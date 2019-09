Co budete hrát o víkendu?

Jakub Žežule - Tento týden jsem po sedmdesáti hodinách konečně dohrál hlavní příběhovou linku Assassin’s Creed: Odyssey. Tedy přesněji spíš jednu z těch hlavních. Myslím, že jsem s hrou celkově tak z poloviny hotov.

Assassin´s Creed Odyssey

Dan Jarocký - Jelikož až do konce týdne běží otevřená beta Ghost Recon Breakpoint, tak je hlavní program jasný. Kromě chystané novinky od Ubisoftu bych se rád vrátil k Battlefieldu V, který s aktualizací 4.6 obdržel plnohodnotnou verzi mapy Al Sundan. Zbylý čas si pro sebe pravděpodobně ukousne nová FIFA.



Ghost Recon: Breakpoint

Ondřej Martinů - Chystám se pokračovat v Borderlands 3 na PC, i když je hraji už od prvního dne vydání, stále nejsem na konci. Opravdu hodně mě baví, a i když se mi toho na hře spousta příčí (otravní a zároveň nudní záporáci nebo humor, který se rychle přejí), ne a ne mě pustit. Musím uznat, že po stránce pocitu ze hry je to opravdu mistrovské dílko.

Borderlands 3

Když bude čas, tak si dám i jednu nebo dvě mise v kampani Starcraftu 2, kterou jsem se teď po velmi dlouhé době rozhodl zopakovat. Wings of Liberty jsem kdysi dohrál celé, ovšem další dvě části mě minuly, tak to hodlám napravit. Vzpomínám, jak mě tehdy grafika příběhových scén mezi samotnými misemi naprosto uchvátila a ačkoliv je to už devět let, co hra vyšla, stále vypadá parádně.



Jan Srp - Recenzuji novou FIFU, takže to mám celkem jasné. Frustraci z prohraných zápasů si pak vylévám na růžových banditech z Far Cry: New Dawn, které teď hraji v rámci měsíce předplatného služby Uplay+ zadarmo. Chtěl bych to stihnout dohrát, dokupovat si nic rozhodně nechci.



FIFA 20 Far Cry New Dawn

Michael Mlynář - Ještě pár hodin před vydáním tohoto článku stále živím naději na to, že bude o víkendu hezky a budu si hrát v prvé řadě venku na kole. Zima se blíží a příležitostí na celodenní výlety už moc nebude. A když to nevyjde, tak zalehnu k Far Cry 4.

Far Cry 4

V posledních asi třech letech totiž dojíždím věci, které jsem v době jejich vydání nestihl. A nějak moc nevím, co na té hře tehdy všichni viděli. Je tam spousta věcí, které mi nedávají smysl, přijdou mi blbé, nebo mě nebaví. Ale stejně u toho z nějakého důvodu dokážu prosedět celé večery. Je to zkrátka tak nějak chytlavé, zábavné a místy i docela vtipné. A hlavně je to VELKÉ. Mám odehráno odhadem 40 hodin a odkrytou mám zhruba třetinu mapy. Takže pro herního novináře ve výslužbě je to vlastně ideální hra.

Konečně nemusím s hraním kvaltovat, abych stíhal recenze včas, a můžu klidně jeden celý večer strávit třeba lovem medvědů. Což mi připomíná: je jasné, že hry jsou hry, a (skoro) nikdo po nich nechce realismus až za hrob, protože by to prostě byla nuda, ale když jsem ve FC4 zjistil, že na upgrade peněženky jsou potřeba čtyři kůže z nosorožce, tak mi to tedy přišlo jako úsměvný, ale hlavně dost velký úlet.

Petr Zelený - Rád bych řekl Greedfall, ale ostrov plný tajemství musí počkat, abych mohl řádit v The Surge 2, kterou jsem dostal k recenzování. A můžu prozradit, že i když je to stejně jako všechny soulsborne hry často frustrující, je to zároveň pořádná zábava.

Ondřej Zach - Nějakou chvíli ještě budu hrát mobilní závody Mario Kart Tour, díky nimž jsem se začal opět více věnovat geniálnímu Mario Kart 8 Deluxe. A pokud přijde kód na recenzi Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020, tak máme plány na víkend s rodinou jasné.