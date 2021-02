První letošní prezentace PlayStationu zklamala, nic zásadního neukázala

Letošní rok je zatím na nové tituly velice slabý a tento trend asi bude i nadále pokračovat. Kdo si od čtvrtečního pořadu State of Play, ve kterém tradičně značka PlayStation ukazuje chystané novinky, sliboval nějaké zásadní oznámení, musel jednoznačně odcházet zklamaný.

Ne tedy, že by desítka předvedených titulů snad vypadala vyloženě špatně, to rozhodně ne, chyběla ale mezi nimi nějaká jednoznačná pecka, na jaké jsme si v posledních letech od Sony zvykli. Ale vezměme to popořadě.

Jako první jsme se dozvěděli o next gen aktualizaci pro Crash Bandicoot 4: It’s About Time (naše recenze). Majitelé PS5 se mohou těšit na 4K rozlišení v 60 snímcích za sekundu, podporu pokročilých funkcí ovladače DualSense a uložené pozice budou mezi verzemi plně kompatibilní.

Následovala ukázka z chystané zběsilé akce Returnal od studia Housemarque. Vypadá sice solidně a zřejmě nabídne i zajímavý příběh, ovšem trailerů už jsme zatím viděli spoustu a ani ten aktuální neukázal nic, co by obhájilo cenu přesahující 2000 Kč.

Barevná vybíjená od Electronic Arts Knockout City cílí na Fortnite generaci, navíc už jsme ji viděli minulý týden v prezentaci Nintenda. Asi vynecháme…

To bojovka Sifu od tvůrců Absolvera vypadá mnohem lépe a v redakci jsme se shodli, že jde zřejmě o vrchol celého půlhodinového vysílání. Grafika je sice hodně stylizovaná, ale daří se jí zprostředkovat atmosféru klasických kung-fu filmů. Vyjde ještě letos, kromě PS5 i na PS4 a PC.

Solar Ash od tvůrců Hyperlight Drifera vypadá jako sci-fi klon nedávného Pathless. Asi to bude zajímavé, ale jen určité omezené množství artových 3D hopsaček, které člověk za rok dokáže zpracovat a osobně už mám vybráno. Vyjde ještě letos, kromě PS5 i na PS4 a PC.

Security Breach je další díl populární série Five Nights At Freddy’s. Fanoušci jsou podle prvotních reakcí nadšeni, pokud jste ale tuto značku dosud ignorovali, ukázaný trailer na tom asi nic nezmění.

To Oddworld: Soulstorm míří na mnohem starší hráče, jde totiž o volné pokračování plošinovky Oddworld: Abe’s Oddysee, kterou jsme hráli ještě v DOSu. Kromě hezké grafiky autoři slibují i větší volnost při řešení hádanek, skvělou zprávou však je, že bude hra v dubnu pro předplatitele služby PS Plus na PlayStation 5 zadarmo. Doufejme, že to neznamená, že by se jí příliš nevěřilo.

Následovaly nové trailery z krásně vypadající akční adventury Kena a střílečky Deathloop od Arkane Studios. Ta konečně začala nabírat konkrétní obrysy a nevypadá vůbec špatně. Pokud vás v Dishonored štvalo, že máte k dispozici spoustu cool schopností, ale hra vás za jejich používání trestá, Deathloop by mohl být hrou přesně pro vás. Asi.

Závěr pak patřil remaku Final Fantasy VII, který dostane na PS5 grafické vylepšení a také nové DLC Intergrade, ve kterém si zahrajeme za Yuffie Kisaragi.

A to je vše. Nezbývá než doufat, že šlo ze strany Sony jen o zahřívací kolo a na další State of Play nebudeme muset čekat na další pololetí.