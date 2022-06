Unikla nabídka červencových her, které získají předplatitelé PS Plus

Herní insider vystupující pod přezdívkou billbil-kun odhalil červencové hry v předplatném PS Plus a vzhledem k jeho předchozím zářezům není důvod mu nevěřit. Předplatitelé se tak mohou těšit na vynikající hopsačku Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS4, PS5), kooperativní multiplayer Arcadegeddon (PS4, PS5) a horor The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4).

