switchi se hráči budou muset spokojit s 30 FPS a 720p v handheldu a 1080p v doku. Chystá se i PC verze, ta ovšem vyjde letos později.