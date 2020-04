RECENZE: Bílý dům opět v plamenech. Remaster Modern Warfare 2 se povedl

O připravované předělávce Call of Duty: Modern Warfare 2 se vědělo už léta. Spekulace nabraly na síle obzvlášť poté, co Activision v roce 2016 vydal remasterovanou verzi původního Modern Warfare, kterou se zároveň pokusil uchlácholit hráče, jimž se nelíbilo, kam se značka v té době ubírá. Remaster to byl sice navýsost povedený, ale zároveň se jím vydavatelství tak trochu střelilo do nohy.

Multiplayerová složka hry sice rozhodně nepatřila k těm nejvybalancovanějším a obsahově nejbohatším, přesto dokázala zlákat spoustu hráčů. Některým z nich vadily novinky a obsahová přebujelost posledních dílů, jiní prostě chtěli donekonečna hrát klasické mapy v milovaném titulu s podstatně hezčí grafikou. Ten pocit sám moc dobře znám a ačkoliv se sérií držím krok, multiplayer Modern Warfare mi z disku nezmizí, dokud bude konzole naživu. Ačkoliv pár zbytečných kosmetických úprav se nevyhnulo ani remasteru, nebylo jich moc, a hra tak nadále zůstává příjemně věrná originálu.

Rozhodnutí vynechat z remasteru Modern Warfare 2 multiplayer a kooperativní Spec Ops vysvětluje Activision tak, že nechce dále štěpit online komunitu rozloženou mezi jednotlivými díly. Zároveň připomíná, že do aktuálního rebootu Modern Warfare z loňského roku nepřestávají vycházet mapy z předchozích dílů. V tom má sice vydavatelství pravdu, jak je však v této sérii zvykem, po uplynutí jednoho roku přísun map končí, takže těch klasických ve výsledku bude stejně jen zanedbatelné množství. Ale zpátky ke kampani Modern Warfare 2. Jak to nakonec dopadlo s jejím remasterem?



Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campaign Remastered

Grafika skvělá, zvuk mohl být lepší

Nebudu vás napínat, Modern Warfare 2 vypadá v remasterované grafice náramně k světu. Pro ty z nás, kteří původní hrou mnohokrát prošli, nebude problém okamžitě rozpoznat řadu dílčích vylepšení.

Modely a především obličeje postav vypadají v remasteru mnohem lépe a jednotlivé úrovně těží z vylepšeného osvětlení, detailnějších textur, částicových efektů a dalších vychytávek. První, co vás praští do očí, jsou fantasticky detailní zbraně, se kterými si tvůrci ze studia Beenox náležitě vyhráli. Jsou na nich vidět rýhy, nečistoty a nejrůznější nerovnosti na povrchu. Stiskem šipky dolů si můžete v rukou zbraň pořádně prohlédnout a pěkně se pokochat.

Lepší osvětlení nejvíce vynikne v podzemí Gulagu opatřeným světlomety a dalšími dílčími zdroji světla. To pravé pokoukáníčko na vás ale čeká během bitvy ve Washingtonu, kde všude kolem hoří spousta ohňů a bojiště zalévá planoucí záře zapadajícího slunce.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campaign Remastered

Modern Warfare 2 nabídl už ve své původní verzi úrovně s mnohem větší hustotou samostatných objektů a tato vlastnost hry ještě více vystupuje do popředí v remasterované verzi. Například v obytných prostorách nechybí spousta nábytku a dílčích objektů, které unikátně reagují na všudypřítomnou střelbu. Podobně skvěle působí ne úplně přátelská výměna názorů s drogovými gangy na brazilské tržnici, kde svištící kulky převrhávají lavory s vodou a porcují kusy ovoce, zatímco drůbež sebou nervózně mlátí v okolních klecích.



Co mohlo naopak dopadnout lépe, je zvuk. Nejde o to, že by byl špatný anebo nebyl vylepšený oproti originálu, ale loňský Modern Warfare posunul nazvučení v sérii o pořádný kus dál a rozdíl mezi aktuálním remasterem a posledním dílem je dost znát. Rušivě například působí momenty, kdy slyšíte hlasy pouze z vysílačky, ačkoliv se mluvící nachází přímo vedle vás. Zvuk Modern Warfare z roku 2019 je také mnohem prostorovější a slyšíte v něm dopad každé nábojnice. Takto propracované audio aktuální remaster rozhodně nemá, a jeho zvuková nastavení se tu kupodivu omezují jen na nezbytné minimum.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campaign Remastered

Po bitvě alou do muzea

Případné zájemce bude jistě zajímat herní doba. Nuže, kampaň pro jednoho hráče lze dohrát bez problémů za nějakých pět až šest hodin. Jistě si vzpomínáte na sběratelské předměty (intely), které lze nalézt ve většině her Call of Duty. Jejich úloha byla v remasteru Modern Warfare 2 trošku posílena.

Po nalezení určitého počtu se vám odemknou různé modifikátory, kterými si můžete hraní ozvláštnit. Modifikátory mohou být funkční, vizuální nebo prostě jen legrační. Můžete si tedy třeba zapnout, že všichni nepřátelé vždy po smrti automaticky upustí odjištěný granát. Pohlednou grafiku hry lze zase zprznit jedním z barevných filtrů. K těm legračním patří třeba modifikátor, který vašim protivníkům nahradí hlavy ananasy, které se po zásahu pěkně rozprsknou. Podobných věcí má hra v zásobě víc než dost.



Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campaign Remastered

Potěšilo mě, že Beenox do Modern Warfare 2 vrátil i skvělé Museum, které si odemknete po dohrání kampaně. Není to pouhá galerie v nabídce hry, ale krátký level, který můžete volně prozkoumávat. Jednotlivé postavy, zbraně a vojenská technika jsou zde vystaveny jako pohyblivé exponáty v expozicích připomínajících úrovně ze hry. Popisky vám přiblíží podrobnosti zápletky, které jste mohli minout, nebo vám prozradí mnohé zajímavosti z moderního vojenství.

Po stěnách visí obrazy namalované nadanými jedinci z řad komunity a celý level má i jeden zajímavý easter egg, který zde však nebudu prozrazovat. Rozhodně doporučuji po dohrání kampaně Museum alespoň jednou navštívit, obzvlášť fanoušci se v něm moc rádi porochní.

Avšak i přes všechnu tuto snahu nabídnout alespoň nějakou přidanou hodnotu se nemohu ubránit dojmu, že remasterovaný Modern Warfare by, podobně jako třeba Bioshock anebo Uncharted, dával smysl více jako kolekce celé trilogie. Případně mohl Activision všechny hráče odměnit alespoň kódem na stažení prvního dílu.

Je pravda, že ve stejné cenové kategorii šesti stovek lze zakoupit hry s podobnou herní dobou, ale remaster jedenáct let staré hry? Přes všechny kvality bych tady i já přece jen počkal na nějakou tu slevu. V této souvislosti zmíním, že zvěsti o budoucím vydání remasteru trojky asi nebudou daleko od pravdy a kdo ví, možná nakonec nějaká ta kolekce přece jen bude.



Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campaign Remastered

Stay frosty, we’re Oscar Mike!

Samotná kampaň Modern Warfare 2 patří k tomu nejlepšímu, co tato letitá série kdy nabídla. Pokud hledáte titul, kde můžete dokonale umrtvit většinu mozkových buněk a hnát se dopředu za ctí, slávou a úctyhodným bodycountem rozloženým napříč světadíly, nehledejte dál. Příběh přímo navazuje na události z jedničky.

Klasická věta z recenzí na Call of Duty zní, že vnitřní logika si nezadá s explozivními hollywoodskými spektákly Michaela Baye. V případě Modern Warfare 2 bych ale použil trochu jiný příměr. Způsobem jakým hra zdůrazňuje až absurdní padoušství záporných postav a jak s tím diváka (v našem případě hráče) neúnavně mlátí po hlavě, hra často připomíná vyhrocenost filmů Mela Gibsona. Pokud by se někdo měl ujmout případného zfilmování, byl by jasnou volbou právě on.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campaign Remastered

Pro nové hráče bude možná občas problém stíhat bleskové brífinky mezi jednotlivými misemi. Ty byly svého času hojně kritizovány a mnozí se dožadovali jejich nahrazením hranými filmečky, což se také nakonec splnilo. I tady to vidím jinak. Nejenže brífinky vypadají a zní nádherně, jejich stručnost zároveň odpovídá bleskovému tempu hry a nedává přitom moc času o všech těch nelogičnostech hlouběji uvažovat. Spousta stříleček se snažilo napodobit kampaně Call of Duty, speciálně její podsérii Modern Warfare. Udělat naskriptovaný koridor, kde se honíte za ikonkou kdesi vepředu, nemůže být přece tak těžké, nebo ano? Ale kdepak, tak snadné to evidentně není.



Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campaign Remastered

Hra neustále mění lokace a architektonické rozvržení levelů je mnohem nápaditější, než se na první pohled zdá. Rutinní přestřelky tu neustále zpestřují nejrůznější vymoženosti vojenské techniky nebo adrenalinové akční pasáže, které trvají sotva pár minut.

Vůbec poprvé v sérii zde vyrážíte dveře a ve zpomalených záběrech střílíte překvapené vojáky. Úvodní mise se inspiruje seriálem HBO Generation Kill a okamžitě vás vrhne na typické bitevní pole Blízkého východu. Přes svojí dějovou absurditu při masakru civilistů v No Russian ještě dnes mrazí v zádech a mise vás donutí nenávidět Makarova víc než všechny ostatní padouchy v sérii. Nepřehledné bitvy v brazilských favelách otestují vaši schopnost orientovat se v prostoru a během zoufalé bitvy o Bílý dům se vám bude tajit dech.



To vše doprovází jeden z nejlepších hudebních doprovodů v historii série od skladatelského esa Hanse Zimmera. Hra nikdy nenechá hráče vydechnout. Chcete pro pivo do ledničky? Amerika hoří! Zachtělo se vám spánku? Rusové jsou tady!

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campaign Remastered

Zároveň je tu ale plno momentů jako ten, kdy zběsilou honičku na sněžných skútrech zakončíte skokem přes propast a při dopadu jen tak mimochodem zničehonic vybuchne kolem stojící cisterna s palivem. Mnozí obdivují spíše první Modern Warfare pro jeho větší uměřenost a já zde musím opět vzpomenout na loňský reboot, který šel podobnou cestou.

Kampaň Modern Warfare 2 je přesto stále zábavná a ve vylepšené grafice je její hraní jedna radost. Nenajdete v ní věci jako nabíjení během ADS míření či možnost položit zbraň na povrch a takto vykukovat zpoza překážky. Beenox moudře usoudil, že by se tím narušila autenticita hry.

Nic z toho ale nevadí, Modern Warfare 2 je sice stále jednoduchá, zato proklatě efektní akční krasojízda, která vás pustí teprve tehdy, až to tomu mizerovi na konci spočítáte.

Hra vyšla pro PlayStation 4, za měsíc vyjde na PC a Xbox One.