Ani slavný hrdina tuctovou hru nezachránil. Mobilní Crash Bandicoot končí

Značka Crash Bandicoot je tady s námi již šestadvacet let, stále se jí však daří. V posledních letech jsme tak dostali remake prvních třech dílů (viz naše recenze) i regulérní pokračování (viz naše recenze), v blízké budoucnosti se pak můžeme těšit ještě na bojovku Crash Team Rumble. Ovšem ne všechno, čeho se tento splašený vačnatec dotkne, se automaticky promění zlato. Důkazem budiž nevýrazná mobilní plošinovka On the Run!, která po pouhých dvou letech existence ukončí provoz.

Na velikých konzolích se Crashovi naštěstí daří lépe.

Ne že by snad šlo o úplný průšvih, hra byla celkem zábavná, její hlavní problém byl ovšem zoufalý nedostatek originality. Jinak řečeno, podobných her existuje na mobilech nespočet a sám hlavní hrdina to nezachrání.

Vývojáři už vypnuli herní obchod, ve kterém bylo možné nakupovat kosmetické předměty a dočasné bonusy, hra pak poběží až do 16. února. Pokud si ji tedy chcete vyzkoušet, máte poslední příležitost, poté se nadobro odebere do virtuální nicoty.