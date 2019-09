RECENZE: Borderlands 3 zlomové změny nepřináší. A je to jedině dobře

Je to otázka stará jako lidstvo samo (dobře, ne tak stará, ale řeší se to už dlouho). Pokud něco dobře funguje, je nutné to výrazně měnit, nebo je lepší nechávat to tak, jak to je, a jen to jemně dopilovat? Borderlands 3 zvolily druhou cestu.

Ne vždy je podobný přístup vhodný. Videoherní série, které chrlí nové díly každý rok, často (a někdy zaslouženě) schytávají kritiku za nedostatek inovací. Ale Borderlands nenabízí nová pokračování každoročně, poslední právoplatný díl vyšel v roce 2014, takže si může dovolit příliš neexperimentovat a vsadit „jen“ na to, co se už osvědčilo v minulosti, a přidat k tomu pár drobností navíc.

Borderlands 3 Borderlands 3

Jádro hry tedy zůstává stejné. Borderlands 3 je zběsilou střílečkou z pohledu první osoby, ve které hraje loot skoro stejně důležitou roli jako akce samotná.

Herní mechanismy sázejí na svižné tempo, nicméně se často nevyplácí styl „vběhnu tam po hlavě a vystřílím co půjde.“ Je nutné alespoň trochu taktizovat. Skrývat se před střelbou nepřátel, pořádně zvažovat, které zbraně používat, a opatrně nakládat s municí.

Na počátku si můžete zvolit ze dvou obtížností – lehkou a normální (kdykoliv lze volbu změnit) – s tím, že ani lehká zase tak lehká není. Nepřátelé se obvykle nezřítí k zemi po jedné kulce (i když se trefíte přímo mezi oči). A naopak, může se klidně stát, že než se nadějete, bude vaše postava rozložena na částice a vám nezbude, než se smířit s poplatkem za oživení.

Borderlands 3 Borderlands 3

Nedá se říct, že by protivníci byli vysloveně géniové, ale určitý pud sebezáchovy mají. Schovávají se, občas provádějí něco, co by se dalo nazvat taktikou, a jak bylo naznačeno, jsou docela odolní. Borderlands 3 je slušnou výzvou.

Zbraně, zbraně a zase zbraně

Jste tak „tlačeni“ do plnění i vedlejších misí, které jsou sice nepovinné, ale brzy pochopíte, že jsou skoro nezbytné. Díky nim nejen získáváte zkušenosti, ale především hromady a hromady (a ještě další hromady) vybavení.

Čtyři borci na scéně Borderlands 3 nabízí čtyři nové hrdiny, kteří jsou výrazně odlišní, což motivuje k dalšímu průchodu hrou. Dalo se čekat, že hrdinové budou velmi svérázní, a to také jsou. Jde o zvláštní postavičky a určitě si mezi nimi najdete favorita. A kdo je tedy na výběr? Amara – Její unikátní schopnosti zahrnují vyvolání několik mystických pěstí, které dokážou nepřátelům slušně zatopit. Amara je poměrně rychlou postavou, která je vhodná pro ty, kteří nevydrží na místě a místo skrývání preferují rychlé pobíhání po bojišti. FL4K – Jde o robotického lovce, který v boji využívá několik „mazlíčků“. Ti mu velmi rádi pomáhají likvidovat (velmi efektivně) protivníky. FL4K má na výběr ze tří bestií, které může povolat do bitvy. Moze – Zkušená vojanda, která také není sama – jejím společníkem je mech nazvaný Iron Bear. Tahle dvojka je vhodnou volbou pro ty, kteří rádi spoléhají na hrubou sílu. Není překvapením, že Iron Bear dost vydrží, takže pokud nejste trpělivý typ a místo útoků ze zálohy se vrháte střemhlav do boje, Moze a Iron Bear jsou to pravé ořechové. Zane – Je naopak někdo, kdo sází na překvapivé útoky, a jeho specialitou je způsobovat chaos. Zane je zabiják, který si dává záležet na image a k dispozici má hromadu zajímavých technologických hračiček, které mu poskytují výhodu během střetů s nepřáteli. Jako jediný může mít najednou k dispozici dvě unikátní schopnosti (ale v tom případě nelze používat granáty).

Asi netřeba připomínat, že série Borderlands sází na obrovské množství předmětů, které můžete získat, a třetí díl samozřejmě není výjimkou. Především zbraní je astronomický počet. Samozřejmě se často liší jen v nepatrných detailech, ale i když „odfiltrujete“ kousky, které jsou si podobné jako vejce vejci, tak vám zbude pořádný arzenál.

A i v případě trojky je podstatnou součástí zábavy to, že člověk studuje výhody a nevýhody různých zbraní, testuje, zda mu „sedí“, a hledá toho správného společníka pro boj proti hordám nepřátel.

Borderlands 3

Hry Borderlands nás naučily, že není moudré sledovat jen základní atributy, jako je poškození, ale neméně podstatné jsou i další specifika zbraní. A jelikož si v Borderlands 3 užijete spoustu nových kousků, tak je opravdu na místě si pořádně otestovat, která zbraň vám bude vyhovovat.

Tvůrci si zaslouží poplácat po zádech za rozmanitost, kterou arzenál nabízí. Některé zbraně jsou klasického ražení, ale jiné jsou hodně futuristické nebo jednoduše bizarní. Kromě toho mají mnohdy dva různé módy střelby, takže se určitě do sytosti vyřádíte.

Pandora? To už nestačí

Největší novinka ve hře se netýká herních mechanismů, ale lokací. Byť začnete na staré známé Pandoře, tak se později vydáte na několik dalších planet, které se od sebe výrazně vizuálně liší.

Jedna nabízí „sci-fi look“ – pohybujete se mezi neosobními mrakodrapy – a další zase odkazuje na Tibet. Přiznám se ale, že zrovna tahle planeta mi hodně připomínala lokaci z Overwatch. Úplně originálně nepůsobila.

I tak je hodně velkým plusem, že se nebudete zdržovat jen na místech, která už velmi dobře znáte, ale vydáte se i do neprozkoumaných oblastí, s čímž jsou spojeny nové zbraně i nepřátelé.

Dobrou zprávou je, že cestování je opět velmi rychlé, lze se bleskově teleportovat z místa na místo. A mám pro vás takovou malou radu (i když samozřejmě nepochybuji, že byste na to přišli sami): nebuďte zmatení z toho, že terminály pro rychlé cestování často nenabízí lokace, které potřebujete. Někdy je nutné otevřít mapu (což je možné v podstatě kdekoliv) a vybrat si vytouženou lokaci na ní. To samozřejmě platí už pro předem navštívená místa. Na nová budete cestovat s pomocí vesmírné lodi Sanctuary III.

To je vaše základna, na které najdete hromadu NPC, kteří vám zadávají úkoly, ale také například pomáhají vylepšit kapacitu zásobníků (to je extrémně důležité, munice není nikdy dost). Co se týče Sanctuary III, tak k ní mám malou výtku: v prvních chvílích je poměrně matoucí, není úplně snadné se na palubě zorientovat bez neustálého nakukování do mapy a pečlivého sledování ukazatelů na zdech.

Borderlands 3 Borderlands 3

Pokud jde o jiné formy přepravy, tak v případě, že jste přímo na povrchu planet, máte několik možností. Kromě rychlého cestování, o kterém už byla řeč, je to stará dobrá klasika, tedy chodit po svých, a ani tentokrát nechybí dopravní prostředky.

A stejně jako v minulosti není řízení vozidel ideální. Je sice pravda, že si ovládání můžete trochu uzpůsobit, ale přiznám se, že jsem se s řízením v prvních chvílích dost pral, a i když mi nakonec vešlo do krve, příliš jsem si ho neužíval.

To bohužel platí i pro některé souboje s bossy. Ty byly slabinou série Borderlands už v předchozích dílech a jsou stále. Některé střety s nimi jsou zábavné, ale nemalé množství jich je poměrně stereotypních a frustrujících a budete se modlit, aby už skončily.

Noví hrdinové i záporáci

Některým se dá vyhnout, protože spadají do nepovinných úkolů, některým ne, jde o součástí hlavní příběhové kampaně. Ta opět sází na hodně svérázný příběh, který je over the top a plný ujetých postav a roztomile béčkových záporáků.

Ti jsou noví – jde o Calypsova dvojčata. Napsána i nadabována jsou dobře, takže v tomto ohledu si není na co stěžovat. Stejně tak vám jistě udělá radost, že se v příběhu našlo místo pro návrat mnoha starých známých. Někteří jsou přirozenou součástí příběhu, jiní jsou trošku násilně našroubováni do děje, ale ať tak nebo tak, jejich přítomnost většinou potěší.

Borderlands 3 Borderlands 3

Nadšení budete, i pokud jste si zamilovali humor, který je nedílnou součástí Borderlands. Znovu je hodně praštěný, místy dost dětinský a záměrně trapný, ale předpokládám, že když sáhnete po třetím dílu Borderlands, tak asi víte, že tvůrci mají rádi určitý typ vtípků, který není úplně pro každého.

Hra nabízí čtyři nové hrdiny (jejich přehled najdete v rámečku), mezi kterými jsou dostatečné rozdíly, aby si to své našel snad každý. Jestli se nemýlím, tak poprvé mají postavy k dispozici tři unikátní schopnosti, přičemž každá je svázána s jedním ze tří dovednostních stromů s hromadou vylepšení.

Dalším novým prvkem (který jsem ale moc nevyužíval) je možnost „sklouznutí“ a také schopnost chytat se okrajů vyvýšených míst.

Sami, nebo ve čtyřech

Herní doba se samozřejmě liší podle toho, kolik postranních misí budete plnit, ale řekněme, že bez větších problémů se vyšplhá přes hranici třiceti hodin.

Borderlands 3 však není oním typem hry, který po prvním dohrání odložíte. Po dokončení kampaně se zpřístupní mód True Vault Hunter, který nabízí nebezpečnější nepřátele, ale také lepší předměty.

Kromě toho po dohrání můžete vyzkoušet mód Mayhem. Ten je přístupný skrze terminál na Sanctuary III a čekají v něm velmi odolní protivníci. Rozdělený je do tří úrovní obtížnosti – ta nejvyšší je hodně velký oříšek i pro zkušené střelce. Na druhou stranu odměny jsou velmi lákavé.

Borderlands 3 Borderlands 3

A pokud vás zajímá – a já jsem si jistý, že zajímá –, zda se dá Borderlands 3 hrát ve split-screenu, tak ano, dá. Ovšem platí to pouze pro konzolovou verzi hry. Kromě toho je možné spojit síly až se třemi dalšími lidmi online. Příjemná je možnost zvolit si, zda se chcete „přetahovat“ o předměty, nebo ne.

Borderlands 3

Je ale na místě zmínit, že si nemalé množství hráčů stěžuje na technické problémy během split-screenu, jako jsou výrazné propady snímkování nebo třeba mizení textur a podobné „laskominy“. Já jsem měl štěstí a s něčím takovým jsem se setkal opravdu jen výjimečně.

Tím ale neříkám, že by hra netrpěla určitými nedostatky. Během kampaně jsem zažil případy, kdy postavy bez mrknutí oka procházely skrze různé kusy nábytku, nebo například na moment, kdy vypadly titulky. Ale šlo jen o pár chvilek, které se daly v klidu přehlédnout.

Hra Borderlands 3 je návratem, ve který fandové značky jistě doufali. Je to stále parádní zábava, tentokrát navíc obohacena o nové planety. Bude to znít jako klišé, ale Borderlands 3 jsou důkazem, že někdy je lepší mírná evoluce než revoluce.