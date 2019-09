Pořád to stejné, v dobrém i špatném, shodují se první recenze Borderlands 3

Vydavatelství 2K kvůli obavám z předčasného úniku informací poskytlo „review kopie“ netrpělivě očekávaných Borderlands 3 jen několika málo americkým herním médiím.

Embargo na recenze skončilo v pondělí a jelikož se my, stejně jako zbytek světa, dostaneme do hry až v pátek, nezbývá v tuto chvíli nic jiného než vzít za vděk cizími názory.



Ty víceméně potvrzují to, co od hry sami očekáváme. Je to tedy úplně to stejné co ve dvou předchozích dílech, jen s řadou dílčích vylepšení a moderní grafikou. Jelikož od vydání dvojky uplynulo sedm let, většině recenzentů to stačí, a tak se hodnocení pohybují nejčastěji mezi 80 a 90 %.

Nejhůře dopadla hra u redaktorů magazínu PC Gamer, kteří jí odsoudili jen k lehce nadprůměrným 63 procentům. Důvody? Trapný humor, nulová invence, chybějící end game obsah a bugy. I oni však uznali, že v tom nejdůležitějším, tedy pocitu ze střelby, hra vyloženě exceluje.

Borderlands 3 vychází 13. září na PC (s půlroční exkluzivitou pro Epic Store), Xbox One a PS4, naší recenzi očekávejte v průběhu příštího týdne.